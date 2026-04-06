تحظى كرة السلة للسيدات بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بترحيب الأبطال في العودة إلى الحرم الجامعي

بعد ساعات من تتويج فريق كرة السلة للسيدات بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بطلاً وطنيًا، تم التعامل معه مثل الملوك من قبل بعض مشجعيه الأكثر ولاءً.

عاد فريق Bruins إلى حرمهم الجامعي في Westwood ليلة الأحد بعد وقت قصير من فوزهم على ساوث كارولينا في نهائي بطولة NCAA في فينيكس، وبمجرد وصول حافلتهم إلى Pauley Pavilion، تلقوا ترحيب الأبطال.

كان الناس يرتدون ألوان الفريق في الممرات المبطنة باللونين الأزرق والذهبي وهتفوا عندما خرجت غابرييلا جاكيز ولورين بيتس ورفاقهم من رحلتهم حاملين كأسهم الجديد في أيديهم.

رفع أنصار جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لافتات وصفقوا، وفي وقت ما، وجهوا هتاف “شكرًا لك أيها المدرب” في كوري كلوز.

ثم ردت كلوز الجميل من خلال الصراخ ببعض كلمات الشكر الخاصة بها قبل أن تقوم بتفجير البوق الهوائي للمتفرج بشكل متكرر.

لقد كان احتفالًا مناسبًا لفريق Bruins، الذي سيطر على Gamecocks، 79-51، في Mortgage Matchup Center ليؤمن أول بطولة NCAA لهم على الإطلاق.

وتقدم جاكيز بـ21 نقطة واستحوذ على 10 متابعات وقدم خمس تمريرات حاسمة. وتألقت بيتس برصيد 14 نقطة و11 لوحا خاصا بها. وضخت جيانا كنيبكينز 15 نقطة لتساعد جامعة كاليفورنيا في نهاية المطاف على رفع جائزتها الجديدة.

“إنها قصة قصيرة، أليس كذلك؟” وقال كلوز لصحيفة كاليفورنيا بوست مباشرة بعد الفوز. “هذا هو تعريف العظمة التنافسية، وفقًا للمدرب (جون وودن)، فهي نتيجة ثانوية لكل العمل والقدرة على أن تكون أفضل ما لديك عندما تكون هناك حاجة إلى أفضل ما لديك.”

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية