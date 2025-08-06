تجنب هذه الأشياء الـ 16 إذا كان منزلك يجذب الصراصير

الصراصير ليست مجرد جسيمة وزاحفة لرؤية الزحف حول مساحتك. كما أنها تحمل بعض البكتيريا الضارة بشكل خطير يمكن أن تعرض أفراد أسرتك لخطر الإصابة بالمرض. أسوأ جزء؟ هذه الآفات تزدهر في البيئات الداخلية حيث يوجد دائمًا نوع من مصدر الطعام والرطوبة والأماكن للاختباء. بالنسبة لهم ، فإن الوصول إلى هؤلاء الثلاثة فقط يكفي لهم للتكاثر والتكاثر بمعدل سريع ، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة الكاملة. هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان أن تظل متيقظًا ومعرفة علامات التحذير المشتركة لإصابة الصراصير – إنه آخر شيء تريد التعامل معه.
صدقنا عندما نقول الصراصير في كل مكان. وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي ، أفادت ما يقرب من 14 مليون أسرة من أصل 124 مليون شخص بأنهم تعرضوا لحادث صراخ خلال فترة 12 شهرًا في عام 2020. وهذا يعني بالنسبة لكل منازل تسعة تقريبًا ، يتعامل منزل واحد على الأقل مع هؤلاء الغزاة الزاحف. مع قدرتهم على الضغط على أصغر الشقوق والبقاء على قيد الحياة من أي شيء ، يمكن أن تتحول الصراصير بسرعة حتى أنظف المنازل إلى أرض تكاثر للآفات التي تؤوي جميع أنواع البكتيريا. يمكن أن يكون لإجراء تغييرات على أفضل العادات تأثير كبير على إبقاء الصراصير خارج منزلك. من الطريقة التي تخزن بها الطعام إلى وجود مناطق لتناول الطعام المعين ، يمكن أن تنقذك كونك استباقيًا من الصراصير التي تختبئ سراً في أحلك وأكثر المناطق الرائعة في منزلك.
ترك طعام الكلب
هل تحب ترك طعام الحيوانات الأليفة لتأكل كلابك كما يحلو لهم؟ قد ترغب في إعادة التفكير في هذا الاختيار – قد يكون ما يدعو الصراصير إلى منزلك. الصراصير تحب طعام الكلاب لأنها مليئة بالبروتينات والمواد الغذائية التي تدعم بقائها. أنت تعرف ماذا يحبون أكثر؟ طعام الكلب المدلل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لهذه الآفات أن تنشر البكتيريا الضارة في الأوعية الغذائية التي تزحف عبرها ، مثل السالمونيلا والمكورات العقدية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى مرض كلبك بشكل خطير.
ترك الحرارة والرطوبة تتراكم
على الرغم من أن ترموستاتك عندما تكون بعيدًا هو وسيلة رائعة لخفض تكاليف الطاقة ، لا ترفعها كثيرًا. يمكن أن يسبب هذا الحرارة والرطوبة داخل المنزل ، والحرارة والرطوبة هما حالان حب الصراصير. لهذا السبب غالبًا ما يتم رصدهم في الحمامات ، تحت الأحواض ، وخلف الأجهزة. عندما تصبح درجات الحرارة الخارجية لا تطاق ، تسعى هذه الآفات إلى مأوى في منطقة دافئة ولديها القدرة على إصابة المنزل بسرعة. إذا كان منزلك يشعر بالرطوبة حتى عند تشغيل مكيف الهواء ، فقد يكون الوقت قد حان لإزالة الرطوبة بشكل طبيعي منزلك (أو الاستثمار في مزيل الرطوبة).
وجود صندوق سماد داخل المنزل
إذا بدأت للتو في التسميد ، وضعت الصندوق بجوار الحوض ، وألقيت أي شيء وكل شيء هناك ، فلا تصدم عندما تظهر الصراصير. كومة قذرة من الأطعمة المتحللة هي من الناحية العملية بوفيه لهذه الآفات. بمجرد أن يعثروا على منزل لطيف ومريح في صندوق السماد العضوي الخاص بك ، فإن الأمر لا يمثل سوى مسألة وقت قبل أن يتولى المطبخ. الحفاظ على الصراصير في الخليج من خلال الحفاظ على سلة متوازنة وتخزين السماد بشكل صحيح. يبدأ هذا باستخدام صندوق مناسب مع غطاء مقاوم للآف ، مثل صندوق السماد المطبخ يوتوبيا لأسطح المطبخ.
عدم إلقاء المشروبات الكحولية
قد يكون من المغري ترك مشروبات غير مكتملة على المنضدة وضرب الكيس بعد أمسية من الترفيه عن الضيوف ، ولكن ترك أكواب النبيذ والزجاجات مع الكحول فيها بين عشية وضحاها هو شيء لتجنب الحفاظ على الصراصير بعيدًا. يتم رسم الصراصير إلى السكر ، لذلك تصبح مشروباتك غير المراقبة دعوة مفتوحة لهذه الآفات. إذا كنت لا تريد أن تبدأ صباحك من خلال رؤية صراخ ميت في كوب النبيذ الخاص بك ، فما عليك سوى صب المشروبات في الحوض وشطف النظارات.
