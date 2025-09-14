تحتاج الحرية إلى جونويل جونز لتكرار هيمنتها السابقة في التصفيات

PHOENIX – يتحرك Jonquel Jones بشكل مختلف في التصفيات.

تكثف طاقة جزر البهاما الهادئة والمرح. إن ثقل اللحظة لا يزنها ، بل يجعلها أقوى بنفس الطريقة التي يخلق بها الضغط الماس.

الحرية هي فريق Posteason الأكثر خبرة ، حيث يجمع بين 252 مباراة فاصلة. ولكن لم يظهر أي لاعب في نيويورك مباريات فاصلة أكثر من جونز.

لقد شهدت حسرة وفرح.

في السابق كان شعورًا مألوفًا للغاية لجونز بوجود نهاية مخيبة للآمال لموسم الحساء لمدة ستة أشهر حتى حملة جديدة في WNBA.

هذا الشعور بترك شيء على الطاولة ، من الأعمال غير المكتملة ، حفزها لسنوات.

لهذا السبب جاء جونز إلى نيويورك قبل موسم 2023. أرادت أن تفوز بالشيء الوحيد الذي طاردته ولكن لم يسبق له مثيل حتى هذه النقطة في حياتها المهنية: بطولة WNBA.

في العام الماضي ، كانت تتذوق حلاوة عظمتها ، حيث كانت تجمع بين 11 مباراة لا تنسى في طريقها إلى تقديم لقب كرة السلة الاحترافي الأول في نيويورك منذ أكثر من خمسة عقود.

حصلت على تاجها بحق باعتباره MVP نهائيات 2024 بعد أن بلغ متوسطه 17.8 نقطة و 7.6 كرات مرتدة بينما أطلقت 56.1 في المائة من الحقل و 42.9 في المائة من خلف القوس خلال السلسلة ضد Lynx.

كما غرقت جميع رمياتها الحرة.

مع بدء التصفيات يوم الأحد ، تقع المسؤولية على جونز لإلغاء قفل Savage المليئة بالفاصة JJ

جونز هو واحد من أهم اللاعبين في سلسلة الجولة الأولى من الحرية ضد الزئبق. من المتوقع أن تحمل عبء أن تكون زميلته السابقة أليسا توماس المدافعة الرئيسية.

ولكن إذا كان هناك أي شخص يمكنه إدارة التهديد الذي يقدمه توماس للمعارضين ، فهو جونز المشارك.

لديها تاريخ في زيادة الرهان بمجرد بدء posteason.

إنها تنتج المزيد من النقاط ، والارتداد ، والمساعدة والكتل في المتوسط ​​في مرحلة ما بعد الموسم أكثر من الموسم العادي. كفاءتها تتحسن أيضا.

تحتاج الحرية إلى أن تكون جونز في أفضل حالاتها لجعل المباراة العميقة التي يأملون في الحصول عليها.

نظرًا لأنه تم توثيقه جيدًا حتى هذه النقطة ، فقد كان الحرية موسمًا عاديًا. الإصابات تعقيد الدوران والرضا عن الرضا عن الرضا عن طريقها القبيح في كثير من الأحيان.

تجنبت جونز كاحلها الأيمن مرتين وغاب عن شهر من العمل ، مما أوقف فرصتها الحقيقية في اختيارها السادس من كل النجوم.

أنهى جونز الموسم بمتوسط ​​13.6 نقطة و 8.1 كرة مرتدة و 2.2 تمريرة و 1.1 لقطات محظورة لكل لعبة. لقد استنزفت أفضل 1.7 طائرة لكل لعبة أثناء التحويل بنسبة 42.4 في المائة.

على غرار بقية الفريق ، لم تكن جونز باستمرار نفسها العظيمة في الآونة الأخيرة. لكن التصفيات هي وضع مختلف تمامًا.

قد يكون هذا هو القائمة النظيفة التي تحتاجها لإخراج أفضل ما لديها.

في النهاية ، تعرف الحرية ما الذي سيخرجون من جونز. وبصدق ، إنهم يريدونها فقط أن تكون هذه القوة منخفضة ، وجمع كرة مرتدة مثل العملة ، وتبقى ملتزمة بالدفاع وأن تكون من هي.

يمكن أن يكون جونز هو مفتاح فتح أفضل مسرحية ليبرتي حتى الآن.