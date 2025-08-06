تجنب هذه الأشياء الـ 16 إذا كان منزلك يجذب الصراصير

الصراصير ليست مجرد جسيمة وزاحفة لرؤية الزحف حول مساحتك. كما أنها تحمل بعض البكتيريا الضارة بشكل خطير يمكن أن تعرض أفراد أسرتك لخطر الإصابة بالمرض. أسوأ جزء؟ هذه الآفات تزدهر في البيئات الداخلية حيث يوجد دائمًا نوع من مصدر الطعام والرطوبة والأماكن للاختباء. بالنسبة لهم ، فإن الوصول إلى هؤلاء الثلاثة فقط يكفي لهم للتكاثر والتكاثر بمعدل سريع ، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة الكاملة. هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان أن تظل متيقظًا ومعرفة علامات التحذير المشتركة لإصابة الصراصير – إنه آخر شيء تريد التعامل معه.

صدقنا عندما نقول الصراصير في كل مكان. وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي ، أفادت ما يقرب من 14 مليون أسرة من أصل 124 مليون شخص بأنهم تعرضوا لحادث صراخ خلال فترة 12 شهرًا في عام 2020. وهذا يعني بالنسبة لكل منازل تسعة تقريبًا ، يتعامل منزل واحد على الأقل مع هؤلاء الغزاة الزاحف. مع قدرتهم على الضغط على أصغر الشقوق والبقاء على قيد الحياة من أي شيء ، يمكن أن تتحول الصراصير بسرعة حتى أنظف المنازل إلى أرض تكاثر للآفات التي تؤوي جميع أنواع البكتيريا. يمكن أن يكون لإجراء تغييرات على أفضل العادات تأثير كبير على إبقاء الصراصير خارج منزلك. من الطريقة التي تخزن بها الطعام إلى وجود مناطق لتناول الطعام المعين ، يمكن أن تنقذك كونك استباقيًا من الصراصير التي تختبئ سراً في أحلك وأكثر المناطق الرائعة في منزلك.