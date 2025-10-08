تحتاج زنابق الكالا إلى رعاية خاصة في الخريف – ما يجب فعله الآن لتزهر بشكل أفضل في العام المقبل

زنبق الكالا (Zantedeschia aethiopica) معروف بأناقته وجماله. ينبغي زراعة زنابق الكالا في فصل الربيع لتزدهر في الصيف، لكن زنبق الكالا الذي يتم صيانته جيدًا لديه القدرة على إثارة الإعجاب عامًا بعد عام. قد تتعرف على شكل الزهرة الفريد الذي يشبه البوق والذي يجذب العين بأبعادها النابضة بالحياة: بتلات بيضاء واسعة تحيط بفتيلة صفراء طويلة وغامضة في منتصف كل زهرة. هذه الزهرة الغريبة ليست زنبقًا حقيقيًا، بل هي جزء من عائلة أروم. إذا كنت ترغب في الاستمتاع بتلك الأزهار الرائعة التي ستأتي في الربيع المقبل، فسيحتاج النبات إلى بعض العناية الخاصة في الخريف – على وجه التحديد، ستحتاج إلى حفر الجذور عندما تبدأ أوراق الشجر في التقليب وتخزينها في مكان بارد ومظلم بالداخل خلال فصل الشتاء.
تعتمد قدرة زنبق الكالا على النمو على البيئة. في الوضع الصحيح، لن يكون من الصعب زراعة هذا النوع من الزهور أو العناية به. مناسبة لمناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 10، لا تستطيع زنابق الكالا البقاء على قيد الحياة في الهواء الطلق خلال فصول الشتاء الباردة لأنها قد تتعرض لأضرار الصقيع. وذلك لأنهم موطنهم الأصلي جنوب أفريقيا، حيث لا يواجهون سوى موسم رطب وجاف. ويعني التباين بين الاثنين أن درجات الحرارة الدافئة في الصيف تسمح للنبات بالازدهار، لكنه سيحتاج إلى فترة باردة وجافة في الشتاء. سيكون فصل الشتاء بمثابة نوع من السبات للزهور، مما يجعلها قوية ووفيرة عندما يسخن الطقس. خلال الأشهر الباردة من العام، ستحتاج جذور زنبق الكالا إلى تربة أقل رطوبة مع الحد الأدنى من التعرض للضوء.
كيفية التغلب على زنابق كالا في فصل الشتاء
من أجل البقاء على قيد الحياة مع انخفاض درجات الحرارة في الخريف والشتاء، يجب نقل زنابق الكالا إلى الداخل وبقاء الجذور في الشتاء. تعد ملاحظة الوقت الذي تبدأ فيه زنابق الكالا بالتخبط نحو الأرض مؤشرًا جيدًا على الوقت الذي يجب أن تقوم فيه بإحضار نباتاتك إلى الداخل هذا الخريف. عند هذه النقطة، عليك أن تقوم بتقليم الأوراق وحفر الجذور. قم بقص أوراق الشجر للخلف بمقدار بوصة واحدة تقريبًا، واغسل أي تربة متبقية، ثم ضع الجذور في صندوق مسطح لبضعة أيام حتى تجف. عندما تجف، ضعها في وعاء مملوء بشيء مثل القش أو الطحالب. حتى الجرائد ستكون فعالة، فقط تذكر تخزينها في مكان جاف ومظلم. عند وضع الجذور، حاول التأكد من أنها لا تتلامس مع بعضها البعض لمنع التعفن. حافظ على درجة الحرارة قريبة من 50 درجة فهرنهايت حتى الربيع حيث يمكن زراعتها مرة أخرى.
طوال فصل الشتاء، استمر في فحص جذورك وتأكد من عدم وصول الحشرات إليها. لا ينبغي السماح لها بالجفاف تمامًا، لذا قم برشها بالرذاذ عند الضرورة، فقط لإبقائها رطبة. تخلص من أي لمبات تبدو اسفنجية لأنها قد تتعفن. يمكنك إعادة إنبات زنابق الكالا قبل شهر واحد تقريبًا من حلول فصل الربيع والاحتفاظ بها بالداخل. ضع الجذور في وعاء به مزيج تأصيص عالي الجودة واسكب الماء قليلًا حتى ترى نموًا جديدًا. احتفظ بالنباتات على حافة نافذة مشرقة حتى تتعرض للضوء دون التعرض لأشعة الشمس مباشرة. استخدم بعض النصائح البسيطة للحفاظ على صحة نباتاتك المنزلية في أي حالة. أخيرًا، انقل زنابق الكالا إلى الحديقة عندما يكون الربيع على قدم وساق.