تحصل كرة السلة في UCLA على التزامات من انتقالين للأمام

بدأت المحكمة الأمامية لمدرب كرة السلة في جامعة كاليفورنيا، ميك كرونين، في التبلور مع إضافة اثنين من المهاجمين من بوابة النقل.

تلقى فريق Bruins التزامات يوم الخميس من فيليب يوفيتش لاعب أوبورن وسيرج ماكورا لاعب ولاية ميسيسيبي، اللذين سينضمان إلى المهاجمين العائدين إريك ديلي جونيور وبراندون ويليامز.

جاء يوفيتش الذي يبلغ طوله 6 أقدام و8 في وقت متأخر من موسمه الجديد مع النمور، وسجل بأرقام مضاعفة في كل من المباريات الأربع الأخيرة للفريق في بطولة الدعوة الوطنية. خلال بطولة NIT المكونة من خمس مباريات، بلغ متوسط ​​يوفيتش 11.4 نقطة و5.0 متابعات بينما أظهر إمكاناته في دور أكبر.

بالنسبة لهذا الموسم، بلغ متوسط ​​يوفيتش 6.3 نقطة و4.0 متابعات في 18.2 دقيقة لكل مباراة. لديه ثلاثة مواسم متبقية من الأهلية، مما يجعله إضافة جذابة بشكل خاص.

خرج ماكورا 6-9 في الغالب من مقاعد البدلاء الموسم الماضي مع فريق بولدوجز، حيث بدأ أربع مباريات فقط. لهذا الموسم، بلغ متوسطه 5.0 نقاط و 4.8 متابعات و 0.8 تمريرات حاسمة. لديه موسمان آخران من الأهلية المتبقية.

كلا اللاعبين ينحدران من الخارج، حيث يأتي يوفيتش من البوسنة والهرسك وماكورا من سلوفينيا. سبق أن لعب يوفيتش في دوري المحترفين الصربي، KK Mega Basket، بمتوسط ​​12.4 نقطة و4 متابعات و1.2 تمريرة حاسمة في موسمه الأخير. لعب ماكورا لثلاثة فرق محترفة في أوروبا.

تظل UCLA في السوق لحارس إطلاق النار، والمهاجم الصغير والوسط بالإضافة إلى اللاعبين الذين يمكنهم المساعدة في تقريب مقاعد البدلاء. ومن بين العائدين الآخرين للفريق ترينت بيري والوسط كزافييه بوكر والحارس إريك فريني.