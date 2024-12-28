تحتوي شجرة الدولار على كل ما تحتاجه لصنع كرات ثلجية رائعة يمكنك صنعها بنفسك

أصبح صنع كرة الثلج الخاصة بك أسهل مما تظن بمساعدة Dollar Tree. سواء كنت تبحث عن نصائح لتزيين عيد الميلاد بميزانية محدودة أو عن حرفة ساحرة ذات طابع شتوي، فإن كرات الثلج تحظى بجاذبية كبيرة لجميع الأعمار. باستخدام كرات الثلج البلاستيكية التي يمكنك صنعها بنفسك من Christmas House، يمكنك إنشاء مشاهد ثلجية رائعة مع إضافة لمسة شخصية لجعلها لا تُنسى. تتميز مجموعات كرة الثلج Dollar Tree سهلة الاستخدام هذه بجزأين للقاعدة: ملحق بلاستيكي وغطاء ملولب. الحماية المزدوجة ضد التسربات تعني أنه يمكنك القلق بشكل أقل عند استخدامها في مشاريع صياغة الأطفال.
جنبًا إلى جنب مع كرات الثلج البلاستيكية الخاصة بك، احصل على الغراء الفائق أو مسدس الغراء والماء المقطر وبريق Crafter’s Square فائق النعومة والثلج الصناعي Crafter’s Square لإكمال المشاهد الشتوية. لإنشاء أرض العجائب المصغرة المغطاة بالثلوج، ستحتاج أيضًا إلى إضافة زخارف. قبل اختيار أي عنصر، قم بالقياس للتأكد من ملاءمته للقبة البلاستيكية، التي يزيد طولها قليلاً عن 4 بوصات.
باستخدام الغراء، قم بإعداد المشهد الخاص بك على الملحق البلاستيكي. بعد الانتظار حتى يجف الغراء تمامًا، املأ الكرة الأرضية بالماء وقطرة من الجلسرين والثلج الاصطناعي والجليتر. سيساعد الجلسرين على إبقاء الثلج المزيف والبريق معلقًا عند هز الكرة الأرضية. قم بتركيب الحشوة البلاستيكية بعناية في الكرة الأرضية ثم قم بربط الغطاء مرة أخرى لضمان عدم الانسكاب، وإضافة الغراء إلى الحافة الداخلية إذا كنت تريد المزيد من الأمان.
قم بإنشاء قرى عطلات مصغرة للاستمتاع بها طوال فصل الشتاء
توفر Dollar Tree كل ما تحتاجه لتحويل كرات الثلج التي تصنعها بنفسك إلى تذكارات رائعة للعطلات. قم بإقران أشجار فرشاة الزجاجة المربعة من Crafter مع منمنمات قرية Cobblestone Corners الشتوية لعيد الميلاد لعرض أجمل المشاهد مباشرة من قرية العطلات. إن جلب بعض سحر قرية عيد الميلاد إلى منزلك باستخدام كرات الثلج يعد أيضًا فكرة رائعة لتزيين العطلات للمساحات الصغيرة. بدلاً من قرية مترامية الأطراف بها منازل وأشكال يمكن أن تشغل أسطح العمل بأكملها، التزم بالمناظر الصغيرة في كرات الثلج.
تتميز منمنمات القرية المباعة في Dollar Tree بمجموعات مختلفة للاختيار من بينها، بما في ذلك التماثيل التي تصور ساعي البريد، وسانتا كلوز، ومغني الترانيم، وشخصًا يمشي مع كلبه، والمزيد. إذا اخترت بعض المنمنمات، مثل زوج التزلج، فستتمتع كرات الثلج الخاصة بك بأجواء شتوية أساسية يمكنك تزيينها طوال الموسم، حتى بعد انتهاء عيد الميلاد. يعد اختيار الديكور ذو الطابع الشتوي حصريًا طريقة بسيطة يمكنك من خلالها تحقيق جمالية منزلية شتوية مريحة بعد انتهاء ديكور العطلة. للحصول على قرية مخصصة، استخدم طلاء الأكريليك لتغيير ألوان الملابس أو إبراز المناطق بالطلاء اللامع. أضف Mod Podge إلى الأشكال للحصول على مادة مانعة للتسرب إذا كنت ترغب في الحفاظ على ألوانها لفترة أطول.
أضف تخصيصات لطيفة إلى كرات الثلج التي تصنعها بنفسك من Dollar Tree
هناك طريقة أخرى لإضفاء الحيوية على ذكريات العطلة وهي إضافة صور شخصية إلى كرات الثلج التي تصنعها بنفسك. هذه طريقة رائعة لتخليد صورة عائلية أو صورة لحفلة عيد الميلاد لطفلك. أو يمكنك التقاط صور لأطفالك متجمعين ليوم بارد لتتناسب مع المظهر الثلجي داخل كرة ثلجية. اجعل الأطفال يشاركون في مشروع الصياغة من خلال السماح لهم باختيار الصور الخاصة بهم وقصها.
تبدو هذه الأشياء رائعة داخل الثلج والبريق وحده، ولكن إذا كنت تعلق صورة في سائل، فاستخدم أداة تغليف لحماية الصورة قبل وضعها بالداخل. لتثبيت الصورة على قاعدة كرة الثلج، قم بطي جزء من الجزء السفلي للصقها مباشرة على الملحق البلاستيكي أو قم بتثبيتها بدعامة قوية، مثل عصا المصاصة. صمم صورك باستخدام الطلاء اللامع والشريط والترتر. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه الإبداع حقًا بغض النظر عما تضيفه داخل كرة الثلج الخاصة بك. الفكرة الرئيسية هي الاستمتاع وتخصيصها لتمثيلك. أضف شريطًا ممتعًا من المخمل أو التول إلى قاعدة كرة الثلج للحصول على DIY مصقول وناجح.