عدم تنظيف مقلاة الهواء بشكل روتيني
يمكن أن يسبب إهمال تنظيف مقلاة الهواء مشكلة في الصراخ. لا تصدقنا؟ هناك عدد لا يحصى من مستخدمي Reddit الذين يبحثون عن نصيحة حول ما يجب فعله بشأن الصراصير داخل المقايض الجوية. قد لا تفكر كثيرًا في القليل من الشحوم المتبقية بعد أن قامت بتجهيز بعض بطاطس البطاطس الحلوة ، ولكن الصراصير تتراقب دائمًا عن الطعام. إذا كنت محظوظًا ، فإن أصغر جزء من الفتات والزيت المتبقي في المقلاة الهوائية تكفي لجذب أطروحات الأطروحات.
الحفاظ على الطعام في عبواته الأصلية
نحن نعرف مدى إغراء الحفاظ على الطعام في عبواته الأصلية إذا كنت تعتقد أنك ستنهيه قريبًا بما فيه الكفاية ، ولكن هذا شيء قد ترغب في إعادة النظر فيه. التغليف الذي تم شراؤه من المتجر ليس مقاومًا تمامًا. الصراصير لديها القدرة على التخلص بسهولة من خلال الصناديق الورقية والأكياس البلاستيكية دون جهد كبير على الإطلاق. حاول أن تعتاد على التخزين الأكثر ذكاءً عندما يتعلق الأمر بالطعام ، ونقل عناصر مثل الحبوب والأرز إلى حاويات محكمة الإغلاق (مثل حاويات Oxo Good Grips).
عدم تنظيف محطة القهوة الخاصة بك
قد يبدو الأمر وكأنه مكان مطمئن للاختباء ، لكن آلة القهوة والمنطقة المحيطة بها يمكن أن تصبح نقطة ساخنة للصراصير والآفات الأخرى إذا لم تكن تنظيف محطة القهوة بانتظام. فقط فكر في الأمر: الجزء الداخلي الدافئ المظلم لآلة القهوة جنبًا إلى جنب مع قطرات المياه ، وبقايا السكرية من القشور والشراب ، وأراضي القهوة يجتمعان لخلق الظروف المثالية لجذب الصراصير وجميع أنواع الآفات الأخرى. لمنع حدوث ذلك ، اجعل من المعتاد مسح آلة القهوة يوميًا ، وأسباب مستعملة فارغة على الفور ، وقم بتنظيف المنطقة المحيطة بالماكينة بعد استخدامها.
الشقوق والشقوق حول الأبواب والنوافذ
لا يقتصر الأمر على الشقوق والشقوق حول أبوابك ونوافذك للسماح للهواء الساخن أو البارد ، بل إنها أيضًا نقاط دخول سهلة للصراصير وغيرها من الآفات – حتى الشقوق الصغيرة مثل 1/16 من بوصة واسعة بما يكفي للوصول إلى الصراصير. للحفاظ على هؤلاء الزائرين غير المرغوب فيه ، فحص بشكل روتيني داخل وخارج منزلك وختم أي شقوق أو شقوق أو ثقوب تجدها. من الجيد أيضًا أن يكون لديك سد وغيرها من مانعات التسرب ، مثل الاستعداد والسيليكون ، في متناول اليد للإصلاح السريع كلما لزم الأمر.
عدم تشغيل التخلص من القمامة بما فيه الكفاية
سواء كنت من النوع الذي يضع الطعام أسفل التخلص من القمامة أو يتجنب القيام بذلك ، فمن المحتم حتى بالنسبة لأكثر أجزاء الطعام في النهاية في الصرف. إذا كنت لا تدير التخلص بشكل روتيني ، فإنك تنتهي بتراكم الخردة الذي يسبب رائحة سيئة ويخلق بيئة رطبة وغنية بالأغذية تجذب الصراصير. تأكد من تشغيل تصرفك بانتظام لطرد بقايا الطعام وجعل الحوض أقل دعوة للضيوف غير المرغوب فيه. أيضا ، رمي بعض الجليد أسفل التخلص وقم بتشغيله لضمان إزاحة قطع الطعام من الشفرات.
صندوق القمامة القذرة
لا ينبغي أن يكون هذا بمثابة مفاجأة ، لكن الصراصير تعتبر أي شيء طعام ، حتى براز قطتك والبول. لا يقتصر الأمر على أن الصندوق القذر يجعل رائحة منزلك سيئة ، ولكن الرطوبة والمواد العضوية المتحللة تجعلها جذابة للغاية للصراصير. ابق على قمة تنظيفه بانتظام وتغيير القمامة كل فرصة تحصل عليها. أيضًا ، إذا لم تقم بالفعل ، احتفظ بصناديق القمامة في منطقة جيدة التهوية. لقد وجد العديد من مالكي القطط نجاحًا في الحفاظ على الصراصير من خلال تبديل القمامة القابلة للتحلل الحيوي لصالح الهلام السيليكا أو من نوع الطين ، والتي لا تفكر الآفات في الطعام.
