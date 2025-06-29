تحطيم Day Rangers ‘2 يختار في 2025 NHL Draft

نظرة داخلية على مسودة رينجرز في اليوم الثاني من مسودة NHL 2025 يوم السبت:

مالكولم سبنس

صاغت: الجولة الثانية (43 بشكل عام)

ارتفاع: 6 أقدام 2 | الوزن: 201 جنيه

موضع: الجناح الأيسر | براعم: اليسار

وُلِدّ: 22 سبتمبر 2006 | البلد: كندا

Artyom Gonchar

صاغت: الجولة الثالثة (89 بشكل عام)

ارتفاع: 6 أقدام-0 | الوزن: 143 جنيه

موضع: Defenseman | براعم: اليسار

وُلِدّ: 25 أكتوبر 2006 | البلد: روسيا

عند الخروج من MHL في روسيا ، يعد Gonchar – ابن شقيق Nhler Sergei Gonchar منذ فترة طويلة – مارة واثقة يمكنها وضع عفريت حيث يريد. وضع سبعة أهداف و 18 تمريرة حاسمة في 50 مباراة في الموسم الماضي مع Stalnye Lisy Magnitogorsk.

شون بارنهيل

صاغت: الجولة الثالثة (70 بشكل عام)

ارتفاع: 6 أقدام-5 | الوزن: 214 جنيه

موضع: Defenseman | براعم: صحيح

وُلِدّ: 8 يناير 2007 | البلد: الولايات المتحدة الأمريكية

ملتزمة بجامعة نورث إيسترن لموسم 2026-27 ، لدى بارنهيل أساس دفاعي قوي ليتوافق مع إطاره الكبير. نشر اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أربعة أهداف وثمانية تمريرات في 54 مباراة لقديسي Dubuque Fighting of USHL في الموسم الماضي.

ميكل إريكسن

صاغت: الجولة الرابعة (111 بشكل عام)

ارتفاع: 5 أقدام 11 | الوزن: 185 جنيه

موضع: المركز | براعم: اليسار

وُلِدّ: 13 سبتمبر 2007 | البلد: النرويج

تم تجهيزه مع موهبة لإبطاء اللعبة ، وقد لعب إريكسن في دوري المبتدئين السويديين مع Färjestad BK. تعتبر قدرته على التكيف أثناء الطيران بمهارة أعلى.

زيب ليندجرين

صاغت: الجولة الخامسة (139 بشكل عام)

ارتفاع: 6 أقدام 1 | الوزن: 198 جنيه

موضع: Defenseman | براعم: اليسار

وُلِدّ: 14 أبريل 2007 | البلد: السويد

يُعتبر Lindgren معروفًا بقدرته على التزلج على أنه هاتف محمول ومدافع قوي. إنه أكثر من المارة أكثر من محرك عفريت فردي ، ولكنه مشاريع لتكون أكثر من لاعب عميق على الخط الأزرق.

صموئيل يونغ

صاغت: الجولة السادسة (166 بشكل عام)

ارتفاع: 6 أقدام و 3 | الوزن: 172 جنيه

موضع: الجناح اليميني | براعم: اليسار

وُلِدّ: 18 مايو 2006 | البلد: تشيكيا

أمضى المواسم الثلاثة الأخيرة في الدوري الفنلندي ، نشر Jung مسيرته في الموسم الماضي برصيد 32 نقطة (22 هدفًا ، 10 تمريرات حاسمة) في 44 مباراة.

إيفان باسور

صاغت: الجولة السادسة (171 بشكل عام)

ارتفاع: 6 أقدام و 4 | الوزن: 209 جنيه

موضع: Defenseman | براعم: صحيح

وُلِدّ: 6 ديسمبر 2006 | البلد: كندا

عند الوصول إلى أعمال عصا قوية يمكن أن تعطل المسرحيات أمامه ، أمضى Passmore الموسمين الماضيين مع باري كولتس في OHL. نشر 11 نقطة (ثلاث أهداف ، ثمانية تمريرات حاسمة) في 62 مباراة العام الماضي.

فيليكس فارهامار

صاغت: الجولة السابعة (203 بشكل عام)

ارتفاع: 6 أقدام 1 | الوزن: 185 جنيه

موضع: Defenseman | براعم: اليسار

وُلِدّ: 11 أبريل 2007

دولة: السويد

عند الخروج من السويد ، يوصف Färhammar بأنه مدافع نشط في اتجاهين. حصل على 14 نقطة (هدفين ، 12 تمريرة حاسمة) في تسع مباريات في الموسم الماضي مع örebro HK J18.

– بمساعدة من آفاق النخبة