تحديث السور الوحيد الذي يجب ألا تحاول القيام به بنفسك

في حين أن الأوتاد تشكل جزءًا مهمًا من جمالية الدرج، إلا أنها تخدم غرضًا عمليًا أيضًا. درابزين الدرج عبارة عن عناصر هيكلية تدعم الدرج. إنها تساعد السلالم على البقاء آمنة ومأمونة من خلال توفير الدعم للأشخاص الذين يمشون صعودًا ونزولًا. قد يؤدي ضبط هذا المكون المهم من خلال محاولة تبديل حجم أو شكل أوتادك أو تغيير حجمها إلى درج أقل استقرارًا.

سبب آخر للتوقف قبل تعديل أوتاد الدرابزين هو أن هناك متطلبات بناء فيما يتعلق بارتفاع الأوتاد وتباعدها لضمان السلامة. بالنسبة لدرابزين الحماية، يجب أن يكون ارتفاع السكة العلوية 42 بوصة على الأقل فوق سطح المشي، وبالنسبة للدرابزين، يجب أن يتراوح ارتفاعه بين 34 و38 بوصة فوق سطح المشي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتبع السور قاعدة الكرات الأربع، والتي تنص على أن الكرة التي يبلغ قطرها أربع بوصات لا ينبغي أن تكون قادرة على المرور بين أي أوتاد في السور. تهدف هذه القاعدة إلى منع الأطفال من أن يعلقوا رؤوسهم بين الأوتاد. عندما تبدأ في تعديل الأوتاد، قد تنتهك إحدى هذه القواعد عن غير قصد، مما يجعل سلمك غير آمن.

أخيرًا، اعتمادًا على خططك الدقيقة، قد يكون تحديث السور هذا أحد تجديدات المنزل التي تتطلب تصاريح قبل البدء. نظرًا لأن درابزين الدرج عبارة عن عناصر هيكلية ويمكن أن تؤثر على سلامة السلالم، فقد يتطلب تحديثها عن طريق تحريك الأوتاد أو تغيير عدد الأوتاد لديك الحصول على تصريح. ستحتاج إلى الاتصال بحكومتك المحلية لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى تصريح، وربما دفع الرسوم إذا كان ذلك مطلوبًا، وانتظار الموافقة على خططك.