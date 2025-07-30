تحقق من التوفير المحلي الخاص بك للحصول على عنصر مارثا ستيوارت تعتبرها ضرورية

يمكن أن يكون متجرك المستعملة المحلية منجمًا ذهبيًا عندما يتعلق الأمر بتسجيل أساسيات المنزل والديكور. يمكنك العثور على أي شيء فقط وكل شيء لإضافة هذه اللمسة الدقيقة من الاهتمام لأي غرفة أو موضوع. ومع ذلك ، هناك بعض العناصر اليومية التي قد تعطيها بالفعل تمريرة صعبة ، وليس إدراك النتيجة العظيمة التي هي بالفعل. تحقق من التوفير المحلي الخاص بك لواحد من الأساسيات الثمينة لمارثا ستيوارت – السلال المنسوجة. على الرغم من أنك قد لا تضطر إلى اتباع خطى خبير المنزل وأسلوب الحياة من خلال تكريس منزل صغير بالكامل لهذه الحاويات التي يتم التعامل معها ، فإن هذا لا يعني أنه لا يمكنك العثور على عدد قليل للعمل في جمالية خاصة بك.
كشيء ، يبحث المنظمون المحترفون دائمًا في متاجر التوفير ، يمكنك العثور على مجموعة متنوعة من السلال بأشكال مختلفة وأحجام وألوان ومواد منسوجة ، بما في ذلك الخشب والقش والنسيج والبلاستيك. قد تجد الخيارات الداخلية أو الخارجية ، والعلامات التجارية المصممة ، والإصدارات المحدودة ، والعناصر القديمة أثناء البحث عنك أيضًا. من خلال بضع رحلات فقط إلى توقف الشحنة المفضلة لديك ، يمكنك تخزين هذا الأمر الضروري لكل غرفة في منزلك. يستخدم الأشخاص السلال لمجموعة متنوعة من الأسباب ، سواء أكانوا يحملون وحمل العناصر ، أو تزيين طاولة أو عداد ، أو وضعه حول المنزل كتخزين عملية – كل هذا يجعله عنصرًا لا ينبغي تخطيه. ومع ذلك ، قبل أن تأخذ أي كنوز منسوجة ، سترغب في فحصها بشكل صحيح. بمجرد مرور الفحص الأولي ، تحتاج أيضًا إلى تنظيفها قبل التزيين معهم.
فحص وتنظيف بشكل صحيح قبل تعيين السلال المنسوجة بالخارج
عندما تقطع هذه الحاويات المنسوجة ، لا تتوجه إلى الخروج دون إعطاء السلة امتحانًا شاملاً. اختيار الخيارات التي لا تتدهور أو عطل. سلة تجذب انتباهك ، ولكن لديها القليل من الصدأ؟ يمكنك بسهولة إزالة الصدأ مع اختراق التنظيف المختبئ في مخزنك – دبس السكر. أثناء النظر ، كن على دراية بأي دموع أو مزح أو مفحون أو ثقوب في سلةك. قد يكون البعض قادرًا على إعادة تأهيلها مع الإصلاح أو الإصلاحات ، ولكن على الأرجح ، ستخوض هذه الأشياء. اترك خيارات ملطخة ورائحة على الرف أيضًا. على الرغم من أنك تحصل على مكالمتك الخاصة ، فمن الأفضل اختيار السلال التي تشعر بالراحة في التنظيف والحفاظ عليها – ويعرف أيضًا باسم ، أنت متأكد من أنك ستستخدمه.
ككائن ينتمي إلى شخص آخر ، يجب تنظيفه وتطهيره قبل أن تفكر في إعداده. اعتمادًا على مادة الحاوية الخاصة بك ، هناك طرق عديدة لتنظيفها. يمكنك حتى استخدام عناصر المطبخ الشائعة التي يمكن أن تحصل على سلال متزايدة نظيفة. بالنسبة لسلة الألياف الطبيعية ، قم بتنظيفها بالفرشاة لإزالة الغبار على مستوى السطح والأوساخ والحطام الأخرى. المضي قدما عن طريق مسحها مع خرقة رطبة وصابون معتدل. يمكنك الحصول على سلال بلاستيكية حتى أنظف مع رذاذ أو مناديل متعددة الأغراض-احذر ، قد لا تكون مناسبة لغسالة الصحون. لبقع الزيت على الألياف الطبيعية ، رش صودا الخبز على الفور. السماح لها بالجلوس على وصمة عار لمدة 15 دقيقة. ثم امسحها برفق. تأكد دائمًا من الجفاف تمامًا قبل وضع أو وضع أي شيء في الداخل.