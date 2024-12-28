تحتوي شجرة الدولار على كل ما تحتاجه لصنع كرات ثلجية رائعة يمكنك صنعها بنفسك

أصبح صنع كرة الثلج الخاصة بك أسهل مما تظن بمساعدة Dollar Tree. سواء كنت تبحث عن نصائح لتزيين عيد الميلاد بميزانية محدودة أو عن حرفة ساحرة ذات طابع شتوي، فإن كرات الثلج تحظى بجاذبية كبيرة لجميع الأعمار. باستخدام كرات الثلج البلاستيكية التي يمكنك صنعها بنفسك من Christmas House، يمكنك إنشاء مشاهد ثلجية رائعة مع إضافة لمسة شخصية لجعلها لا تُنسى. تتميز مجموعات كرة الثلج Dollar Tree سهلة الاستخدام هذه بجزأين للقاعدة: ملحق بلاستيكي وغطاء ملولب. الحماية المزدوجة ضد التسربات تعني أنه يمكنك القلق بشكل أقل عند استخدامها في مشاريع صياغة الأطفال.

جنبًا إلى جنب مع كرات الثلج البلاستيكية الخاصة بك، احصل على الغراء الفائق أو مسدس الغراء والماء المقطر وبريق Crafter’s Square فائق النعومة والثلج الصناعي Crafter’s Square لإكمال المشاهد الشتوية. لإنشاء أرض العجائب المصغرة المغطاة بالثلوج، ستحتاج أيضًا إلى إضافة زخارف. قبل اختيار أي عنصر، قم بالقياس للتأكد من ملاءمته للقبة البلاستيكية، التي يزيد طولها قليلاً عن 4 بوصات.

باستخدام الغراء، قم بإعداد المشهد الخاص بك على الملحق البلاستيكي. بعد الانتظار حتى يجف الغراء تمامًا، املأ الكرة الأرضية بالماء وقطرة من الجلسرين والثلج الاصطناعي والجليتر. سيساعد الجلسرين على إبقاء الثلج المزيف والبريق معلقًا عند هز الكرة الأرضية. قم بتركيب الحشوة البلاستيكية بعناية في الكرة الأرضية ثم قم بربط الغطاء مرة أخرى لضمان عدم الانسكاب، وإضافة الغراء إلى الحافة الداخلية إذا كنت تريد المزيد من الأمان.