تحطمت ليندسي فون بعد وفاة كلبها بعد يوم واحد من تحطمها في الألعاب الأولمبية

بعد عودتها إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين، أعلنت ليندسي فون أن كلبها، ليو، توفي في 9 فبراير – بعد يوم واحد فقط من تحطمها الصادم في الألعاب الأولمبية أثناء انحدار السيدات.

“2013-2/9/2026 توفي ليو وانضم إلى لوسي وبير في الجنة. لقد كانت هذه أيام قليلة صعبة للغاية. ربما كانت الأصعب في حياتي. ما زلت لم أتفق مع حقيقة أنه رحل …” كتب فون على Instagram صباح الأربعاء. “في اليوم الذي تحطمت فيه، كذلك فعل ليو. لقد تم تشخيص إصابته بسرطان الرئة مؤخرًا (لقد نجا من سرطان الغدد الليمفاوية قبل عام ونصف) ولكن الآن كان قلبه يخذله. كان يتألم ولم يعد جسده قادرًا على مواكبة عقله القوي.

“بينما كنت مستلقيًا على سريري في المستشفى في اليوم التالي لحادث التصادم، قلنا وداعًا لابني الكبير. لقد فقدت الكثير مما يعني شيئًا بالنسبة لي في مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت. لا أستطيع أن أصدق ذلك. لقد كان ابني معي منذ إصابتي الثانية في الرباط الصليبي الأمامي، عندما كنت في أمس الحاجة إليه. لقد حملني على الأريكة بينما كنت أشاهد أولمبياد سوتشي. لقد رفعني عندما كنت في الأسفل. لقد استلقى بجانبي واحتضنني، مما يجعلني أشعر دائمًا آمنين ومحبوبين، لقد مررنا بالكثير معًا خلال 13 عامًا.

تعرضت العداءة البالغة من العمر 41 عامًا لحادث مروع خلال سباق الإنحدار للسيدات في ميلانو في 8 فبراير. وصلت إلى البوابة مبكرًا جدًا، واصطدمت بذراعها الأيمن وعمودها، مما أدى إلى فقدان توازنها وانزلقت على المسار بعد 13 ثانية فقط من السباق.

تم نقل فون جواً في وقت لاحق ونقلها إلى مستشفى في تريفيزو، حيث اكتشفت أنها أصيبت بكسر كبير في ساقها اليسرى وخضعت لأربع عمليات جراحية مختلفة قبل العودة إلى المنزل. هذه المرة، لم تكن قادرة على الترحيب بصديقتها ذات الفراء.

دورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2026

وفي منشورها العاطفي، كشفت فون أنها مستعدة لإجراء عملية جراحية خامسة في ساقها يوم الأربعاء.

وكتبت: “سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن أعالج الأمور عاطفيًا، لكنني أعلم أنه سيكون معي دائمًا. أعلم أنه هناك مع لوسي وبير وأمي وأجدادي والعديد من الأشخاص الذين فقدتهم في السنوات القليلة الماضية. و(أشعر بالعزاء) عندما أعلم أنه لم يعد يعاني من الألم”.

“لن يكون هناك ليو آخر أبدًا. سيظل دائمًا حبي الأول. سأتوجه لإجراء المزيد من العمليات الجراحية اليوم. سأفكر فيه عندما أغمض عيني. سأحبك إلى الأبد يا ابني الكبير.”

وفي منشورها السابق على إنستغرام، توقعت أنها قد تصبح أكثر قدرة على الحركة بعد ذلك.

وكتبت: “ممتنة لجميع الطاقم الطبي الذي ساعدني في العودة إلى المنزل، وأتطلع بجدية إلى الجراحة التالية عندما أتمكن من إخراج X-fix من ساقي وسأكون قادرًا على التحرك أكثر”. “كانت إصابتي أكثر خطورة بكثير من مجرد كسر في الساق. ما زلت ألتف حولها وما يعنيه ذلك والطريق الذي أمامنا … لكنني سأعطيكم المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.”