تحب طيور الحشائش الغازية ولكنها ستلحق الضرر بحديقتك

هل تعلم أن هناك نباتًا شائعًا موطنه الأصلي شرق آسيا ويعتبر أيضًا من الأعشاب الضارة في ولاية كارولينا الشمالية وميشيغان وبنسلفانيا وكاليفورنيا وإنديانا والعديد من الولايات الأخرى؟ على الرغم من أن هذا النبات يعد بمثابة بطاقة جذب للعديد من أنواع الطيور بفضل زهوره المليئة بالرحيق، إلا أنه سوف يعيث فسادًا من خلال الانتشار حول حديقتك ومزاحمة النباتات الأخرى. لا ينبغي زراعة هذا النوع المعروف باسم عشبة العقدة اليابانية (Reynoutria japonica) في حديقتك. تم إدراجه على أنه نبات غازي من قبل IPSAWG، وهو ينطوي على خطر كبير للهروب إلى المناطق الطبيعية مثل ضفاف الأنهار والأراضي الرطبة وعلى طول الطرق، وخطر متوسط للتأثير البيئي. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب السيطرة عليه بمجرد إنشائه. في الواقع، هذه مجرد واحدة من العديد من النباتات الغازية التي لا ينبغي عليك زراعتها في حديقتك أبدًا.
تحب الطيور هذه الحشائش الغازية لأنها تزهر على مدى فترة طويلة من الزمن، وتمتلئ أزهارها بالرحيق وحبوب اللقاح. كما أنها تتمتع بعادة نمو كثيفة، مما يوفر المأوى ومواقع التعشيش المحمية للعديد من أنواع الطيور المختلفة، وتجذب مجموعة متنوعة من الحشرات التي تعتبر مصدرًا غذائيًا جيدًا للطيور المعششة التي تغذي الحشرات لصغارها. لكن الفوائد التي توفرها هذه الحشائش في جذب الطيور تفوقها بكثير غزو هذا النوع. إذا وجدت أنها تنمو في حديقتك، فيجب عليك القضاء عليها قدر الإمكان، وزراعة نباتات محلية أكثر ملاءمة لإسعاد الطيور دون تدمير حديقتك.
كيفية القضاء على أعشاب العقدة اليابانية وماذا تزرع بدلاً من ذلك
قد يكون التخلص من عشبة العقدة اليابانية أمرًا صعبًا لأن النبات ينتشر بشكل رئيسي من خلال نظام الجذر أو الجذور الموجودة تحت الأرض. لذلك، حتى لو قمت بحفرها، ما لم تقم بإزالة جميع الجذور من التربة، فإن تلك المتبقية سوف تستمر في النمو. لذلك، فإن الاستئصال عبارة عن عملية مكونة من خطوتين تتضمن إزالة الحشائش الأولية، إما باستخدام الطرق الميكانيكية، أو استخدام مبيدات الأعشاب، ثم متابعة الصيانة في الموسم التالي مع ظهور نباتات جديدة من التربة. هذا يعني أنه سيتعين عليك توخي الحذر لعدد من المواسم من أجل القضاء على أي حشائش جديدة ستستمر في النمو. وفقًا لإدارة الموارد الطبيعية بولاية ميشيغان، فإن الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من أعشاب العقدة اليابانية هي استخدام مجموعة من الضوابط الميكانيكية والكيميائية. ولكن إذا كنت لا ترغب في استخدام مبيدات الأعشاب في حديقتك، فهناك طرق فعالة أخرى لقتل الأعشاب العقدية اليابانية التي قد ترغب في تجربتها.
بعض البدائل المحلية التي قد ترغب في زراعتها بدلاً من ذلك لجذب الطيور إلى حديقتك تشمل Alderleaf clethra (Clethra alnifolia)، صفصاف فرجينيا (Itea virginica)، Arrowwood الويبرنوم (Viburnum dentatum)، New England aster (Symphyotrichum novae-angliae)، النيلي الكاذب ( Baptisia australis) وأعشاب جو باي الحلوة (Eutrochiumpurpureum). تنتج كل هذه الأنواع أزهارًا وبذورًا مليئة بالرحيق والتي ستعشقها أي طيور تزور حديقتك. من بين هذه الشجيرات، تعد صفصاف فرجينيا أيضًا واحدة من العديد من الشجيرات المزهرة الرائعة التي ستزدهر في الظل.