تحصل هذه الثلاجة جنبًا إلى جنب على خصم كبير خلال مبيعات Sam’s Club في الرابع من يوليو

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الآن، يعرف معظمنا أن أفضل وقت في السنة لشراء جهاز منزلي جديد هو عندما تأتي عطلة كبرى. مع اقتراب الرابع من يوليو، يقدم تجار التجزئة خصومات كبيرة على العديد من الثلاجات. إذا كنت قد قمت بالفعل بتضييق نطاق بحثك على النماذج جنبًا إلى جنب، فستحتاج إلى التحقق من الخصم الكبير الذي يحدث خلال تخفيضات Sam’s Club في الرابع من يوليو. إحدى الثلاجات التي تم وضع علامة عليها الآن هي LG 27 cu. قدم ثلاجة جنبًا إلى جنب. بالإضافة إلى خصم 400 دولار الذي يرفع السعر إلى 1,195 دولارًا، تكسب المشتريات المؤهلة أيضًا أموال Sam’s Cash. وحتى 8 يوليو، يمكنك الحصول على هذه الثلاجة مع التوصيل المجاني والتركيب الأساسي والنقل وضمان لمدة عامين.
يمنحك الفريزر كامل الارتفاع الموجود جنبًا إلى جنب من إل جي مساحة كبيرة للطعام المجمد ويضعه على مستوى العين مباشرةً. نظرًا لأن كل باب أضيق من تلك الموجودة في الثلاجة ذات الباب الفرنسي التقليدي أو الثلاجة ذات الفريزر العلوي، فإن هناك حاجة إلى مساحة أقل لفتحها. يحل شكل الثلاجة هذا الكثير من المشكلات، مما يجعله خيارًا جيدًا إذا كان لديك مطبخ صغير، أو زوايا ضيقة، أو جزيرة قريبة من ثلاجتك. كما أنها مثالية لمستخدمي الكراسي المتحركة أو أي شخص يستخدم المطبخ من وضعية الجلوس.
ماذا تقول التقارير عن ثلاجة LG جنبًا إلى جنب؟
إذا كنت تبحث عن أفضل العلامات التجارية للثلاجات التي تستحق الشراء، فمن الصعب التغلب على صفقة الرابع من يوليو في Sam’s Club. ومع ذلك، فإن أحد الأشياء الأولى التي قد تلاحظها عند النقر للوصول إلى صفحة Sam الخاصة بصفقة الثلاجة هذه هو التقييم 3.6 من أصل 5 نجوم، مع 33 تقييمًا فقط. قد يكون هذا كافيًا لإخافتك، ولكن قبل النقر فوق الصفحة، يجب أن تعلم أن هذه الأرقام لا تحكي القصة كاملة. وقد حصل هذا النموذج نفسه على 4.5 نجمة على موقع بائع آخر، حيث قال 92% من الأشخاص إنهم سيوصون به لصديق.
تتمحور الشكاوى التي تظهر بشكل كامل تقريبًا حول صانع الثلج، والذي يقول بعض المالكين إنه بطيء في إعادة تعبئته. إنها مشكلة لا بأس بها، وإذا كنت ترغب في استخدام الكثير من الثلج، فقد لا تكون هذه الثلاجة مناسبة لك. نظرًا لأنه يحتوي على إعدادات مختلفة، يمكنك أيضًا ضبط الفريزر على درجة حرارة قريبة من 0 درجة فهرنهايت إذا كنت تخطط لحفلة أو تحاول صنع الثلج لعائلة كبيرة.
لا يُصنف طراز LG هذا ضمن العلامات التجارية الأعلى تصنيفًا للثلاجات جنبًا إلى جنب من حيث الموثوقية من قبل Consumer Reports، ولكن نتائجه أقوى مما يوحي به تصنيف Sam’s Club وحده. LG هي العلامة التجارية الوحيدة التي وجدوا أنها حصلت على علامات متوسطة المستوى من حيث الموثوقية والرضا، حتى عندما سجلت كل علامة تجارية أخرى جنبًا إلى جنب نتائج سيئة في رضا المالك. بالنسبة للمتسوقين الذين يفكرون بالفعل في ثلاجة جنبًا إلى جنب، فإن العرض الترويجي الحالي لـ Sam’s Club يقدم قيمة قوية.