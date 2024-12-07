تجنب هذه الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الجميع عند طلاء الخرسانة

إذا كنت تتطلع إلى تغيير شكل وملمس السطح الخرساني تمامًا، فإن التلوين هو الحل الأمثل. لا تسمح لك هذه العملية بتغيير لون الخرسانة فحسب، بل تمنحك الفرصة لتقليد مظهر المواد الأخرى مثل الخشب. ولكن، مثل أي مشروع DIY آخر، يتطلب تلوين الخرسانة البحث والتحضير الدقيق لتحقيق أفضل النتائج لمنزلك. أحد الأخطاء التي تريد تجنبها هو استخدام نوع خاطئ من البقع.

نظرًا لأن الخرسانة مادة مسامية للغاية، فمن السهل جدًا تحقيق مجموعة واسعة من الألوان والمظهر عن طريق التلوين. ومع ذلك، هناك عدة أنواع من البقع الخرسانية المتاحة، بما في ذلك المواد المانعة للتسرب ذات الأساس المائي والمذيبات والأسيتون والحامضية والملونة. تعتمد البقعة التي تختارها على ما تريد تحقيقه من خلال مشروعك. على سبيل المثال، تعتبر البقع ذات الأساس الحمضي رائعة للحصول على مظهر رخامي. ومع ذلك، فهي تعمل عن طريق التسبب في تفاعل كيميائي مع الخرسانة، لذلك بمجرد وضع الصبغة الحمضية، لا يمكن عكسها. من ناحية أخرى، تقوم البقع ذات الأساس المائي بإيداع اللون في مسام الخرسانة. يمكنك استخدامه للحصول على ألوان نابضة بالحياة مثل الأصفر والأزرق والأخضر، ويمكنك أيضًا تغييره في المستقبل.

تشتمل العديد من منتجات الصبغ على مركبات عضوية متطايرة (VOCs). التعرض لهذه الغازات يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي وآثار جانبية أخرى مثل الدوخة والصداع وحتى فقدان الوعي. يمكنك العثور على البقع الخرسانية التي لا تحتوي على مركبات عضوية متطايرة أو تحتوي على القليل منها من خلال البحث عن منتجات عضوية أو صديقة للبيئة. بشكل عام، تكون البقع ذات الأساس المائي مثل صبغة الخرسانة ذات الأساس المائي من Direct Colors خالية من المركبات العضوية المتطايرة أو منخفضة. بغض النظر عن النوع الذي تختاره، يجب أن تظل لديك حماية مثل القفازات ونظارات السلامة وتغطية بشرتك لتجنب وصول أي منتج إليك.