تحقق من التوفير المحلي الخاص بك للحصول على عنصر مارثا ستيوارت تعتبرها ضرورية

يمكن أن يكون متجرك المستعملة المحلية منجمًا ذهبيًا عندما يتعلق الأمر بتسجيل أساسيات المنزل والديكور. يمكنك العثور على أي شيء فقط وكل شيء لإضافة هذه اللمسة الدقيقة من الاهتمام لأي غرفة أو موضوع. ومع ذلك ، هناك بعض العناصر اليومية التي قد تعطيها بالفعل تمريرة صعبة ، وليس إدراك النتيجة العظيمة التي هي بالفعل. تحقق من التوفير المحلي الخاص بك لواحد من الأساسيات الثمينة لمارثا ستيوارت – السلال المنسوجة. على الرغم من أنك قد لا تضطر إلى اتباع خطى خبير المنزل وأسلوب الحياة من خلال تكريس منزل صغير بالكامل لهذه الحاويات التي يتم التعامل معها ، فإن هذا لا يعني أنه لا يمكنك العثور على عدد قليل للعمل في جمالية خاصة بك.

كشيء ، يبحث المنظمون المحترفون دائمًا في متاجر التوفير ، يمكنك العثور على مجموعة متنوعة من السلال بأشكال مختلفة وأحجام وألوان ومواد منسوجة ، بما في ذلك الخشب والقش والنسيج والبلاستيك. قد تجد الخيارات الداخلية أو الخارجية ، والعلامات التجارية المصممة ، والإصدارات المحدودة ، والعناصر القديمة أثناء البحث عنك أيضًا. من خلال بضع رحلات فقط إلى توقف الشحنة المفضلة لديك ، يمكنك تخزين هذا الأمر الضروري لكل غرفة في منزلك. يستخدم الأشخاص السلال لمجموعة متنوعة من الأسباب ، سواء أكانوا يحملون وحمل العناصر ، أو تزيين طاولة أو عداد ، أو وضعه حول المنزل كتخزين عملية – كل هذا يجعله عنصرًا لا ينبغي تخطيه. ومع ذلك ، قبل أن تأخذ أي كنوز منسوجة ، سترغب في فحصها بشكل صحيح. بمجرد مرور الفحص الأولي ، تحتاج أيضًا إلى تنظيفها قبل التزيين معهم.