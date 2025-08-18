تجنب متاعب نباتات الأفعى المتنامية مع هذا DIY الساحر

في السعي لتزيين النباتات الداخلية ، ربما حاولت زراعة مصنع الأفعى. بعد كل شيء ، لديهم سمعة لكونها سهلة النمو. ومع ذلك ، هل تعلم أن نبات الأفعى هو نبات بطيء النمو؟ قد تحصل فقط على متعة من اثنين إلى أربعة أوراق جديدة في السنة! على هذا المعدل ، قد تنهار أحلامك في عرض مصنع داخلي. ومع ذلك ، مع هذا DIY الساحر ، يمكنك صنع نبات الأفعى الاصطناعي الخاص بك في وعاء من الطين مع العديد من الأوراق كما تريد في بضع ساعات قصيرة.
Love يعمل بشكل جيد لهذا المشروع لأنه أكثر سمكا من معظم الأقمشة العادية ، مثل أوراق نبات الأفعى. قطع ما لا يقل عن عشرة أوراق طويلة على شكل سيف. إن قطعها بشكل مختلف قليلاً هي واحدة من الحيل التي تجعل نباتك المزيف يبدو غير كامل تمامًا. ضعها على سطح غير لاصقة ، ورش الأوراق بمنتج مثل Mod Podge Ultra الذي سيجعل المصادفة تصلب ، والسماح لها بالتجفيف. اقلبهم لرش الجانب الآخر. كرر بحيث يكون لكل جانب معاطف. طلاء خطوط أفقية خضراء خضراء على جميع الأوراق ، ثم تحطيمها باللون الأصفر.
إذا قررت اللعب مع صنع أنواع مختلفة من نباتات الأفعى ، فالتقاط بعض الشعور في ظلال مختلفة من اللون الأخضر ، مثل لفائف النسيج المحفوفة ، وتكييف شكل الورقة قليلاً. لنسخ صنف “الذهب الأسود” ، أضف حدود صفراء سميكة. اصنع نبات ثعبان فضية يُعرف باسم “Moonshine” باستخدام خضراء شديدة وتوسيع الأوراق. أو ، إعادة إنتاج “ويتني” الأصغر مع أنماط حساسة بشكل رائع على طول حدود الأوراق المطولة.
جعل نبات الأفعى المثالي لمساحتك
قبل لصق الأوراق في مكانها ، قم بتزيين وعاء الطين. يمكنك دائمًا ترك الوعاء عاديًا للحصول على قطعة بسيطة ، ولكن تزيينها نصف المرح. لإلقاء نظرة ريفية ، لف الجوت حول الوسط وألصقه في مكانه. يمكنك أيضًا تخصيص وعاءك باستخدام الطلاء أو الإستنسل أو الطوابع أو حتى الشارات والملصقات. هذه لحظة جيدة للتأكد من أن DIY سوف يتناسب مع الغرفة التي تنوي عرضها فيها. إذا لم يكن وعاء Terracotta صحيحًا تمامًا ، فقم بتبديله إلى زارع بلاستيكي في الميزانية. يمنحك هذا تنوعًا لتنزلق مصنع الأفعى الخاص بك داخل وعاء من السيراميك الأنيق أو سلة منسوجة ريفي أو زارع سجل قوي ، اعتمادًا على بقية الديكور.
لجمع كل شيء معًا ، قم بقطع دائرة من قطعة من الورق المقوى فقط للحجم المناسب لتناسب فتح قدرك ، وصنع ثلاث شقوق في الدائرة. رتب الأوراق المحسوس إلى ثلاث باقات ، تهدف إلى ترتيب جيد المظهر. قم بطي قيعان كل مجموعة رأسيًا حتى تترك الأوراق حول بعضها البعض ، وأدخلها في الشقوق. أخيرًا ، قم بصقهم أسفل الورق المقوى للبقاء في مكانه. اضغط على دائرة الورق المقوى في الوعاء والغراء حول الحواف. قم بتدويره بطبقة من الرمال أو الطحلب أو الحصى لتبدو وكأنها تربة.
بمجرد إنشاء زوجين ، حدد مكان وضع النباتات المزيفة لجعلها تستحق الوقت. لا يوجد شيء يمنعك من صنع ما تحتاجه لإنشاء التأثير الذي تريده. بالإضافة إلى ذلك ، ليس عليك الالتزام بأواني نباتية واحدة ، ويمكنك ملء زارع طويل بهذه الجمال.