تجنب هذه الطريقة الشائعة للحصول على تربة أكثر صحة في أحواض الحدائق المرتفعة

يعد إنشاء حديقة مرتفعة طريقة رائعة لزراعة مجموعة متنوعة من الخضروات والأعشاب وحتى أشجار الفاكهة في حديقتك. ومع ذلك، من السهل أن تتحمّس لفكرة وجود صناديق صغيرة مثالية من الخضار الطازجة في حديقتك وتنسى أن التربة الموجودة في الصندوق هي التي تصنع محصولك أو تفسده. يجب أن تكون تربة الحديقة غنية بالمغذيات ونفاذية حتى تنمو النباتات الصالحة للأكل. لهذا السبب لا يجب أن تبخل بالتربة عند ملء قاع الحديقة المرتفع. أحد الأخطاء المبتدئة التي يرتكبها الكثير من البستانيين هو ملء أسرّتهم المرتفعة بالكامل بالتربة السطحية. على الرغم من أن التربة السطحية غنية بالمواد المغذية والمعادن، إلا أنها أيضًا مركز لمسببات الأمراض التي تحمل الأمراض، والجراثيم الفطرية، وبذور الأعشاب الضارة. تضغط التربة السطحية أيضًا بسهولة وتكون منخفضة التصريف، مما يجعل من الصعب على الجذور الرقيقة لخضرواتك اختراق التربة والنمو.
هناك أيضًا مجموعة من الأسباب الأخرى التي تجعل مجرد دفع التربة السطحية من الفناء الخلفي وإلقائها في أسرتك المرتفعة قد لا يكون فكرة رائعة. أولًا، ما لم تكن متأكدًا تمامًا من تركيبة تربة حديقتك، فيمكنك إضافة تربة ثقيلة الطين إلى سريرك. بعد أشهر، سوف تتساءل لماذا لم ينمو الجزر طويل الجذور بشكل جيد. بصرف النظر عن الإضرار بتركيبة التربة، فإن استخدام التربة السطحية من حديقتك يزيد من فرص إدخال الأعشاب الضارة من التربة إلى أسرتك المرتفعة. في الواقع، نظرًا لأن الكثير من المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية تجد طريقها إلى معظم تربة الحدائق، فإن استخدام هذه التربة لزراعة النباتات الصالحة للأكل يمكن أن يكون ضارًا بصحتك أيضًا.
استخدم مزيجًا من التربة السطحية والسماد والمواد العضوية للأسرة المرتفعة
أفضل تربة لإنشاء أسرة حديقة صحية هي مزيج من التربة السطحية والسماد والمواد العضوية. وبينما تختلف الآراء حول النسبة الدقيقة لهذه الأنواع من التربة، فإن كل منها يؤدي وظائف معينة تعتبر حاسمة بالنسبة للخضروات الصحية. يجب أن يكون حوالي 50% من مزيج التربة عبارة عن تربة سطحية ذات نوعية جيدة وخصبة وخالية من الأعشاب الضارة ومنظمة بشكل جيد. قبل إجراء عملية شراء، تأكد من أن التربة السطحية خالية من الملوثات مثل الطوب أو الحجارة أيضًا. لا تقم بالشراء على أساس الأسعار، حيث أن الكثير من الخيارات الرخيصة تحتوي على مواد حشو مثل اللحاء أو الأسمدة الاصطناعية التي يمكن أن تلحق الضرر بالنباتات على المدى الطويل.
يجب أن يتكون النصف الآخر من خليط التربة من 30% سماد و20% مادة عضوية. الغرض الأساسي من وجود كمية كافية من السماد في المزيج هو توفير العناصر الغذائية وتحسين القدرة على الاحتفاظ بالرطوبة. ومن ناحية أخرى، تضيف المادة العضوية تهوية للتربة وتجعلها أقل إحكاما. تعمل قصاصات العشب والخشب المتحلل وأوراق الشجر كمكونات عضوية ممتازة في أسرتك المرتفعة، مما يحفز نمو الجذور للنباتات الأكثر صحة.
أفضل الممارسات للحفاظ على أسرة الحديقة المرتفعة
عملك كبستاني لا يتوقف عند إنشاء أفضل مزيج من التربة لتزدهر النباتات في أسرتك المرتفعة. نظرًا لأن النباتات تنمو عن طريق امتصاص العناصر الغذائية من التربة، فأنت بحاجة للتأكد من تجديد هذه العناصر الغذائية أيضًا. يمكنك القيام بذلك عن طريق إضافة طبقة من السماد الطازج بسمك 1 إلى 2 بوصة قبل زراعة أي شيء جديد في أسرتك. علاوة على ذلك، يجب عليك أيضًا مراقبة نفاذية التربة باستمرار عن طريق إضافة الرمل إلى المزيج، عندما ترى نباتاتك تبدأ في التعفن. يحدث هذا عادةً عندما لا تجد جذور النباتات جيوبًا هوائية كافية للدفع من خلالها وينتهي بها الأمر بالجلوس في تربة كثيفة ورطبة. تعد إضافة طبقة من اللحاء أو البيرلايت مفيدًا أيضًا في الحفاظ على تهوية التربة وتحسين الصرف.
وبالمثل، عند نقطة معينة، قد لا تحتوي تربتك أيضًا على الكمية المناسبة من الطين. سيكون هذا واضحًا عندما تبدأ في رؤية نباتاتك تتساقط بسبب نقص الدعم في التربة. هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى إضافة المزيد من التربة السطحية للحفاظ على ثبات قاعدة التربة. كإجراء وقائي للحفاظ على جودة السرير المرتفع، يجب عليك أيضًا التفكير في إضافة طبقة من النشارة بسمك 2 إلى 3 بوصات إلى التربة. يساعد التغطية في الحفاظ على رطوبة التربة في مكانها وتنظيم درجة حرارة التربة. تعد المواد مثل إبر الصنوبر ونشارة الخشب القديمة من أفضل المكونات التي يمكنك استخدامها في نشارة منزلك.