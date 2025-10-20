تجنب هذه الطريقة الشائعة للحصول على تربة أكثر صحة في أحواض الحدائق المرتفعة

يعد إنشاء حديقة مرتفعة طريقة رائعة لزراعة مجموعة متنوعة من الخضروات والأعشاب وحتى أشجار الفاكهة في حديقتك. ومع ذلك، من السهل أن تتحمّس لفكرة وجود صناديق صغيرة مثالية من الخضار الطازجة في حديقتك وتنسى أن التربة الموجودة في الصندوق هي التي تصنع محصولك أو تفسده. يجب أن تكون تربة الحديقة غنية بالمغذيات ونفاذية حتى تنمو النباتات الصالحة للأكل. لهذا السبب لا يجب أن تبخل بالتربة عند ملء قاع الحديقة المرتفع. أحد الأخطاء المبتدئة التي يرتكبها الكثير من البستانيين هو ملء أسرّتهم المرتفعة بالكامل بالتربة السطحية. على الرغم من أن التربة السطحية غنية بالمواد المغذية والمعادن، إلا أنها أيضًا مركز لمسببات الأمراض التي تحمل الأمراض، والجراثيم الفطرية، وبذور الأعشاب الضارة. تضغط التربة السطحية أيضًا بسهولة وتكون منخفضة التصريف، مما يجعل من الصعب على الجذور الرقيقة لخضرواتك اختراق التربة والنمو.

هناك أيضًا مجموعة من الأسباب الأخرى التي تجعل مجرد دفع التربة السطحية من الفناء الخلفي وإلقائها في أسرتك المرتفعة قد لا يكون فكرة رائعة. أولًا، ما لم تكن متأكدًا تمامًا من تركيبة تربة حديقتك، فيمكنك إضافة تربة ثقيلة الطين إلى سريرك. بعد أشهر، سوف تتساءل لماذا لم ينمو الجزر طويل الجذور بشكل جيد. بصرف النظر عن الإضرار بتركيبة التربة، فإن استخدام التربة السطحية من حديقتك يزيد من فرص إدخال الأعشاب الضارة من التربة إلى أسرتك المرتفعة. في الواقع، نظرًا لأن الكثير من المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية تجد طريقها إلى معظم تربة الحدائق، فإن استخدام هذه التربة لزراعة النباتات الصالحة للأكل يمكن أن يكون ضارًا بصحتك أيضًا.