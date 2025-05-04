تجنب زراعة هذه النباتات الـ 12 في أسرة الحديقة المرتفعة بأي ثمن

إذا قمت بزراعة الفواكه والخضروات والأعشاب الخاصة بك ، فستكون لديك بلا شك أسرة واحدة أو أكثر على الأقل من السرير المرتفع الذي تستخدمه لتنمية الأصناف المفضلة لديك. على الرغم من أن الأسرة المرتفعة تجعل البستنة أسهل بكثير لعدة أسباب ، إلا أن هناك بعض القيود على ما يمكنك ولا ينبغي أن تنمو في هذه الهياكل المفيدة للغاية والمريحة. بعض النباتات التي يجب أن تتجنب النمو في أسرة الحدائق المرتفعة بأي ثمن تشمل الفواكه والقرع والذرة والنعناع والهليون والراوند.

أحد الأسباب الرئيسية التي لا ينبغي زراعة النباتات الـ 12 التالية في سرير حديقة مرفوع هو أنها ببساطة تنمو بشكل توسيع وسوف تجمع أي شيء آخر قد ترغب في النمو. في الواقع ، قد يكون الاكتظاظ هو الخطأ الذي تم تجاهله الذي يجعل أسرّة حديقتك تبدو سيئة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن بعض هذه النباتات لديها أنظمة جذر واسعة النطاق وغالبًا ما لا تسمح لأي محاصيل أخرى بالازدهار. بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج النباتات مثل التوت الأزرق إلى نوع معين من التربة التي قد لا تكون مواتية لتنمية أنواع الخضار الأخرى. كما أنه ليس مثاليًا لزراعة المحاصيل الدائمة في أسرة الحديقة المرتفعة لأنها تحتاج إلى البقاء في نفس المكان عامًا بعد عام. هذا يعني أنك لن تتمكن من استخدام المساحة لتنمية الخضار السنوية.