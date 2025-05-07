تحتفل Sydney Thomas Girl Ring Ring Sydney Thomas

تذكرت سيدني توماس ، فتاة الحلقة الفيروسية من معركة مايك تايسون جاك بول في نوفمبر 2024 ، “زوبعة الشهرة غير المتوقعة بين عشية وضحاها” أثناء الاحتفال بتخرجها الجامعي يوم الأربعاء.

كشفت المؤثرة البالغة من العمر 21 عامًا على Instagram أنها حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة ألاباما في ثلاث سنوات وسط مستويات أعلى وأدنى مستوياتها ، بما في ذلك وفاة والدتها.

كتبت توماس ، بما في ذلك لقطات من ترتدي ثوبًا أبيض وثوب التخرج. “عندما أنظر إلى الوراء وأفكر في تجربتي في الكلية ، لا يسعني إلا أن أقر بمدى روعة كل من هذه السنوات في تشكيلها من أنا اليوم. من خلال التنقل في فقدان والدتي إلى زوبعة الشهرة غير المتوقعة بين عشية وضحاها ، كانت ألاباما هي الثابتة من خلالها دائمًا مع الأذرع المفتوحة وحفظني في من أنا.

“على الرغم من أن رحلتي الجامعية كانت بعيدة عن النموذج ، فقد وجدت مثل هذا الجمال والراحة في كل شيء ، وثق في أن كل شيء تكشف في التوافق مع التوقيت الإلهي للآلهة.

“لقد كان هذا فصلًا جميلًا في قصة حياتي – سأنظر إليه كثيرًا في كثير من الأحيان. وعلى الرغم من أنه قد وصل إلى نهاية عام في وقت مبكر ، فأنا أعلم أنه أينما كان طريقي التالي ، فإن ألاباما ستكون دائمًا منزلًا لطيفًا بالنسبة لي.

أظهرت إحدى الصور توماس وهو يرتدي فستانًا أحمر أثناء قيامه بتشويش زجاجة من الشمبانيا.

لقد طرحت مع صديقاتها في لقطات أخرى.

قال توماس ، وهي من مواليد سانت لويس ، في السابق إنها مسجلة في فصول عبر الإنترنت في ألاباما بسبب جدول سفرها.

أصبح الجمال الأشقر ضجة كبيرة خلال عشرة بولس تايسون ، التي وقعت في استاد AT&T في أرلينغتون ، تكساس ، في 15 نوفمبر 2024.

توماس ، الذي حصل على اهتمام كبير بعد ذلك ، هبطت العلامة التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي والمقابلات.

احتفلت بالوصول إلى مليون متابع على Tiktok بعد المعركة ووقعت في النهاية مع وكالة الفنانين الإبداعية للتمثيل.

شاركت توماس سابقًا أنها اكتشفتها شركة بول من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.