تحب ملقحات الزهور الخالية من الضجيج أن تأتي بألوان عديدة

على الرغم من أن هناك العديد من الفوائد الصحية العقلية للبستنة، إلا أن هذه الهواية يمكن أن تكون مرهقة أيضًا. بعد كل شيء، في حين أن اختيار النباتات المناسبة يفتح إمكانية جذب الملقحات المفيدة والرائعة، فسوف تحتاج إلى تكريس الوقت والجهد لزراعة المكان المثالي لنمو تلك الزهور. وهذا يتطلب وقتًا يقضيه في الري والتسميد والتقليم والمزيد. ومع ذلك، عندما تختار زهرة خالية من الضجة مثل بنتاس الملونة (بنتاس لانسولاتا)، يمكنك جني فوائد إنشاء حديقة الملقحات الخاصة بك دون الصيانة التي تذهب إلى النباتات الأكثر صعوبة.
تُعرف أيضًا باسم زهرة النجمة المصرية أو عناقيد النجوم، وهي زهور ملفتة للنظر تجذب الطيور الطنانة والفراشات. أنها توفر أزهار نابضة بالحياة في مجموعة من الألوان، بما في ذلك الأصفر والوردي والأحمر والأبيض، طوال فصل الصيف والخريف. بفضل شكلها الأنبوبي، فهي أيضًا مثالية لجذب تلك الملقحات التي تحب مشاهدتها وهي تطير حول حديقتك. والأفضل من ذلك، من المعروف أن نباتات البنتا هي نباتات منخفضة الصيانة، مما يعني وقتًا أقل في الاهتمام بأساليب البستنة المعقدة والمزيد من الوقت للاستمتاع بالجمال الطبيعي الذي توفره حديقتك الصديقة للملقحات.
ومع ذلك، فإن عدم الضجة لا يعني عدم التدخل تمامًا. وبدلاً من ذلك، فإن القليل من العناية يقطع شوطًا طويلًا في ضمان صحة مجموعات النجوم، مما يعني التعرف على الاحتياجات الأساسية لهذا النبات الملون.
كيفية زراعة البنتا لجذب الملقحات
في العديد من الحدائق، يتم التعامل مع البنتا على أنها سنوية نظرًا لمنطقة صلابتها المحدودة. ومع ذلك، نظرًا لأنها شديدة التحمل في فصل الشتاء في المنطقتين 10 و11، فقد تتمكن بعض المناطق من الاستمتاع بجاذبات الملقحات كعارضة متكررة. إذا أتيحت لك الفرصة لزراعة نباتات البنتا كنباتات معمرة، فتأكد من تقليمها مرة أخرى في الشتاء. على الرغم من أن هذا يتطلب القليل من الجهد الإضافي من جانبك، إلا أنه يهيئ زهورك للنجاح في العام التالي.
فيما يتعلق بالرعاية العامة، فإن البنتا سهلة الاستخدام بقدر ما تكون منخفضة الصيانة. يمكن أن تنمو في الشمس الكاملة والظل الجزئي، مما يمنحك المرونة عند التخطيط للمناظر الطبيعية الخاصة بك. ومع ذلك، تنتج هذه الزهور أكبر عدد من الأزهار عند تعرضها لأشعة الشمس الكاملة، وهو عامل مهم يجب أخذه في الاعتبار لأن المزيد من الزهور يعني المزيد من الملقحات في حديقتك وفناءك. إنهم يفضلون جدولًا مائيًا ثابتًا يحافظ على رطوبة تربتهم دون خلق ظروف مشبعة بالمياه. يمكنها أيضًا تحمل فترات الجفاف القصيرة (ولكن فقط بعد أن تكون راسخة في حديقتك)، وهو أمر مثالي إذا نسيت ري حديقتك من حين لآخر.
على الرغم من أن البنتا لا تحتاج إلى صيانة، إلا أن هناك عملًا روتينيًا واحدًا يمكنك دمجه في روتين البستنة الخاص بك للاستمتاع بمزيد من الإزهار: التقليم. على الرغم من أن القضاء على مجموعات النجوم الخاصة بك قد لا يبدو المهمة الأكثر إثارة، إلا أنه يأتي مع فائدة تعزيز المزيد من الإزهار. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي قطع الرؤوس الميتة بانتظام إلى إطالة عمر جاذبية الملقحات في نباتك.