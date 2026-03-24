تحقق مرة أخرى قبل التبرع بمتجر التوفير! من الممكن أن تعرض نفسك للخطر

يعد تطوير الاستراتيجيات التي تعمل بشكل أفضل لترتيب منزلك ووضعها موضع التنفيذ تجربة مرضية ومجزية. بمجرد الانتهاء من العملية وتجميع جميع العناصر غير المرغوب فيها، فمن المفهوم أن ترغب فقط في تفريغ الصناديق في أقرب مركز تبرع. ومع ذلك، فإن التحقق مرة أخرى قبل التبرع بمتجر التوفير يمكن أن يساعدك على تجنب تعريض نفسك لخطر حصول شخص غريب على معلوماتك الشخصية.

عند تحديد ما يجب وما لا ينبغي عليك التبرع به لمتاجر التوفير، لا تتجاهل الأغراض الشخصية. تم بيع العناصر في متاجر التوفير التي تحتوي على معلومات الحساب المصرفي والمستندات القانونية وبيانات الرهن العقاري وبيانات IRA و401K والإقرارات الضريبية وعقود الإيجار وسندات ملكية السيارات والصور الفوتوغرافية وغيرها من الأوراق الحساسة. إذا قام الشخص الخطأ بشراء هذه العناصر، فقد يعرض المتبرع لخطر أن يصبح ضحية لسرقة الهوية.

لدى بعض المنظمات، مثل Goodwill وجمعية St. Vincent DePaul، سياسات معمول بها للاحتفاظ بالعناصر التي تحتوي على معلومات خاصة ومحاولة العثور على مانحين. نفذت منظمة Goodwill هذه السياسات بعد أن وجد تحقيق أجراه الصحفيون أن بعض المتاجر باعت معلومات شخصية عن عمد في صناديق التبرعات. ومع ذلك، قد لا تكون متاجر التوفير الصغيرة قد وضعت سياسات محددة، وهي ليست مضمونة؛ يمكن تفويت بطاقة الضمان الاجتماعي أو بطاقة الائتمان أو الشيك الموجود في كتاب أو جيب أو حقيبة. أفضل طريقة لضمان سلامتك المالية والشخصية هي تجنب التبرع بمعلومات خاصة حساسة مع عناصر أخرى.