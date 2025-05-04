تجنب زراعة هذه النباتات الـ 12 في أسرة الحديقة المرتفعة بأي ثمن

إذا قمت بزراعة الفواكه والخضروات والأعشاب الخاصة بك ، فستكون لديك بلا شك أسرة واحدة أو أكثر على الأقل من السرير المرتفع الذي تستخدمه لتنمية الأصناف المفضلة لديك. على الرغم من أن الأسرة المرتفعة تجعل البستنة أسهل بكثير لعدة أسباب ، إلا أن هناك بعض القيود على ما يمكنك ولا ينبغي أن تنمو في هذه الهياكل المفيدة للغاية والمريحة. بعض النباتات التي يجب أن تتجنب النمو في أسرة الحدائق المرتفعة بأي ثمن تشمل الفواكه والقرع والذرة والنعناع والهليون والراوند.
أحد الأسباب الرئيسية التي لا ينبغي زراعة النباتات الـ 12 التالية في سرير حديقة مرفوع هو أنها ببساطة تنمو بشكل توسيع وسوف تجمع أي شيء آخر قد ترغب في النمو. في الواقع ، قد يكون الاكتظاظ هو الخطأ الذي تم تجاهله الذي يجعل أسرّة حديقتك تبدو سيئة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن بعض هذه النباتات لديها أنظمة جذر واسعة النطاق وغالبًا ما لا تسمح لأي محاصيل أخرى بالازدهار. بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج النباتات مثل التوت الأزرق إلى نوع معين من التربة التي قد لا تكون مواتية لتنمية أنواع الخضار الأخرى. كما أنه ليس مثاليًا لزراعة المحاصيل الدائمة في أسرة الحديقة المرتفعة لأنها تحتاج إلى البقاء في نفس المكان عامًا بعد عام. هذا يعني أنك لن تتمكن من استخدام المساحة لتنمية الخضار السنوية.
التوت
إن زراعة التوت الخاصة بك ليس بالأمر الصعب طالما أنك تعلمت تقنيات التقليم الصحيحة لضمان محصول صيفي الوفير. ومع ذلك ، فهي مصانع دائمة كبيرة جدًا وتتطلب تعريشة قوية لدعم العصي المترامية الأطراف. علاوة على ذلك ، تميل هذه النباتات إلى إرسال المصاصون الذين من المرجح أن يفلت من حدود سرير الحديقة المرتفعة ، مما يجعل من الصعب التحكم في انتشارهم. توت العليق بشكل أفضل بكثير على طول السياج في مكان آخر في الحديقة ، مما يتيح لك الوصول بسهولة لالتقاط وتقليم.
شجر العليق – أجهزة البلاك بيري
تتميز التوت العليق بنفس عادة النمو مثل التوت ، مما يعني أنها يمكن أن تشغل مساحة كبيرة ولا ينصح بها لأسرّة الحديقة المرتفعة. بصرف النظر عن نموهم المترامي الأطراف وميلهم إلى المصاصة ، فإنهم أيضًا معمرة ، مما يعني أنهم سيرسلون قصبًا جديدًا كل عام. هذا يجعلها غير مناسبة للأسرة المرتفعة لأنك لن تتمكن من استخدام الأسرة لتنمية أي محاصيل أخرى على مدار العام. ستجد أيضًا أن إزالة المصاصون من مناطق أخرى أمر صعب للغاية وقد يتطلب محاولات متعددة.
حبوب ذرة
لا ينبغي أن تزرع الذرة في سرير حديقة مرفوع مع عادة النمو الطويلة وأيضًا الطريقة التي يتم بها تلقيح الكوز. إذا كنت قد نمت الذرة في حديقتك من أي وقت مضى ، فستعرف أنه يمكن أن ينمو من 6 إلى 8 أقدام ، وهذا سيجعل البرج مرتفعًا جدًا فوق سريرك المرتفع وربما تظليل المحاصيل الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تلقيح النباتات ، مما يعني أنها تحتاج حقًا إلى زرعها في صفوف أو كتل مبعثرة لضمان أن يمكن أن تهبط حبوب اللقاح بسهولة على حرير الكوز.
القرع
في حين أنه من دواعي سروري أن تنمو القرع في الحديقة ، فإن النباتات تصبح كبيرة جدًا بحيث لا تتناسب مع سرير حديقة مرفوع. تحب الكروم الضخمة أن تتدافع على الأرض وغالبًا ما تضع جذورها حيث تلمس التربة. يمكن أن تنمو كل كرمة بسهولة إلى أكثر من 20 قدمًا ، مما يطغى على سرير مرفوع وستجد أن الكروم ستهرب فوق الحواف مع استمرارها في الازدهار. في الأساس ، هذا يعني أنك لن تكون قادرًا على زراعة أي محاصيل أخرى في نفس السرير حتى ينتهي اليقطين من نموه الهائل.
العنب البري
على الرغم من أن التوت الأزرق ينمو على شجيرة ويسهل في الواقع نموه في حاوية كبيرة ، إلا أنه لا ينبغي أن يزرع أبدًا في سرير حديقة مرفوع. هذه النباتات معمرة ، مما يعني أنها ستنمو لعدة سنوات في نفس الموقع. هذا يلغي قدرتك على زراعة أي محاصيل موسمية في نفس المكان. ستجد أيضًا أن العنب البري يحتاج إلى تربة حمضية مع درجة الحموضة بين 4.5 و 5.5 ، والتي لن تكون مواتية لتنمية أنواع كثيرة من النباتات المصاحبة.