ترك الكتب والمجلات في أكوام مكدسة
مرة أخرى ، تنظر الصراصير في أي شيء. الورق المقوى ، وروابط الكتب ، والغراء الذي يحمل الورق معًا ، يشهد أيضًا على شهية هذه الآفات. إذا كنت قد تأخرت عن تنظيم مكتبك أو العلية وتركت الكتب والمجلات المتراكمة ، فقد تقوم بإنشاء ملاذ مثالي للاختباء فيه. الصراصير نشطة في الليل ، لذلك يحبون البقاء في المساحات المظلمة خلال النهار. تعد مداخن الورق المربوطة بمثابة بقعة الاختباء المثالية ، بالإضافة إلى وجبة خفيفة على الكتب والمجلات وهم ينتظرون أن تذهب إلى الفراش.
إعادة التدوير دون شطف
إذا كنت لا تفكر كثيرًا في إعادة تدوير علب الصودا ، وعلب البيرة ، وحاويات الطعام دون شطفها أولاً ، فقد تكون وضع وليمة للمشاكسين. خذ بعض الوقت لشطف المواد القابلة لإعادة التدوير قبل أن ترميها ؛ حتى ذلك الحين ، تأكد من شطف صناديقك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. أيضًا ، ضع في اعتبارك بطانة صندوقك مع حقيبة تسوق ورقية ، مثل تلك الموجودة في Whole Foods و Trader Joe’s ، كحاجز بين صندوقك والعناصر المعاد تدويرها. وبهذه الطريقة ، يمكنك فقط رمي حقيبة التسوق وترك بقايا الحاوية مجانية.
ترك أطفالك يأكلون أينما كانوا من فضلك
ليس كل شخص ماهر بما يكفي لتناول الطعام دون انسكاب وترك الفتات ، وخاصة الأطفال. إذا سمحت لأطفالك بأخذ طعامهم أينما يحلو لك ، فلا بد أن يكون لديك فتات وانسكابات العصير هنا وهناك. هذا يخلق بوفيه مفتوح للصراصير في منزلك. حتى لو كنت على رأس الفراغ يوميًا ، فمن السهل تفويت البقع عندما يتجول الصغار في جميع أنحاء المنزل مع المفرقعات وصناديق العصير في متناول اليد. بدلاً من القلق باستمرار حول المكان الذي قد يكون فيه درب مخفي من الفتات ، حاول الحد من صغارك في المناطق المعينة التي يمكنك مراقبتها عند تناول الطعام.
ترك الأطباق التي لم تشطف في غسالة الصحون
إذا كنت ترغب في الانتظار حتى تكون غسالة الصحون ممتلئة تمامًا قبل تشغيلها ، فقد يكون ذلك بعد وجبتك التالية في غضون ساعات قليلة أو في اليوم التالي. على الرغم من أن بضع ساعات قد لا تكون طويلة جدًا ، إلا أن ترك قصاصات الطعام يمكن أن تجعل غسالة الصحون بقعة Hangout بسرعة. قل ذلك معنا ، الصراصير تحب بقايا الطعام! تلك اللوحات تلطيخ مع صلصة المعكرونة والمربى من الصباح؟ هذا الكثير من الطعام لهم لملء. لذلك ، على محمل الجد ، ابدأ في شطف الأطباق والحاويات.
ترك أوعية مياه الحيوانات الأليفة بين عشية وضحاها
المياه الدائمة ، مثل كلبك أو مصدر المياه في قطتك ، هي مفضلة أخرى من رواك. تحتاج هذه الآفات إلى الماء للبقاء على قيد الحياة وتبحث باستمرار عن مصادر الرطوبة. فكر في تبديل الأوعية للتصميمات التي تجعل من الصعب على الآفات الوصول إلى الماء. أيضًا ، نظرًا لأن حيواناتك الأليفة لا تحتاج إلى ماء طوال الليل ، فمن أفضل الممارسات أن تفرغ وطفو الوعاء قبل النوم ، ثم أعطهم إعادة ملء نقيًا ونظيفًا في الصباح.
لا تخرج وتجفيف الإسفنج المستعملة
يجب أن تنطلق وتجفيف الإسفنج المستعملة بعد كل استخدام. ليس فقط أنه أكثر صحة ، ولكن إسفنجة رطبة ورطبة مع جزيئات الطعام عليها يمكن أن تصبح بسهولة حصيرة ترحيب للبكتيريا الجسيمة والصراصير على حد سواء. علاوة على ذلك ، اذهب إلى الخطوة الإضافية وميكروويفها للتأكد من أنها جافة إضافية والقضاء على البكتيريا. فقط تأكد من أن الإسفنج الخاص بك لا يحتوي على أي أجزاء معدنية قبل رميها في الميكروويف.