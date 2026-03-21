تحتفظ Nets بعلامات تبويب قريبة جدًا في بطولة NCAA لهذا العام

مع بدء March Madness، سيشاهد مشجعو Nets الكثير من مباريات كرة السلة على شاشة مقسمة.

عين واحدة على النيتس، والأخرى على بطولة NCAA.

واحد في فريقهم يبحث عن احتمالات اليانصيب، والآخر على مغير (مغيري) الامتياز المحتملين الذين يأملون أن كل هذه الخسارة تشتريهم.

سيولي مشجعو Nets اهتمامًا خاصًا للنجوم الثلاثة في القمة: دارين بيترسون، وكاميرون بوزر، وأي جي ديبانتسا.

دخل فريق Nets يوم الجمعة مع ثالث أسوأ سجل في الدوري الاميركي للمحترفين، ولديه فرصة بنسبة 40.1 في المئة للحصول على واحدة من أفضل ثلاثة اختيارات في المسودة.

ظهر بيترسون لأول مرة في بطولة NCAA بينما كان بروكلين يستضيف نيكس يوم الجمعة، بينما ظهر بوزر بعد ظهر يوم الخميس. قدم Dybantsa أداءً غير مسبوق في خسارة BYU أمام تكساس، حيث بدا وكأنه الاختيار الأول المحتمل.

وقال إيجور دمين، لاعب نيتس الصاعد، لصحيفة The Post عن خليفته في BYU: “سيكون لاعبًا رائعًا. يتحدث الناس عن مقارنات مع (كيفن دورانت)، وجايسون تاتوم، ويبدو الأمر كذلك بالنسبة لي”. “إنه سائق متوسط ​​المدى، وسائق عدواني حقًا، ولعبة مائلة، ولعبة انتقالية، ولياقة بدنية، ورياضي مجنون. لديه كل شيء ليكون قادرًا على اللعب على أعلى مستوى.”

كان ديبانتسا مذهلاً، وإن كان في حالة هزيمة. لقد عرض الحزمة الكاملة يوم الخميس، حيث هاجم الحافة، وقدم عرضًا متوسط ​​المدى، واتخذ بعض القرارات المشكوك فيها ضد دفاع عازم على مزاحمة الطلاء لمنعه.

لم يتمكنوا من ذلك. كانت نقاطه الـ 35 هي أكبر عدد على الإطلاق من قبل طالب جديد في أول ظهور له في بطولة NCAA، مع عدم تجاوز أي منها 30 نقطة في المباراة الافتتاحية منذ ستيفن كاري في عام 2007.

نقاط ديبانتسا البالغة 894 نقطة هذا الموسم هي ثالث أكبر عدد من النقاط التي يحققها طالب جديد، خلف كريس جاكسون الذي حصل على 965 نقطة في موسم 1988-1989 وكيفن دورانت الذي حصل على 903 نقاط في موسم 2006-2007.

في بث TNT، اندفع بروس بيرل ومهاجم كل النجوم السابق جمال ماشبورن فوق الجناح.

قال بيرل: “هذا هو الطفل الذي سأختاره رقم 1 في المسودة فقط بسبب الأشياء غير الملموسة. بالإضافة إلى ذلك، الشيء الآخر الذي لا يمكنك تعليمه – هذا الحجم والطول”. “لديه فرصة ليكون غير متطابق، حتى في المستوى التالي.”

أجرى ديبانتسا مقارنات مع ديورانت، الذي حطم الرقم القياسي المسجل في بطولة Big 12. وكان ماشبورن ممتلئًا بالثناء على الظاهرة.

وقال ماشبورن قبل خسارة نيتس المؤلمة 93-92 أمام نيكس ليلة الجمعة في مركز باركليز: “سيكون مميزًا”. “سوف يتعلم. يبلغ عمر الطفل 18 أو 19 عامًا فقط. سيكون شيئًا ما. إنه (موهبة) الأجيال، وهو يغير امتياز شخص ما”.

كان أداء بوزر متوسطًا في أول ظهور له، حيث سجل 22 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة في فوز ديوك غير المقنع في الجولة الأولى على سيينا.

ظهر بيترسون لأول مرة في المباراة الافتتاحية لكانساس يوم الجمعة ضد كاليفورنيا بابتيست. مع وجود تساؤلات حول صحته بعد أن كلفته التشنجات المستمرة 11 مباراة وأجبرته على الخروج من الآخرين، يمكنه أن يساعد نفسه أكثر من الثلاثي في ​​هذه الرقصة الكبيرة.

قال بيترسون: “أنا متحمس للغاية. هذا شيء حلمت به منذ أن كنت طفلاً صغيراً. أن أكون جزءاً منه هذا العام هو أمر عظيم بالنسبة لي ولعائلتي”. “لم تعد هناك مخاوف بشأن (التشنج) بعد الآن. في الأخير، لا أعرف عدد المباريات المتتالية التي خضتها دون أي مشاكل. أشعر أن التشنجات أصبحت ورائي. لقد كنت بخير.”

ومع ذلك، فإن أول مباراة بيانية لأهداف يانصيب Nets كانت من Dybantsa، حيث قال محلل ESPN Sean Farnham إن نجم BYU راهن على أنه الاختيار الأول.

“لقد كان رقم 1 طوال الموسم بالنسبة لي. كيف تشاهده ولا تغمض عينيك على الفور وتعتقد أنه سيكون نجمًا في المستوى التالي؟ قال فارنهام: “بالتأكيد هناك ثغرات في لعبته وعليه تحسينها، لكنه أنجز كل ما يمكن أن تطلبه”. “إنه من النخبة كما ستجد في المسودة التي تضم الكثير من اللاعبين النخبة.

“إنه مليء بالحيوية. لكن الطاقة التي لعب بها AJ Dybantsa هذا العام تفصله أكثر قليلاً، خاصة عندما تتحدث إلى كشافي الدوري الاميركي للمحترفين. تتحدث إلى المديرين العامين، والكثير من الأشخاص الذين تحدثت إليهم على مدار المواسم، كلما وقعوا في حب قدرته على رسم الأخطاء ورفع لاعبي الدفاع؛ ويشعرون مع المساحة الأكثر انفتاحًا في الدوري الاميركي للمحترفين أنه سيحقق المزيد من النجاح حتى على المستوى التالي.”