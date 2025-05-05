تحقق من ALDI للحصول على أثاث في الهواء الطلق العصري بسعر منخفض بشكل غير متوقع

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كان Aldi (نعم ، أن Aldi) على لفة مع أثاث الحدائق الأنيق في الآونة الأخيرة. سواء كنت تبحث عن عربة بار ، أو تحتاج إلى تخزين للملحقات الخارجية ، أو تتطلع إلى إنشاء منطقة جلوس مريحة ، فإن متجر البقالة هذا يبيع كل شيء بشكل مدهش. في جزء صغير من أسعار المتاجر الأخرى ، للتمهيد. لا عجب أنه يعتبر جوهرة خفية للعثور على أساسيات الفناء الصديقة للميزانية. لا تصدقنا؟ يعد كرسي Belavi Rattan البالغ 50 دولارًا مع العثماني مثالاً رئيسياً. لقد عثرت Aldi المفضلة لدى ALDI على الرفوف العام الماضي ، لكن الأخبار الجيدة هي أنها تعود مرة أخرى إلى الأسهم.

دعنا نذهب إلى التفاصيل. أولاً ، لدينا كرسي بذراعين ، والذي يتميز بمقعد راتان ومسند الظهر ، مقترنًا بإطار معدني أسود أنيق. تضمن وسادة مبطنة التسكع المريح ، بالإضافة إلى أن الغطاء يمكن إلقاؤه في الغسالة في حالة قذرة. لمعلوماتك ، يقيس الكرسي 26 بوصة بعمق 26.57 بوصة بعمق 33.26 بوصة. هذا يمكن أن يدعم ما يصل إلى 353 رطلا. ثم هناك العثماني المطابق يبلغ ارتفاعه 17.3 بوصة بعمق 20 بوصة بنسبة 9.8 بوصة ، بسعة وزن 179 رطلاً. تمامًا مثل المقعد ، فإنه يأتي مع وسادة ناعمة لتلقي قدميك أو بمثابة مقاعد إضافية.