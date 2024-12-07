تجنب هذه الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الجميع عند طلاء الخرسانة

إذا كنت تتطلع إلى تغيير شكل وملمس السطح الخرساني تمامًا، فإن التلوين هو الحل الأمثل. لا تسمح لك هذه العملية بتغيير لون الخرسانة فحسب، بل تمنحك الفرصة لتقليد مظهر المواد الأخرى مثل الخشب. ولكن، مثل أي مشروع DIY آخر، يتطلب تلوين الخرسانة البحث والتحضير الدقيق لتحقيق أفضل النتائج لمنزلك. أحد الأخطاء التي تريد تجنبها هو استخدام نوع خاطئ من البقع.
نظرًا لأن الخرسانة مادة مسامية للغاية، فمن السهل جدًا تحقيق مجموعة واسعة من الألوان والمظهر عن طريق التلوين. ومع ذلك، هناك عدة أنواع من البقع الخرسانية المتاحة، بما في ذلك المواد المانعة للتسرب ذات الأساس المائي والمذيبات والأسيتون والحامضية والملونة. تعتمد البقعة التي تختارها على ما تريد تحقيقه من خلال مشروعك. على سبيل المثال، تعتبر البقع ذات الأساس الحمضي رائعة للحصول على مظهر رخامي. ومع ذلك، فهي تعمل عن طريق التسبب في تفاعل كيميائي مع الخرسانة، لذلك بمجرد وضع الصبغة الحمضية، لا يمكن عكسها. من ناحية أخرى، تقوم البقع ذات الأساس المائي بإيداع اللون في مسام الخرسانة. يمكنك استخدامه للحصول على ألوان نابضة بالحياة مثل الأصفر والأزرق والأخضر، ويمكنك أيضًا تغييره في المستقبل.
تشتمل العديد من منتجات الصبغ على مركبات عضوية متطايرة (VOCs). التعرض لهذه الغازات يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي وآثار جانبية أخرى مثل الدوخة والصداع وحتى فقدان الوعي. يمكنك العثور على البقع الخرسانية التي لا تحتوي على مركبات عضوية متطايرة أو تحتوي على القليل منها من خلال البحث عن منتجات عضوية أو صديقة للبيئة. بشكل عام، تكون البقع ذات الأساس المائي مثل صبغة الخرسانة ذات الأساس المائي من Direct Colors خالية من المركبات العضوية المتطايرة أو منخفضة. بغض النظر عن النوع الذي تختاره، يجب أن تظل لديك حماية مثل القفازات ونظارات السلامة وتغطية بشرتك لتجنب وصول أي منتج إليك.
تأكد من أنك تعمل بسطح نظيف
حسنًا – لقد التقطت البقعة، وارتديت ملابسك الواقية، وقمت حتى بمسح المنطقة قليلاً. أنت على استعداد لبدء تلطيخ، أليس كذلك؟ ليس بهذه السرعة. عند صبغ الخرسانة، فإنك تريد تغيير مظهر أرضيتك إلى ما هو أبعد من سطحها، مما يعني أنك بحاجة إلى تنظيف يتجاوز مستوى السطح.
إحدى المشكلات الشائعة التي يمكن أن تدمر مشروعك تمامًا إذا لم تتم معالجتها هي البقع الموجودة مسبقًا من الزيت وبول الحيوانات الأليفة والشحوم والصدأ والمزيد. في بعض الأحيان تكون هذه البقع غير مرئية للعين المجردة عندما تكون الأرضية جافة. ولهذا السبب، يجب عليك دائمًا تنظيف الأرضية عن طريق فركها بفرشاة خشنة ومنظف خرسانة وماء، بغض النظر عما إذا لاحظت أي علامات. لن يؤدي ذلك فقط إلى إزالة أي حطام لم يتم مسحه، بل سيسمح لك برؤية أي بقع لم تكن مرئية. يمكنك بعد ذلك إعادة الخرسانة الملطخة إلى الحياة باستخدام الأمونيا المخففة أو حتى استخدام المنتجات المنزلية لإزالة البقع من خرسانة الفناء الخاص بك.
بعد التعامل مع أي بقع موجودة، تحتاج أيضًا إلى فحص الأرضية جيدًا بحثًا عن الشقوق والثقوب. يجب أيضًا معالجة هذه الأمور قبل أن تتمكن من بدء مشروعك. لحسن الحظ، إصلاح الشقوق في الخرسانة بنفسك ليس بالأمر الصعب طالما أنها ليست كبيرة. بمجرد الانتهاء من تلك الإصلاحات، اتبع تعليمات الشركة المصنعة للبقعة الخاصة بك ثم ضع جزءًا صغيرًا على الأرضية. اترك البقعة تجف تمامًا، وإذا كنت راضيًا عن نتائج الاختبار، يمكنك البدء في تطبيقها على بقية الغرفة.
لكن المهمة لم تنتهي بعد التلوين
هناك خطأ ضار آخر يرتكبه العديد من الأشخاص وهو افتراض أن مشروعك قد تم إنجازه بمجرد إزالة البقعة. للحصول على أفضل النتائج، تحتاج إلى استخدام مادة مانعة للتسرب أيضًا. يشكل هذا المنتج حاجزًا فوق الخرسانة الخاصة بك والذي سيحمي البقع من التآكل ويصد البقع وغير ذلك الكثير. كمكافأة إضافية، يمكن أن يعزز مانع التسرب أيضًا لون البقعة.
مثل البقع، تأتي المواد المانعة للتسرب في مجموعة متنوعة من الأنواع بما في ذلك الإيبوكسي والأكريليك والبولي يوريثين والبولي أسبارتيك. لكل منها نقاط قوة ونقاط ضعف خاصة بها، لذا يجب عليك النظر في كل نوع من أنواع المواد المانعة للتسرب لتحديد الخيار الأفضل للأرضية والبقع. قبل التقديم، قم بإجراء اختبار آخر على مساحة صغيرة من الأرضية. إذا كان كل شيء يبدو جيدًا، يمكنك وضع المادة المانعة للتسرب في كل مكان إما عن طريق رشها أو دحرجتها. فقط تأكد من عدم وضع المادة المانعة للتسرب بشكل كثيف جدًا – من المفترض أن تجف هذه المنتجات بسرعة ولكن استخدام الكثير منها يمكن أن يتعارض مع ذلك.
اعتمادًا على مقدار النشاط الذي تتعرض له الخرسانة، قد ترغب أيضًا في إضافة طبقة ثانية بعد أن تجف الطبقة الأولى عند ملامستها. ومع ذلك، بمجرد الانتهاء، يجب أن تترك الأرضية بمفردها لمدة لا تقل عن 24 إلى 48 ساعة اعتمادًا على تعليمات الشركة المصنعة للسماح للمادة المانعة للتسرب بأن تجف تمامًا. وهذا يعني عدم نقل أي أثاث أو قيادة السيارات أو إزعاج الأرضية بأي شكل من الأشكال حتى تتمكن من الاستمتاع بنتائج البقعة لسنوات قادمة.