تجنب متاعب نباتات الأفعى المتنامية مع هذا DIY الساحر

في السعي لتزيين النباتات الداخلية ، ربما حاولت زراعة مصنع الأفعى. بعد كل شيء ، لديهم سمعة لكونها سهلة النمو. ومع ذلك ، هل تعلم أن نبات الأفعى هو نبات بطيء النمو؟ قد تحصل فقط على متعة من اثنين إلى أربعة أوراق جديدة في السنة! على هذا المعدل ، قد تنهار أحلامك في عرض مصنع داخلي. ومع ذلك ، مع هذا DIY الساحر ، يمكنك صنع نبات الأفعى الاصطناعي الخاص بك في وعاء من الطين مع العديد من الأوراق كما تريد في بضع ساعات قصيرة.

Love يعمل بشكل جيد لهذا المشروع لأنه أكثر سمكا من معظم الأقمشة العادية ، مثل أوراق نبات الأفعى. قطع ما لا يقل عن عشرة أوراق طويلة على شكل سيف. إن قطعها بشكل مختلف قليلاً هي واحدة من الحيل التي تجعل نباتك المزيف يبدو غير كامل تمامًا. ضعها على سطح غير لاصقة ، ورش الأوراق بمنتج مثل Mod Podge Ultra الذي سيجعل المصادفة تصلب ، والسماح لها بالتجفيف. اقلبهم لرش الجانب الآخر. كرر بحيث يكون لكل جانب معاطف. طلاء خطوط أفقية خضراء خضراء على جميع الأوراق ، ثم تحطيمها باللون الأصفر.

إذا قررت اللعب مع صنع أنواع مختلفة من نباتات الأفعى ، فالتقاط بعض الشعور في ظلال مختلفة من اللون الأخضر ، مثل لفائف النسيج المحفوفة ، وتكييف شكل الورقة قليلاً. لنسخ صنف “الذهب الأسود” ، أضف حدود صفراء سميكة. اصنع نبات ثعبان فضية يُعرف باسم “Moonshine” باستخدام خضراء شديدة وتوسيع الأوراق. أو ، إعادة إنتاج “ويتني” الأصغر مع أنماط حساسة بشكل رائع على طول حدود الأوراق المطولة.