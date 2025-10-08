تحتاج زنابق الكالا إلى رعاية خاصة في الخريف – ما يجب فعله الآن لتزهر بشكل أفضل في العام المقبل

زنبق الكالا (Zantedeschia aethiopica) معروف بأناقته وجماله. ينبغي زراعة زنابق الكالا في فصل الربيع لتزدهر في الصيف، لكن زنبق الكالا الذي يتم صيانته جيدًا لديه القدرة على إثارة الإعجاب عامًا بعد عام. قد تتعرف على شكل الزهرة الفريد الذي يشبه البوق والذي يجذب العين بأبعادها النابضة بالحياة: بتلات بيضاء واسعة تحيط بفتيلة صفراء طويلة وغامضة في منتصف كل زهرة. هذه الزهرة الغريبة ليست زنبقًا حقيقيًا، بل هي جزء من عائلة أروم. إذا كنت ترغب في الاستمتاع بتلك الأزهار الرائعة التي ستأتي في الربيع المقبل، فسيحتاج النبات إلى بعض العناية الخاصة في الخريف – على وجه التحديد، ستحتاج إلى حفر الجذور عندما تبدأ أوراق الشجر في التقليب وتخزينها في مكان بارد ومظلم بالداخل خلال فصل الشتاء.

تعتمد قدرة زنبق الكالا على النمو على البيئة. في الوضع الصحيح، لن يكون من الصعب زراعة هذا النوع من الزهور أو العناية به. مناسبة لمناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 10، لا تستطيع زنابق الكالا البقاء على قيد الحياة في الهواء الطلق خلال فصول الشتاء الباردة لأنها قد تتعرض لأضرار الصقيع. وذلك لأنهم موطنهم الأصلي جنوب أفريقيا، حيث لا يواجهون سوى موسم رطب وجاف. ويعني التباين بين الاثنين أن درجات الحرارة الدافئة في الصيف تسمح للنبات بالازدهار، لكنه سيحتاج إلى فترة باردة وجافة في الشتاء. سيكون فصل الشتاء بمثابة نوع من السبات للزهور، مما يجعلها قوية ووفيرة عندما يسخن الطقس. خلال الأشهر الباردة من العام، ستحتاج جذور زنبق الكالا إلى تربة أقل رطوبة مع الحد الأدنى من التعرض للضوء.