تحتفل Tua Tagovailoa بعيد ميلادها الثامن والعشرين مع زوجته مع مستقبل NFL غير مؤكد

بلغ توا تاجوفيلوا، لاعب فريق ميامي دولفينز، 28 عامًا يوم الاثنين، واحتفل بعيد ميلاده على متن قارب مع زوجته آنا، كما يظهر في الصورة التي نشرتها على Instagram Story.

كان الزوجان يبتسمان جميعًا بينما كانا يقفان معًا أمام غروب الشمس المذهل وأشجار النخيل أثناء وجودهما على الماء مع اقتراب الطلاق الوشيك من الدلافين.

“أنا أحبك أكثر مما يمكن أن تعرفه على الإطلاق” ، علقت آنا على منشورها بما في ذلك رمز تعبيري لوجه التقبيل.

تزوج لاعب الوسط وآنا، اللذان يهتمان بحياتهم الشخصية، في 17 يوليو 2022، ولديهما ولد وبنت.

لم يعترف فريق Dolphins بعيد ميلاد تاجوفيلوا علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعتقد البعض أنه يدل على أنه لعب مباراته الأخيرة مع ميامي.

تاجوفيلوا يخرج من موسم 2025 المضطرب.

لقد سجل 2660 ياردة و 20 هبوطًا و 15 اعتراضًا في مسيرته المهنية بينما قاد الفريق إلى الرقم القياسي 6-8 قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء للمبتدئ كوين إيورز.

أصدر تاجوفيلوا أيضًا اعتذارًا عن استدعاء زملائه في الفريق وبث الغسيل القذر للفريق في أكتوبر الماضي.

يبدو أن ميامي مستعدة للمضي قدمًا من لاعب الوسط – الذي اختاروه المركز الخامس بشكل عام من ألاباما في مسودة NFL 2020 – ولكن عقده قد يكون مشكلة، مما يجعل التخفيض بعد 1 يونيو خيارًا أكثر أمانًا.

يضمن تاجوفيلوا 54 مليون دولار في عام 2026، ويصبح 3 ملايين دولار من راتبه لعام 2027 مضمونًا في 15 مارس، وفقًا لـ ESPN.

أثناء ظهوره في برنامج “The Rich Eisen Show” الأسبوع الماضي، قال المدير العام الجديد لشركة Dolphins Jon-Eric Sullivan “كل شيء مطروح على الطاولة مع Tua” أثناء مناقشة الخطوة التالية في مركز الظهير الوسطي.

قال سوليفان: “مهمتي هي أن أجعل هذا الأمر تنافسيًا للغرفة قدر الإمكان”.