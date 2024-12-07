تحديد “الدماء الزرقاء” الحقيقية لكرة السلة الجامعية للسيدات

على مدار 14 عامًا وما زال العد مستمرًا، كانت بطولة الأبطال الكلاسيكية للرجال حدثًا سنويًا يربط ما يعتبره الكثيرون برامج الدم الأزرق – كنتاكي، وديوك، وكانساس، وولاية ميشيغان – ضد بعضهم البعض.

وفي نهاية هذا الأسبوع، سيتذوق عشاق كرة السلة للسيدات حدثًا مماثلاً.

من المقرر أن تقام بطولة الأبطال الكلاسيكية الافتتاحية للسيدات في باركلي سنتر يوم السبت، حيث تلعب آيوا رقم 17 مع تينيسي في الساعة 7 مساءً ورقم 2 كونيتيكت مع رقم 22 لويزفيل في الساعة 9 مساءً.

يثير الرأس المزدوج في وقت الذروة نقاشًا مثيرًا للاهتمام: من يعتبر برنامج الدم الأزرق؟

تختلف معايير الحصول على الدم الأزرق الحقيقي اعتمادًا على من تسأل.

في هذا التمرين، عرّفت The Post برنامج الدم الأزرق بأنه البرنامج الذي فاز بالألقاب في عدة عقود، وظهر في خمس مباريات بطولة أو أكثر وحصل على أكثر من 10 مراكز في Final Four.

قد يجمع البرنامج معًا فترة تشغيل جيدة لبضع سنوات. ولكن لربط عدة عقود من الهيمنة؟

وهذا ما يفصل بين برنامج الدم الأزرق الشهير والبرنامج الناشئ.

وهنا حيث هبطنا:

الدم الأزرق الحقيقي

كونيتيكت: بالطبع فإن برنامج كرة السلة للسيدات الأكثر هيمنة في العقود الثلاثة الأخيرة هو بمثابة الدم الأزرق كما هو الحال. لعبت كلاب الهاسكي، تحت قيادة جينو أوريما، في 23 من آخر 33 مباراة نهائية. لقد فازوا بكل شيء 11 مرة، وتعادلوا مع برنامج UCLA للرجال للحصول على أكبر عدد من ألقاب بطولة NCAA.

تينيسي: مع 18 ظهورًا في Final Four على الملعب من عام 1982 إلى عام 2008 وثمانية ألقاب في بطولة NCAA، الراحل والعظيم لقد جعل بات ساميت كرة السلة للسيدات في ولاية تينيسي بمثابة دماء زرقاء هائلة. لم تتجاوز منظمة Lady Volunteers المركز السادس عشر منذ عام 2016، ولكن امتدادها المهيمن على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود تحت قيادة Summitt هو السباق الذي تم تكراره بواسطة برنامج واحد آخر فقط.

ستانفورد: تجاوز المدرب الأسطوري لستانفورد تارا فانديرفير ديوك مايك كرزيزيفسكي في عام 2024 كأفضل مدرب رئيسي في كرة السلة الجامعية. اعتزلت VanDerveer بعد الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين تجاوزت Auriemma رقمها القياسي. لكن الكاردينالز كانوا يقتربون بانتظام من قمة عالم كرة السلة للسيدات تحت قيادة فانديرفير. فاز ستانفورد بثلاثة ألقاب (1990 و1992 و2021) ووصل إلى 13 نهائيًا في 31 عامًا.

نوتردام: وضع المدرب السابق موفيت ماكجرو كرة السلة للسيدات في نوتردام على الخريطة. قادت فريق Fighting Irish إلى تسع مباريات في Final Four ودربت في سبع مباريات في البطولة الوطنية، وفازت في اثنتين منها (2001 و2018.) وكان آخر ظهور لنوتردام في مباراة اللقب في عام 2019.

الحدود الدم الأزرق

كارولينا الجنوبية: كانت ولاية كارولينا الجنوبية هي برنامج كرة السلة للسيدات الأكثر هيمنة في العشرينيات من القرن الماضي، حيث وصلت إلى أربع مباريات متتالية في النهائي الرابع وفازت باثنتين من البطولات الثلاث الأخيرة. لكن التحول الذي طرأ على شركة Gamecocks حدث في السنوات العشر الماضية فقط. إذا استمر طاقم Dawn Staley على هذا المنوال لبضع سنوات أخرى، فلا شك أن ولاية كارولينا الجنوبية ستعزز مكانتها كرمز للدم الأزرق.

بايلور: فازت The Lady Bears بالألقاب في 2005 و2012 و2019 وأربعة مراكز في Final Four، لكن ليس لديهم تاريخ عميق ومهيمن على السباقات مثل أصحاب الدماء الزرقاء الأربعة الحقيقيين المذكورين سابقًا.

LSU: قاد Angel Reese LSU إلى أول بطولة وطنية للبرنامج في عام 2023. وكان هذا السباق أيضًا بمثابة أول رصيف لـ Tigers في Final Four منذ عام 2008. نعم، لدى LSU ستة أرصفة Final Four ولكنها لم تفز ببطولة NCAA بما يكفي ليتم اعتبارها من بين الأفضل. كريم برامج كرة السلة للسيدات.

إشارات خاصة

كان Old Dominion و Louisiana Tech في السابق من برامج النخبة لكرة السلة للسيدات.

لكنهم لم يتمكنوا من حشد نفس النجاح الوطني في الألفية الجديدة.