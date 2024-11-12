تحضر كايتلين كلارك مباراة بتلر مع صديقته تيريس هاليبرتون

نجوم إنديانا متماسكون معًا.

شوهدت كايتلين كلارك وهي تقضي وقتًا ممتعًا مع حارس نجم فريق بيسرز تيريس هاليبرتون وصديقته جايد جونز، بينما كانا في الملعب في مباراة كرة السلة في كلية بتلر للرجال ضد ويسترن ميشيغان.

وشوهد الثالوث يضحكون ويتحدثون معًا بينما يغطون أفواههم لإيقاف جميع قارئي الشفاه هناك.

حقق بتلر فوزًا بنتيجة 85-65.

بدأت التفاعلات عندما علق كلارك على منشور جونز على Instagram، حيث وقفوا معًا بعد التدريب.

سخر كلارك من هاليبورتون، التي كانت ترتدي شرائح بدون جوارب.

وعلق كلارك على منشور يوم الاثنين من جونز: “ضع أصابع قدميهم بعيدًا”.

رد جونز على كلارك برمز تعبيري يبكي قائلاً: “خطأ”.

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يدور مشهد كرة السلة في إنديانا حول هاليبرتون وكلارك، حيث أنهما أفضل لاعبين في فرق البلاي أوف في NBA وWNBA، على التوالي.

قاد هاليبرتون فريق بيسرز إلى رصيف نهائيات المؤتمر الشرقي.

في هذه الأثناء، من المتوقع بأغلبية ساحقة أن تفوز كلارك بجائزة WNBA Rookie of the Year لأنها ساعدت في قيادة Fever إلى تحول هائل في الشوط الثاني في طريقها إلى رصيف الملحق.

حقق هاليبرتون متوسط ​​ضعف مزدوج في الموسم العادي الماضي، حيث سجل 20.1 نقطة و10.9 تمريرة حاسمة في كل مباراة.

قاد كلارك الناشئين في التهديف، حيث انخفض 19.2 نقطة و 5.7 كرات مرتدة و 8.4 كرات مرتدة في حملة مبتدئة ناجحة للغاية.

ومع ذلك، قام فريق Fever بطرد كريستي سايدز من منصب المدرب الرئيسي لهم، و ستتولى ستيفاني وايت القيادة الفريق في عام 2025.