تحصل هذه الثلاجة جنبًا إلى جنب على خصم كبير خلال مبيعات Sam’s Club في الرابع من يوليو

إذا كنت تبحث عن أفضل العلامات التجارية للثلاجات التي تستحق الشراء، فمن الصعب التغلب على صفقة الرابع من يوليو في Sam’s Club. ومع ذلك، فإن أحد الأشياء الأولى التي قد تلاحظها عند النقر للوصول إلى صفحة Sam الخاصة بصفقة الثلاجة هذه هو التقييم 3.6 من أصل 5 نجوم، مع 33 تقييمًا فقط. قد يكون هذا كافيًا لإخافتك، ولكن قبل النقر فوق الصفحة، يجب أن تعلم أن هذه الأرقام لا تحكي القصة كاملة. وقد حصل هذا النموذج نفسه على 4.5 نجمة على موقع بائع آخر، حيث قال 92% من الأشخاص إنهم سيوصون به لصديق.

تتمحور الشكاوى التي تظهر بشكل كامل تقريبًا حول صانع الثلج، والذي يقول بعض المالكين إنه بطيء في إعادة تعبئته. إنها مشكلة لا بأس بها، وإذا كنت ترغب في استخدام الكثير من الثلج، فقد لا تكون هذه الثلاجة مناسبة لك. نظرًا لأنه يحتوي على إعدادات مختلفة، يمكنك أيضًا ضبط الفريزر على درجة حرارة قريبة من 0 درجة فهرنهايت إذا كنت تخطط لحفلة أو تحاول صنع الثلج لعائلة كبيرة.

لا يُصنف طراز LG هذا ضمن العلامات التجارية الأعلى تصنيفًا للثلاجات جنبًا إلى جنب من حيث الموثوقية من قبل Consumer Reports، ولكن نتائجه أقوى مما يوحي به تصنيف Sam’s Club وحده. LG هي العلامة التجارية الوحيدة التي وجدوا أنها حصلت على علامات متوسطة المستوى من حيث الموثوقية والرضا، حتى عندما سجلت كل علامة تجارية أخرى جنبًا إلى جنب نتائج سيئة في رضا المالك. بالنسبة للمتسوقين الذين يفكرون بالفعل في ثلاجة جنبًا إلى جنب، فإن العرض الترويجي الحالي لـ Sam’s Club يقدم قيمة قوية.