تحدث ديون ساندرز إلى فرق اتحاد كرة القدم الأميركي الذي لا يريد أن يلعبه شيدور

هل توقعت حقًا أن يكون Deion Sanders رأيًا؟

وعلى الأقل يعترف به علنًا.

أكد قاعة NFL Hall of Famer التي تحولت إلى مدرب كولورادو بوفالوز في مقابلة مع عرض دان باتريك في يوم الجمعة ، أخبر بالفعل عدة فرق من اتحاد كرة القدم الأميركي بعدم صياغة ابنه شيدور ساندرز ، الذي يزعم ليكون أحد أفضل الاختيارات في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025 القادمة.

قال ساندرز تسع دقائق إلى دان باتريك: “سألتقي بهم خلف أبواب مغلقة”. “لن أتصل بهم. لن أضعهم في Front Street وأتحدث عن منظمتهم لأن الناس يعملون بجد لجعله صحيحًا بدلاً من رجل مثلي يقول شيئًا خاطئًا. أود أن ألتقي بهم على انفراد وأتحدث عن مخاوفي حتى نتمكن من فهم “.

على الرغم من النزعة المتزايدة حول إمكانات ساندرز الأصغر سناً باعتبارها احتمالًا ديناميكيًا لاعب الوسط ، فإن المدرب برايم يريد بوضوح التأكد من أنه يتجه إلى المنظمة الصحيحة ، والتي من الواضح أنها ذات أهمية قصوى فيما يتعلق بالتنمية.

في مسودة أبريل ، يحتفظ فريق Tennessee Titans الذي يشير إليه قورتربك بالاختيار الأول العام ، وذكرت The Athletic سابقًا أن الفريق التقى Sydeur بـ “وقت أطول من المعتاد” في The East-West Bowl.

كما شارك المدرب ساندرز ، وفقا للتقرير.

يتجول كليفلاند براونز ونيويورك جاينتس ونيو إنجلاند باتريوت وجاكسونفيل جاكوارز في المراكز الخمسة الأولى في المسودة ، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يبحث الفريقان الأخيران في قورتربك ، سواء كان ذلك سيكون ساندرز أو كام كام.

أنهى ساندرز موسمه 2024 مع 4،134 ياردة و 37 لمس أرض و 10 اعتراضات.