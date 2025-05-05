تحقق من ALDI للحصول على أثاث في الهواء الطلق العصري بسعر منخفض بشكل غير متوقع

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كان Aldi (نعم ، أن Aldi) على لفة مع أثاث الحدائق الأنيق في الآونة الأخيرة. سواء كنت تبحث عن عربة بار ، أو تحتاج إلى تخزين للملحقات الخارجية ، أو تتطلع إلى إنشاء منطقة جلوس مريحة ، فإن متجر البقالة هذا يبيع كل شيء بشكل مدهش. في جزء صغير من أسعار المتاجر الأخرى ، للتمهيد. لا عجب أنه يعتبر جوهرة خفية للعثور على أساسيات الفناء الصديقة للميزانية. لا تصدقنا؟ يعد كرسي Belavi Rattan البالغ 50 دولارًا مع العثماني مثالاً رئيسياً. لقد عثرت Aldi المفضلة لدى ALDI على الرفوف العام الماضي ، لكن الأخبار الجيدة هي أنها تعود مرة أخرى إلى الأسهم.
دعنا نذهب إلى التفاصيل. أولاً ، لدينا كرسي بذراعين ، والذي يتميز بمقعد راتان ومسند الظهر ، مقترنًا بإطار معدني أسود أنيق. تضمن وسادة مبطنة التسكع المريح ، بالإضافة إلى أن الغطاء يمكن إلقاؤه في الغسالة في حالة قذرة. لمعلوماتك ، يقيس الكرسي 26 بوصة بعمق 26.57 بوصة بعمق 33.26 بوصة. هذا يمكن أن يدعم ما يصل إلى 353 رطلا. ثم هناك العثماني المطابق يبلغ ارتفاعه 17.3 بوصة بعمق 20 بوصة بنسبة 9.8 بوصة ، بسعة وزن 179 رطلاً. تمامًا مثل المقعد ، فإنه يأتي مع وسادة ناعمة لتلقي قدميك أو بمثابة مقاعد إضافية.
ما الذي يجعل كرسي Aldi والعثماني ضجة كبيرة لباك الخاص بك؟
ربما يكون الشيء المفضل لدينا حول مجموعة “Belavi Rattan Chair مع Ottoman” هو تصميمه غير الاستثنائي متعدد الاستخدامات. لا يهم ما إذا كان يميل الخارجي الخاص بك الحديث أو التقليدي أو حتى البوهيمي – ستناسب هذه الأثاث هذه. يمكنك دائمًا تحريك الفناء الخاص بك مع وسائد ملونة وسجادة أسفل القدم إذا كانت المجموعة تبدو بسيطة للغاية. أوه ، وهل ذكرنا أن العثماني قابل للتخزين؟ يمكنك وضعه مباشرة أسفل كرسي بذراعين عندما لا تستخدمه لزيادة مساحة المعيشة في الهواء الطلق.
بالطبع ، قمنا ببعض الحفر لمعرفة ما إذا كان سعر 50 دولارًا يأتي مع صيد ، مما دفعنا إلى مراجعات مختلطة حول الجودة. وكتب أحدهم على منشور في مجموعة Facebook “جودة رائعة للسعر. ومع ذلك ، اشتكى شخص آخر من كيفية تدهورهم بسرعة. “لقد اشترينا كراسي للسطح مع الأذرع المعدنية. لقد صدأوا في غضون بضعة أشهر” ، يقرأ التعليق على مشجعي ALDI للمراجعين. يمضي المراجع ليقول: “إنهم ليسوا مختورين ويصطدم الماء الصدئ عند تحريكها”. كل الأشياء التي تم أخذها في الاعتبار ، قد يكون الأمر يستحق تحريك مقعدك والعثماني إلى المأوى بمجرد هطول الأمطار. ولكن إذا لم يكن من الممكن أن تتضايق ، ففكر في شيء أكثر مقاومة للطقس ، مثل مجموعة أثاث الفناء الحديثة في Nicesoul®. من الواضح أنه يتعين عليك دفع المزيد في هذه الحالة.