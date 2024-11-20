تحب برينا ستيوارت من Liberty كيف تم الكشف عن مسودة لا مثيل لها

من المقرر أن تنضم نجمة Liberty Breanna Stewart إلى زميلها القديم وأحد زملائها الحاليين خلال الموسم الأول لـ Unrivaled.

تم تجنيد ستيوارت، أحد مؤسسي Unrivaled، إلى The Mist يوم الأربعاء مع حارس Liberty Courtney Vandersloot وStorm Guard Jewell Loyd.

يقوم حارس الشمس ديجوناي كارينجتون ومهاجم سباركس ريكيا جاكسون ومهاجم ميستيكس عاليه إدواردز بتجميع فريق ميست، وهو واحد من ستة فرق مكونة من ستة لاعبين من المقرر أن يلعبوا في دوري كرة السلة الجديد 3 ضد 3، والذي يبدأ في أوائل العام المقبل.

بدت ستيوارت، التي كانت تتفاعل مباشرة مع بث YouTube لاختيار النادي، سعيدة جدًا بمظهرها.

“أوه، فريقي جيد،” كتب ستيوارت على X.

وسيتولى تدريب ذا ميست مساعد مدرب الدوري الاميركي للمحترفين فيل هاندي، والذي عمل مؤخرًا على مقاعد بدلاء ليكرز.

طوال بث يوتيوب لمدة 22 دقيقة لاختيار النادي – وهو وقت تشغيل محدد توقع البعض أنه قد يشير إلى أن كايتلين كلارك قد تنضم قريبًا إلى الدوري – كان هاندي واحدًا من ستة مدربين ناقشوا أي لاعب يجب أن يذهب إلى أي فريق. كان هناك تركيز واضح على الاقتران بين اللاعبين الذين لن يكملوا أسلوب بعضهم البعض فحسب، بل سيساعدون في تطوير مهارات كل لاعب.

في الواقع، كان أحد الأسباب وراء تعاون ستيوارت ونفيسا كولير لإطلاق لعبة Unrivaled Basketball هو منح لاعبي WNBA فرصة ليس فقط لكسب المال ولكن الاستمرار في تطوير ألعابهم في الولايات المتحدة، بدلاً من الاضطرار إلى قضاء فترة الإجازة في اللعب في الخارج لتكملة اللعبة. دخلهم.

يتمتع جميع المدربين الستة – هاندي، وتيريزا ويذرسبون، وآدم هارينجتون، ودي جي ساكمان، ونولا هنري، وأندرو ويد – بخلفيات في تطوير اللاعبين.

من المقرر أن يبدأ موسم Unrivaled الذي يستمر ثمانية أسابيع في 17 يناير في ميامي، وهو مليء بنجوم كلهم، بما في ذلك Angel Reese وBrittney Griner وArike Ogunbowale وChelsea Gray.

تم إعداد القوائم وتعيين المدربين للموسم الافتتاحي لكرة السلة الذي لا مثيل له.

وفيما يلي التوزيع الكامل لكل فريق:

الفينيل

يدربه مدرب سكاي السابق تيريزا ويذرسبون

أريك أوجونبووالي، جي، دالاس وينجز؛ راين هوارد، جي، أتلانتا دريم؛ علياء بوسطن، إف، حمى إنديانا؛ راي بوريل، جي، لوس أنجلوس سباركس؛ جوردين كندا، جي، سياتل ستورم؛ ديريكا هامبي، إف، لوس أنجلوس سباركس

وَردَة

يدربه مدرب تطوير لاعبي سباركس السابق نولا هنري

تشيلسي جراي، جي، لاس فيجاس إيسيس؛ كاليه كوبر، جي، فينيكس ميركوري؛ أنجيل ريس، إف، شيكاغو سكاي؛ ليكسي هال، جي، حمى إنديانا؛ بريتني سايكس، جي، واشنطن ميستيكس؛ أزورا ستيفنز، إف، لوس أنجلوس سباركس

شَبُّورَة

يدربه مساعد مدرب الدوري الاميركي للمحترفين منذ فترة طويلة فيل هاندي

جيويل لويد، جي، سياتل ستورم؛ ديجوناي كارينجتون، جي، كونيتيكت صن؛ بريانا ستيوارت، إف، نيويورك ليبرتي؛ كورتني فاندرسلوت، جي، نيويورك ليبرتي؛ ريكيا جاكسون، إف، لوس أنجلوس سباركس؛ عاليه إدواردز، إف، واشنطن ميستكس

البوم القمرية

يدربه مدرب مهارات NBA/WNBA DJ Sackmann

سكايلر ديجينز سميث، جي، سياتل ستورم؛ أليشا جراي، جي، أتلانتا دريم؛ نافيسا كولير، إف، مينيسوتا لينكس؛ ناتاشا كلاود، جي، فينيكس ميركوري؛ شاكيرا أوستن، إف، واشنطن ميستيكس؛ البطاقة البرية*

فانتوم

يدربه مساعد Nets السابق ومدير تطوير اللاعبين آدم هارينجتون

جاكي يونغ، جي، لاس فيغاس ارسالا ساحقا؛ مارينا مابري، جي، كونيتيكت صن؛ ساتو سابالي، إف، دالاس وينغز؛ تيفاني هايز، جي، لاس فيجاس إيسيس؛ بريتني غرينر، إف، فينيكس ميركوري؛ البطاقة البرية*

الأربطة

يدربه مساعد مدرب تطوير لاعبي Mystics أندرو وايد

كيلسي بلوم، جي، لاس فيجاس إيسيس؛ كايلا ماكبرايد، جي، مينيسوتا لينكس؛ أليسا توماس، إف، كونيتيكت صن؛ كورتني ويليامز، جي، مينيسوتا لينكس؛ كيت مارتن، جي، لاس فيجاس إيسيس؛ ستيفاني دولسون، إف، واشنطن ميستكس

* البطاقتان الشاملتان عبارة عن أماكن مفتوحة في القائمة ومن المتوقع ملؤها في وقت لاحق.