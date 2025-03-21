تحطيم أفضل ألعاب March Madness 2025 اليوم: أفضل مسابقات يوم الجمعة

نظرة على ألعاب March March 2025 الرئيسية لمشاهدتها يوم الجمعة:

(9) بايلور ضد (8) شارع ميسيسيبي

12:15 مساءً ، CBS

خذ نصف يوم في العمل وبدأت عطلة نهاية الأسبوع في وقت مبكر مع 12 ساعة من الجنون. معجبو سانت جون للأسف بايلور ، بعد أن خسروا فيلمًا وايلد ، 99-98 في 2ot في نوفمبر. ذهب الفريقان في اتجاهين متعاكسين منذ ذلك الحين ، مع دخول بايلور بعد فوزه على مباريات متتالية مرة واحدة فقط منذ أواخر يناير.

(12) ولاية كولورادو مقابل (5) ممفيس

2 مساء ، TBS

لقد رأينا بالفعل مستاءً من 12 إلى 5 يوم الخميس مع ماكنيز يمسك ضد كليمسون ؛ هل يمكن أن يكون هناك الظهور؟ على الرغم من الفرق في البذور ، فإن ولاية كولورادو تفضل فعليًا على ممفيس ، والتي ستكون بدون حارس النجوم تيريز هانتر (إصابة في القدم اليسرى).

(11) ولاية كارولينا الشمالية مقابل (6) ميسيسيبي

4:05 مساءً ، TNT

لم يتم تبرير قرار تضمين ولاية كارولينا الشمالية في هذا المجال بسبب انفجارهم على ولاية سان دييغو في أول الأربعة ، ولكن يمكن أن يرسل Tar Heels رسالة قوية أخرى بالفوز مرة أخرى. من المؤكد أنهم لديهم تاريخ إلى جانبهم كواحد من أكثر برامج الرياضة التي تعود إلى فرقة Ole Miss التي لم تصل إلى الجولة الثانية منذ عام 2013.

(10) نيو مكسيكو مقابل (7) ماركويت

7:25 مساءً ، TBS

لم يكن ريتشارد بيتينو مدرب نيو مكسيكو يتعين على البحث بجد للمساعدة في استكشاف ماركيت. قام والده ، ريك ، بإرسال رسالة نصية على الفور إلى تقرير الكشافة بعد الكشف عن القوس. لا شك أن بالقرب من الجزء العلوي من القائمة كان تباطؤ كام جونز ، حارس نجم ماركيت الذي يسجل 19.3 نقطة في اللعبة.

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(9) أوكلاهوما مقابل (8) كونيتيكت

9:25 مساءً ، TNT

لقد كان كل شيء أو لا شيء بالنسبة لدان هيرلي في بطولة NCAA في UConn ، وخسر مرتين في الجولة الأولى ، ومؤخرا ، فاز بطولات متتالية. يتمتع نظيره يوم الجمعة ببعض الخبرة في تقليل الشباك أيضًا – قاد مدرب أوكلاهوما بورتر موسر لويولا شيكاغو إلى النهاية الرابعة في عام 2018. إنه يرقص أخيرًا للمرة الأولى مع Sooners ولديه حارس نجوم يخاف منه في Jeremiah.

(11) كزافييه مقابل (6) إلينوي

9:45 مساءً ، CBS

قد لا يكون هناك فريق في هذا المجال غير متناسق من إلينوي ، والتي تبدو دقيقة واحدة وكأنها منافس أربعة نهائي ، والآخر يتم تفجيره بمقدار 20 نقطة. سيحتاجون إلى مباراة ضد مدرب Xavier شون ميلر ، الذي سيحصل على فوزه الأول على تكساس ولديه ثمانية مباريات Sweet Sweet 16.