تجنب شرب عصير التوت البري إذا كنت تتناول هذا المميع الشائع للدم

يُعرف عصير التوت البري بقدرته على الوقاية من التهابات المسالك البولية، ولكنك ستجد أيضًا فوائد صحية أخرى. حيث تعمل 24 مليجرامًا من فيتامين سي، و3 مليجرامات من فيتامين هـ، والفلافونويدات على حماية جسمك من الجذور الحرة لدرء الأمراض. كما تعمل البروانثوسيانيدين من النوع أ في عصير التوت البري على محاربة البكتيريا المعوية الضارة لتحسين ميكروبيوم الأمعاء. كما تمنع الأنثوسيانين تراكم اللويحات في الشرايين مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

قبل إضافة عصير التوت البري إلى قائمة طعامك اليومية، تأكد من أنك لا تتناول الوارفارين، وهو مميع للدم يصفه الأطباء عادة. وأوضح الدكتور جيسون سينغ، كبير الأطباء والطبيب في شركة وان أوك ميديكال، في مقابلة حصرية مع مجلة هيلث دايجست: “يحتوي عصير التوت البري على فيتامين ك، الذي يمكنه أن يعاكس تأثيرات الوارفارين. ويمكن أن تؤدي زيادة تناول فيتامين ك إلى انخفاض تأثير الوارفارين كمضاد للتخثر”.

يحتوي كوب من عصير التوت البري غير المحلى على 13 ميكروجرامًا من فيتامين ك، وهو ما يعادل 11% من القيمة اليومية. فيتامين ك مهم في مساعدة الدم على التخثر للحد من النزيف المفرط، والفواكه والخضروات الأخرى مثل الكيوي والموز وخضروات البنجر والسبانخ غنية بفيتامين ك. لكن سينغ يقول إنه ليس فيتامين ك الموجود في عصير التوت البري فقط هو الذي يجب تجنبه.