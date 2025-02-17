تحذير علامات بشرتك الحمراء يمكن أن تكون السرطان

عندما يتعلق الأمر بالسرطان ، فإن الأعراض ليست واضحة دائمًا. على الرغم من أن بعض الأشياء مثل الأورام أو التغييرات على الشامات يمكن أن تدل على بعض أنواع السرطانات ، إلا أنه يمكن بسهولة تفويت العلامات الأخرى-وهذه مشكلة ، خاصة وأن سرطان البورصة المبكرة أصبح أكثر شيوعًا. وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 المنشورة في علم الأورام BMJ ، زاد السرطان في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا بنسبة 80 ٪ تقريبًا خلال الثلاثين عامًا الماضية ، مع 27.7 ٪ من تلك الحالات مما أدى إلى الوفاة. ولهذا السبب ، من المهم التعرف على جميع العلامات الممكنة المتعلقة بالسرطان ، وخاصة العلامات الغامضة التي لا يتحدثها الناس عنها بشكل كافٍ.

في الواقع ، يمكن أن تأتي علامة تحذير بأنك قد تصاب بالسرطان في شكل بشرة حمراء. ولكن نظرًا لأن الجلد الأحمر يمكن أن يكون نتيجة عدد لا يحصى من السيناريوهات ، فقد يكون من السهل رفضها وطبوقها حتى لا تكون مشكلة كبيرة. ومع ذلك ، إذا استبعدت الأسباب المشتركة الأخرى للحد – مثل حروق الشمس ، أو رد فعل تحسسي ، أو خلايا النحل ، أو الوردية ، أو الصدفية – واستمر بشرتك الحمراء ، فمن المؤكد أنه يستحق إلقاء نظرة فاحصة.