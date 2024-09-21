تجنب شرب عصير التوت البري إذا كنت تتناول هذا المميع الشائع للدم

يُعرف عصير التوت البري بقدرته على الوقاية من التهابات المسالك البولية، ولكنك ستجد أيضًا فوائد صحية أخرى. حيث تعمل 24 مليجرامًا من فيتامين سي، و3 مليجرامات من فيتامين هـ، والفلافونويدات على حماية جسمك من الجذور الحرة لدرء الأمراض. كما تعمل البروانثوسيانيدين من النوع أ في عصير التوت البري على محاربة البكتيريا المعوية الضارة لتحسين ميكروبيوم الأمعاء. كما تمنع الأنثوسيانين تراكم اللويحات في الشرايين مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
قبل إضافة عصير التوت البري إلى قائمة طعامك اليومية، تأكد من أنك لا تتناول الوارفارين، وهو مميع للدم يصفه الأطباء عادة. وأوضح الدكتور جيسون سينغ، كبير الأطباء والطبيب في شركة وان أوك ميديكال، في مقابلة حصرية مع مجلة هيلث دايجست: “يحتوي عصير التوت البري على فيتامين ك، الذي يمكنه أن يعاكس تأثيرات الوارفارين. ويمكن أن تؤدي زيادة تناول فيتامين ك إلى انخفاض تأثير الوارفارين كمضاد للتخثر”.
يحتوي كوب من عصير التوت البري غير المحلى على 13 ميكروجرامًا من فيتامين ك، وهو ما يعادل 11% من القيمة اليومية. فيتامين ك مهم في مساعدة الدم على التخثر للحد من النزيف المفرط، والفواكه والخضروات الأخرى مثل الكيوي والموز وخضروات البنجر والسبانخ غنية بفيتامين ك. لكن سينغ يقول إنه ليس فيتامين ك الموجود في عصير التوت البري فقط هو الذي يجب تجنبه.
يمكن لبعض الفلافونويدات الموجودة في التوت البري أن تعزز تأثير الوارفارين
الفلافونويدات هي مضادات أكسدة نباتية تقاوم الضغوط اليومية في جسمك وتقلل الالتهابات. وبينما تريد هذه الفلافونويدات في نظامك الغذائي، عليك أن تكون حذرًا إذا كنت تتناول الوارفارين. يقول الدكتور جيسون سينغ: “بعض الفلافونويدات الموجودة في التوت البري، وخاصة الكيرسيتين، يمكن أن تمنع نوعًا معينًا من الإنزيم. هذا الإنزيم مسؤول عن استقلاب الوارفارين في الكبد. يمكن أن يؤدي التثبيط إلى زيادة مستويات الوارفارين في الدم، مما قد يعزز تأثيره المضاد للتخثر”.
يقول سينغ إن تفاعل الكيرسيتين والوارفارين قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل النزيف والكدمات، ولكنه قد يجعل الوارفارين غير فعال. وقد يؤدي ذلك إلى خطر الإصابة بجلطات الدم. وأضاف: “قد تختلف شدة الأعراض اعتمادًا على عدة عوامل، بما في ذلك كمية عصير التوت البري المستهلكة، وجرعة الوارفارين التي يتناولها الفرد، وحالته الصحية العامة”.
وفقًا لسينغ، لا ينبغي أن يسبب كوب من عصير التوت البري الكثير من الضرر. قد ترغب في تجنب مكملات التوت البري أو كميات كبيرة من عصير التوت البري إذا كنت تحاول إدارة التهاب المسالك البولية مع تناول الوارفارين أيضًا (بالمناسبة، عصير التوت البري لا يعالج التهاب المسالك البولية). ذكرت مقالة عام 2013 في مجلة الصيدلة والعلوم الصيدلانية أن شرب 1 إلى 2 لتر من عصير التوت البري أو تناول مكملات التوت البري لأكثر من ثلاثة أو أربعة أسابيع يمكن أن يؤثر على فعالية الوارفارين.
قم بإدارة تناولك للطعام والمكملات الغذائية أثناء تناول الوارفارين
على الرغم من أنه ليس عليك التوقف عن شرب عصير التوت البري إذا كنت تتناول الوارفارين، إلا أن موقع Drugs.com يقترح الحفاظ على تناول فيتامين ك بشكل منتظم. بعبارة أخرى، إذا كنت تشرب بالفعل كوبًا من عصير التوت البري قبل يوم من وصف الوارفارين لك، فيجب أن تكون بخير. ومع ذلك، لا تريد أن تبدأ في تناول الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على فيتامين ك إلا بعد استشارة طبيبك. كما لا تريد أن تأكل فجأة المزيد من الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين ك بمجرد أن تبدأ في تناول الوارفارين.
وفقًا لموقع Drugs.com، هناك 147 تفاعلًا رئيسيًا بين الوارفارين والأدوية والكحول والطعام. لن يؤثر تناول مشروب أو اثنين بشكل كبير على الوارفارين، لكن تناول أكثر من ذلك قد يزيد من خطر النزيف. قد تتعرض أيضًا لخطر النزيف إذا تناولت الوارفارين مع زيت السمك أو فيتامين هـ أو الستيرويدات أو الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية. تحدث إلى طبيبك إذا كنت تتناول مكملات مثل بذور الكتان أو ألياف سيلليوم أو كافا كافا أو أرز الخميرة الحمراء لمعرفة تفاعلها المحتمل مع الوارفارين.