تحذير علامات بشرتك الحمراء يمكن أن تكون السرطان

عندما يتعلق الأمر بالسرطان ، فإن الأعراض ليست واضحة دائمًا. على الرغم من أن بعض الأشياء مثل الأورام أو التغييرات على الشامات يمكن أن تدل على بعض أنواع السرطانات ، إلا أنه يمكن بسهولة تفويت العلامات الأخرى-وهذه مشكلة ، خاصة وأن سرطان البورصة المبكرة أصبح أكثر شيوعًا. وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 المنشورة في علم الأورام BMJ ، زاد السرطان في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا بنسبة 80 ٪ تقريبًا خلال الثلاثين عامًا الماضية ، مع 27.7 ٪ من تلك الحالات مما أدى إلى الوفاة. ولهذا السبب ، من المهم التعرف على جميع العلامات الممكنة المتعلقة بالسرطان ، وخاصة العلامات الغامضة التي لا يتحدثها الناس عنها بشكل كافٍ.
في الواقع ، يمكن أن تأتي علامة تحذير بأنك قد تصاب بالسرطان في شكل بشرة حمراء. ولكن نظرًا لأن الجلد الأحمر يمكن أن يكون نتيجة عدد لا يحصى من السيناريوهات ، فقد يكون من السهل رفضها وطبوقها حتى لا تكون مشكلة كبيرة. ومع ذلك ، إذا استبعدت الأسباب المشتركة الأخرى للحد – مثل حروق الشمس ، أو رد فعل تحسسي ، أو خلايا النحل ، أو الوردية ، أو الصدفية – واستمر بشرتك الحمراء ، فمن المؤكد أنه يستحق إلقاء نظرة فاحصة.
يوقع أن بشرتك الحمراء يمكن أن تكون سرطان الجلد
وفقًا لمؤسسة سرطان الجلد ، فإن سرطان الجلد ليس مجرد سرطان شيوع في الولايات المتحدة ، ولكن في جميع أنحاء العالم أيضًا. من الناحية الإحصائية ، قبل سن السبعين ، سيقوم واحد من كل خمسة أمريكيين بتطوير شكل من أشكال سرطان الجلد ، وفي الولايات المتحدة ، يموت شخصان على الأقل من سرطان الجلد كل ساعة. هذه الإحصائيات لا تهدف إلى تخويفك بل تبقيك على أصابع قدميك.
في حين أن سرطان الجلد يكشف عن نفسه بطرق مختلفة ، إذا كان ذلك في شكل جلد أحمر ، فقد يكون سرطان الخلايا الحرشفية ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية. إذا كان هذا هو الحال ، فلن يكون الجلد باللون الأحمر فحسب ، بل سيبدو ويشعر بالضيق من اللمس ويمكن أن يكون متقشدًا أيضًا. عادةً ما يكون هذا النوع من السرطان بسبب التعرض لأشعة الشمس ، لذلك إذا كنت من أشعة الشمس لمعظم حياتك وتبدأ في ملاحظة بشرة حمراء لا تختفي ، فاتصل بأخصائي الأمراض الجلدية على الفور. من المهم التقاطه مبكرًا وبدء العلاج في أقرب وقت ممكن.
يوقع أن بشرتك الحمراء يمكن أن تكون ساركومة عظمية
وفقًا لـ STATPearls ، فإن ساركومة العظم هي الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان العظام عند الأطفال والمراهقين. ومع ذلك ، يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا تطويره. على الرغم من أن الأعراض الأولية لسرطان العظام هي الألم في المنطقة التي يكون فيها الورم ، فإن الجلد الأحمر ، بسبب الالتهاب ، يمكن أن يكون مؤشرا على ساركومة العظم. إذا تم تجاهل الألم والجلد الأحمر ، فسوف ينمو الورم في الحجم ، مما يؤدي إلى كتلة واضحة ، وفقًا للخدمة الصحية الوطنية.
في نهاية المطاف ، أي نوع من تغيير لون الجلد ، سواء كان أحمر أو أرجوانيًا أو بنيًا أو أي شيء آخر شيء يجب أن يأخذه على محمل الجد. حتى إذا لم يكن الجلد الأحمر علامة تحذير على السرطان ، فلا يزال جسمك يمنحك رؤوسًا غير صحيح ويجب أن يتم فحصه. ليس من الجيد أبدًا رفض الأعراض التي لم تجربها من قبل وافترض فقط أن قطعة من الجلد الأحمر ستختفي من تلقاء نفسها. في بعض الأحيان ، ينتهي انتظار شيء ما لحل نفسه إلى وضعنا في موقف لا يمكن أن يساعده حتى العلاج العدواني. لذا اعتني بجسمك واستمع إليه عندما تحاول جذب انتباهك.