تحذير عاجل: هذه الأعشاب العطرية تم سحبها من الأسواق بسبب خطر صحي

تحذير عاجل

أطلقت متاجر أوشان (Auchan) عملية سحب واسعة لعدد من الأعشاب العطرية المعبأة بعد أن كشفت تحاليل مخبرية وجود معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق، إضافة إلى مخلفات مبيدات تتجاوز الحدود المسموح بها.
الأعشاب المعنية تشمل الطرخون، الزعتر والزنجبيل، وهي منتجات جافة تُباع في جميع فروع المتجر بفرنسا منذ ديسمبر 2023.

المنتجات المعنية بالإجراء

وفق الموقع الرسمي للإنذارات الغذائية (rappel.conso.gouv.fr)، يشمل الاستدعاء:

  • الطرخون (Estragon) – GTIN: 3596710518258.
  • الزعتر (Thym) – GTIN: 3596710518166.
  • الزنجبيل (Gingembre) – GTIN: 3596710518180.
  • فترة التسويق: من 14/12/2023 حتى 15/07/2025.
  • نطاق البيع: فرنسا كاملة.
  • تاريخ انتهاء إجراء السحب: 14 سبتمبر 2025.

ما المخاطر الصحية؟

وجود المعادن الثقيلة مثل الرصاص أو الكادميوم قد يؤدي، في حال الاستهلاك المتكرر، إلى أضرار عصبية أو مشاكل في الكلى، كما قد يعرّض الأطفال بشكل خاص لخطر النمو غير السليم.
أما بقايا المبيدات الكيميائية، فتضاعف القلق عبر التسبب في حساسية أو اضطرابات هرمونية، ما يجعل هذه الأعشاب غير صالحة للاستهلاك.

ماذا يجب على المستهلك فعله؟

ينصح كل من اشترى هذه المنتجات بالتوقف عن استخدامها فورًا، وإعادتها إلى أقرب فرع Auchan حيث سيتم تعويض ثمنها بالكامل. تستمر فترة الاسترجاع حتى 14 سبتمبر 2025، ما يتيح للمستهلكين وقتًا كافيًا لاتخاذ الإجراء.

Noura Al-Bakri

Noura Al-Bakri

نورة البكري صحفية مختصة في مواضيع المنزل والحديقة، وتقيم في دبي. تكتب دليلاً عملياً حول تصميم الحدائق الحضرية والزراعة المنزلية، بالإضافة إلى مقالات حول تنظيم المساحات الداخلية وترتيبها. أسلوبها دافئ وبسيط، ويهدف إلى تشجيع القراء على اعتماد نمط حياة أكثر صديقة للبيئة.

