تجنب هذا المدخل الشائع لجعل منزلك أكثر جاذبية

الانطباع الأول لدى الناس عن منزلك يحدث قبل أن تطأ أقدامهم الباب الأمامي. لذلك، فإن إحدى أسهل الطرق لجعل منزلك أكثر ترحيبًا بالضيوف هي أن يكون لديك مدخل جذاب. إن ما يراه الجميع أثناء توجههم إلى الممشى وكيف يشعرون به له تأثير كبير على كيفية إدراكهم لك ولمنزلك. هذا هو السبب في أنه يجب عليك تجنب أي مدخل قبيح بأي ثمن، وخاصة الشجيرات المتضخمة سيئة السمعة. إذا قمت بتأجيل تقليم نباتات الفناء الأمامي الخاص بك لفترة طويلة جدًا، فاعلم فقط أن تلك الكروم المتدلية والتحوطات الكثيفة والفروع كبيرة الحجم تعمل ضدك، مما يخلق قبيحًا للعين سيجعل ضيوفك (وحتى أفراد عائلتك) يشعرون وكأنك لا تبذل أي جهد في الاستعداد لوصولهم.
إن ترك المناظر الطبيعية المتضخمة دون رادع يمكن أن يجعل منزلك يبدو قذرًا وغير مهذب. ومما يزيد الطين بلة أن تلك الأشجار والشجيرات الضخمة تميل إلى حجب أي سمات جمالية وتصميمات معمارية من شأنها أن تجمل المكان. وتخيل فقط المشكلة التي يجب على الجميع أن يمروا بها أثناء محاولتهم تجاوز طريقهم عبر الممشى، ودفع الكروم الجامحة جانبًا، وخفض رؤوسهم لتجنب التعرض للخدش في الوجه من خلال الأغصان المعلقة كبيرة الحجم. إلى جانب الافتقار إلى الجاذبية، هناك أيضًا حقيقة أن بعض النباتات المتضخمة يمكن أن تسبب مخاطر التعثر بل وتثير مخاوف تتعلق بالسلامة.
نصائح لتجنب الشجيرات المتضخمة على مدخل منزلك
إذًا كيف يمكنك تجنب الفناء الأمامي المتضخم في المقام الأول؟ حسنًا، ليس هناك طريق مختصر أو اختراق سحري – فالصيانة المنتظمة للمناظر الطبيعية هي ما سيغير منزلك من خلال القضاء على هذا المظهر القبيح للعين في الفناء الأمامي. ويشمل ذلك القص الموسمي وحواف العشب، إلى جانب التقليم والتشذيب وتنظيف الشجيرات والشجيرات. يمكنك القيام بذلك بنفسك طالما أنك مسلح بالأدوات اللازمة، مثل مقصات التقليم وأدوات تشذيب التحوط. بدلًا من ذلك، يمكنك الاستعانة بخدمات متخصص لتجنب أخطاء التقليم.
ومع ذلك، إذا كنت قد تخلفت بالفعل عن صيانة المناظر الطبيعية وأنت الآن تواجه مشكلة النمو الزائد، فقد تكون هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر عدوانية لترويض الشجيرات والشجيرات والأشجار المتضخمة. وهذا يعني التقليم الشديد، وتقطيع الفروع السميكة، وفي بعض الحالات، قطع النباتات المخالفة أو اقتلاعها بالكامل. إذا لم تكن متأكدًا من التدابير العلاجية المثالية التي يجب تنفيذها، فقد يكون الاستعانة بمتخصص للتعامل معها فكرة جيدة.
ضع في اعتبارك أنه قبل البدء في التقليم والتشذيب، فإن إحدى الخطوات الأولى لتجنب ظهور النباتات كبيرة الحجم على مدخل منزلك هي اتخاذ الخيارات الصحيحة في مرحلة الزراعة. على سبيل المثال، تجنب زراعة الشجيرات والشجيرات بالقرب من الممرات، وعند اختيار النباتات للنمو، فكر في خيارات الصيانة المنخفضة والأصناف القزمة لتجنب النباتات الكبيرة جدًا التي تسد مدخلك بمجرد وصولها إلى مرحلة النضج.