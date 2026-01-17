تحدث جون هاربو على الفور عن تصفيات العمالقة، وجاكسون دارت بعد توقيع الصفقة

يهدف جون هاربو إلى تحقيق أهداف عالية في العام الأول مع العمالقة.

تحدث مدرب Big Blue الجديد، الذي وضع القلم رسميًا على الورق على صفقة مدتها خمس سنوات من المتوقع أن تبلغ قيمتها 100 مليون دولار يوم السبت، إلى إيان أوكونور من The Athletic حول توقعاته الكبيرة للموسم المقبل.

قال هاربو لكل أوكونور: “أعتقد أن قائمة العمالقة قوية ومهمتنا هي أن نجعلها أقوى”. “سنتنافس على التصفيات والبطولات. أتوقع وأريد أن نخوض التصفيات العام المقبل”.

إذا أراد أن يفعل ذلك، فسيحتاج هاربو إلى قفزة أخرى من جاكسون دارت، الذي قال إنه تحدث معه “مرتين أو ثلاث مرات مطولة”.

هاربو، الذي قضى المواسم الثمانية الماضية في تدريب لامار جاكسون في بالتيمور، كان مهتمًا بلاعب الوسط الشاب للعمالقة.

قال حربو لأوكونور: “… لا يمكنني أن أكون معجبًا به أكثر”. “لقد شاهدته على شريط، وقد خاض موسمًا مبتدئًا صعبًا ويتمتع بالعقلية الصحيحة. هذا رجل صعب المراس.”

ستكون التصفيات بمثابة تحول كبير للعمالقة، الذين أنهوا 4-13، بفوز واحد فقط أكثر من الرباعية الفرق التي أنهت بأسوأ سجل في الدوري.

وقال هاربو إنه يشعر “بقدر كبير من الإثارة والمسؤولية لأن هذا هو فريق نيويورك لكرة القدم جاينتس. وهذه هي الحقيقة المطلقة”.

لقد وصل العمالقة إلى مرحلة ما بعد الموسم مرتين فقط منذ فوزهم بلقب Super Bowl في موسم 2011.

قبل ذلك، سيحتاج هاربو إلى ملء طاقمه التدريبي.

منسق هجوم Ravens السابق Todd Monken، الذي عمل تحت قيادة Harbaugh على مدار السنوات الثلاث الماضية في بالتيمور، هو المرشح المفضل للحصول على نفس الوظيفة في نيويورك.

سيتحول التركيز بعد ذلك إلى الوكالة الحرة والمسودة، والتي سيعمل عليها بشكل وثيق مع المدير العام للعمالقة جو شوين. ومع ذلك، فإن Harbaugh يقدم تقاريره مباشرة إلى المالك المشارك جون مارا.

قال حربو عن شوين: “أجرينا محادثات رائعة حول كرة القدم ومحادثات رائعة عن الحياة”. “إنه عامل مجتهد وأنا على استعداد لأن نشمر عن سواعدنا.”