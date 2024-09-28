تحتاج الطائرات إلى رعاية برونكو قبل بدء الجزء التقريبي من الجدول الزمني

هذا هو المكان الذي يمكن للطائرات، بل وينبغي لها، الإقلاع فيه.

مباراة الأحد على أرضه ضد فريق برونكو على ملعب ميتلايف هي مباراة تحتاج فيها الطائرات 2-1 إلى الاهتمام بالأعمال.

نعم، نحن نعرف شعار اتحاد كرة القدم الأميركي: أسبوع واحد، مباراة واحدة، خسارة واحدة.

لكن الحقيقة هي: مباراة ضد الفايكنج تنتظر يوم الأحد المقبل في إنجلترا، تليها مباراة على أرضه ضد بيلز، فئة شرق آسيا، ثم مباراة على الطريق في ستيلرز.

تدخل هذه الفرق الثلاثة هذا الأسبوع بنتيجة 3-0.

البرونكو 1-2. إنهم فريق شاب يضم لاعب الوسط الصاعد، بو نيكس. ويجب أن تتعامل معهم الطائرات بالقوة. من ضربة البداية .

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إذا أردنا أن نؤمن بالاتجاهات، فإن الطائرات تبدو وكأنها فريق قادم. لقد استجابوا للمباراة الافتتاحية الصعبة ضد فريق 49 بفوز غير أنيق ولكن شجاع على العمالقة متبوعًا بانتصار مهيمن على فريق باتريوتس الضعيف.

البرونكو أفضل من الوطنيين، لكنهم ليسوا بنفس جودة الطائرات.

آرون رودجرز، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات والفائز السابق بلقب Super Bowl، مقابل نيكس، لاعب وسط فريق برونكو الصاعد الذي يتمتع بالمهارات والمهارات ولكنه لا يزال مبتدئًا في التقدم وعرضة للأخطاء.

من أنت ذاهب لاتخاذ؟

خذ رودجرز، خاصة بعد الطريقة التي رأيناه بها يستعيد توازنه تدريجيًا بعد أن دمرت إصابة وتر العرقوب موسمه.

هذا مضحك. سجل فريق Jets تسعة أهداف هجومية في مبارياتهم الثلاث، وهو بالضبط نصف ما حققوه في 17 مباراة الموسم الماضي.

لقد وضع رودجرز، بمعايير مميتة فقط، إحصائيات رائعة من خلال ثلاث مباريات – معدل إكمال 67.4 بالمائة، و624 ياردة، وخمسة هبوط واعتراض واحد فقط (عند الانحراف) بتقييم 103.1.

هذه هي إحصائيات لاعب الوسط التي تشير إلى 28 TDs وخمسة INTs و3,536 ياردة – وهي أنواع الأرقام التي حلم بها مشجعو Jets منذ ذلك الحين… حسنًا، إلى الأبد تقريبًا.

ألقى فيني تيستافيردي 29 TDs إلى سبعة INTs ولمدة 3256 ياردة في عام 1998، عندما ذهب Jets إلى بطولة الاتحاد الآسيوي. لم يكن لديهم الكثير من مواسم قورتربك مثل هذا الموسم، أو الذي رودجرز في المراحل الأولى من الإنتاج.

وإليكم الأمر: يبدو الأمر وكأن رودجرز وشركاه قد بدأوا للتو في تطهير حناجرهم. يبدو أن هناك الكثير لتقدمه، وهو أمر مثير إلى حد ما إذا كنت من المعجبين.

يبدو أن رودجرز الآن في مرحلة الإحماء فقط، حيث وجد ثقته بنفسه بعد عام من الابتعاد عن اللعب.

قال المدرب روبرت صالح يوم الجمعة: “خلال المعسكر التدريبي، كان كل شيء موجودًا”. “أود أن أقف أمامه وأقول إنه جاهز جسديًا للانطلاق. إنه فقط من الناحية الذهنية عليه تجاوز العقبات. إنه إنسان.

“أعتقد أنه مع مرور كل يوم وكل تكرار يحصل عليه… فهو يزداد ثقة بنفسه وبما لا يزال جسده قادرًا على القيام به. نعلم جميعًا أنه لا يزال يحتفظ به، وأعتقد أن تلك التأكيدات بالنسبة له هي التي تسمح له ببناء بعض الثقة.

المزيد من التأكيد على رودجرز هو احتمال محير.

قال رودجرز: “قلت بعد الأسبوع الأول (أنني شعرت أنني سأتقدم وسأكون قادرًا على التحرك أكثر قليلاً”. “لقد فعلت ذلك ربما قليلاً ضد تينيسي، ومن ثم تحركت بشكل واضح حول بشكل أكثر فعالية في الأسبوع الثالث.

لقد بدأ رودجرز يشعر وكأنه نفسه القديم مرة أخرى، وهذا أمر ممتع.

وقال منسق الهجوم ناثانيال هاكيت إن ثقة رودجرز “ستنمو في كل مباراة، فقط القدرة على اكتساب الخبرة.

“لقد مر وقت طويل منذ أن لعب كرة القدم، منذ أن خرج أمام حشد من الناس، لذلك أريد فقط أن يشعر بالراحة باستمرار. لقد كان يفعل هذا منذ وقت طويل، وأعتقد أنه في أي وقت تكون قادرًا على البقاء على الهامش والنظر إليه في عينيه ورؤيته يقضي وقتًا ممتعًا حقًا ويستمتع بوقته هو الشيء الذي جعلني أكثر حماسًا.

“لقد رأيته يقوم ببعض الرميات المذهلة طوال حياته المهنية في الفترة التي أمضيتها معه، ولكن أعتقد أنه بالنسبة لي كان الأمر أكثر من مجرد الاستمتاع بالتواجد مع اللاعبين وكان يلعب الكرة فقط، وأعتقد أن هذا ما كنا نفعله”. الكل يريد.

“هذا ما يريده اتحاد كرة القدم الأميركي.”

لا أحد يريد ذلك أكثر من مشجعي Jets المتعطشين للنجاح والذين حرموا من هذا النوع من المرح لفترة طويلة.

يبدأ كل هذا مع قيام رودجرز والطائرات بالاهتمام بالأعمال يوم الأحد في منزلهم. لأن درجة الصعوبة تزداد بعد يوم الأحد.

يشير صالح في كثير من الأحيان إلى مقولة شهيرة لبيل بارسيلز حول الأجواء الرياضية في نيويورك باعتبارها إما “نشوة” أو “كارثة” ولا توجد أبدًا في أي مكان بينهما.

قال صالح: “إنه أسبوع لآخر”. “لحظتنا هي هذه اللحظة. إنها تملك لحظاتنا.”

لذا، جيتس، امتلك لحظة الأحد. اعتني بالأعمال. اخلع.