بطيخ
تنمو البطيخ على كروم تشبه القرع وتحتاج إلى مساحة كبيرة للتوسع ، مما يعني أنها ليست مثالية للنمو في الأسرة المرتفعة. في الواقع ، إذا كنت تريد ثمار كبيرة وعصرية ، فأنت بحاجة حقًا إلى منح هذه النباتات مساحة كبيرة للانتشار. خلاف ذلك ، من المحتمل أن ينتهي بك الأمر مع البطيخ الصغير والصغرى وكرمة تحاك فقط للهروب من حدود سرير الحديقة. تحتوي نباتات البطيخ أيضًا على جذور حساسة ، لذلك تريد تجنب أي نوع من الاضطرابات لنظام الجذر الخاص بها بمجرد زرعها.
قرع
ستجد أن نباتات الاسكواش تنمو إلى حد كبير جدًا بحيث لا يمكن زراعتها بنجاح في سرير حديقة مرفوع. بمرور الوقت ، سيتولىون المساحة بأكملها وتجمع أي شيء آخر قد تكون قد زرعته. سواء كنت تزرع أنواع Vining أو تلك التي تنمو كدجاجة ، مثل الكوسة ، فإنها تحتاج جميعًا إلى مساحة كبيرة لنشرها. سوف تظلم أوراقهم الهائلة التربة ، مما يعني أن أي شيء آخر لن يزدهر بالقرب منها. ما لم تتمكن من تكريس سرير كامل لنباتات الاسكواش الخاصة بك ، فهذا أفضل نمت في مكان آخر في الحديقة.
النعناع
على الرغم من أن Mint يصنع نباتًا رفيقًا جميلًا للعديد من الخضروات التي قد ترغب في نموها ، إلا أن أحد الجوانب السلبية إلى النعناع الذي يجب أن تكون على دراية به هو نموها العدواني. هذا يعني أنه لا ينبغي أبدًا زراعته في سرير حديقة مرفوع. سوف يستغرق الأمر تمامًا ويغطي كل نبات آخر يعترض طريقه. من الناحية المثالية ، يجب أن يزرع النعناع في الحاوية الخاصة به والذي سيحتوي على الجذور ويمنع المصنع من الانتشار. يمكنك بعد ذلك وضع هذا بجوار السرير المرتفع للاستمتاع بجميع فوائده.
بلسم الليمون
يرتبط بلسم الليمون بالنعناع وله نفس قدرات النمو العدوانية. لذلك ، تريد تجنب زراعته في سرير الحديقة المرتفعة ، لأنه سيتولى حتماً ويزدهر جميع الخضروات الأخرى. مثل Mint ، من الأفضل زراعة Lemon Balm في وعاءه للمساعدة في الانتشار العدواني بينما لا يزال يتمتع بمزاياه وحصاده الوفير. في الواقع ، سوف يزدهر هذا الأعشاب المعروضة بالليمون بجوار الكوسة في الحديقة ، وعندما في الزهرة ، سوف يجذب الملقحات اللازمة التي يحتاجها نبات الكوسة.
البطاطس
على الرغم من أنه من الممكن زراعة البطاطس في سرير حديقة مرفوع ، إلا أنه سيتعين عليك تكريس سرير كامل لهذا المحصول. كما ترى ، تزرع البطاطس بشكل مختلف عن المحاصيل الأخرى وتحتاج إلى تلال مستمر من التربة حول النباتات إذا كنت تريد حصادًا كبيرًا. هذا يحد بشكل فعال أي شيء آخر يمكن زراعته من حولهم لأنك لا تريد تغطية محاصيلك الأخرى بطريق الخطأ بتربة إضافية. المشكلة الأخرى في البطاطس هي ، بغض النظر عن مدى شمولك في وقت الحصاد ، ستفوتك بلا شك بعض الدرنات الصغيرة وستقوم هذه بإعادة النمو إلى نباتات جديدة.
الهليون
يمكن أن يكون تزايد الهليون في حديقتك مجزية للغاية لأنه معمر وسيوفر لك إمدادات متزايدة من الرماح العطاء سنة بعد سنة. ومع ذلك ، فإن هذا النبات لديه نظام جذر عميق قد لا يكون بإمكانه استيعاب الأسرة المرتفعة. يمكن أن ينتشر كل من التاج ونظام الجذر إلى قطر من 5 إلى 6 أقدام ، مع انخفاض الجذور حوالي 10 إلى 15 قدم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن ينمو مصنع الهليون لمدة 15 عامًا تقريبًا ، لذلك يحتاج إلى بقعة يمكن أن تزدهر بسعادة دون عائق.
راوند
روبارب هو آخر معمرة تتطلب كمية هائلة من المساحة. يحتاج نبات واحد إلى مساحة لا يقل عن 3 أقدام ، مما يعني أنه سيتطلب سرير حديقة مرفوع بالكامل مخصص لنموه لمدة 15 عامًا على الأقل أو أكثر. من الأفضل أن تنمو راوند في مكان آخر في حديقتك ، بحيث يمكن أن تستمر في النمو دون إزعاج.