تحقيق اتحاد كرة القدم الأميركي في حادث الخيمة الطبية للعمالقة “مستمر”

يظل بريان دابول والعمالقة في مرمى اتحاد كرة القدم الأميركي.

بعد ما يقرب من أسبوعين من تحقيق الدوري في تعامل المدرب والفريق مع اختبار الارتجاج الجانبي الذي تعرض له لاعب الوسط جاكسون دارت خلال مباراة ضد النسور، لا يزال الصمت قائمًا. هل النتائج قريبا؟

وقال جيف ميلر نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم الأميركي يوم الثلاثاء في اجتماعات الخريف لأصحاب الدوري في وسط المدينة: “التحقيق مستمر”. “في هذه الأمور، نحاول تسريع الأمر مع رابطة اللاعبين للتوصل إلى حل، لذلك لا أعرف ما تعنيه كلمة “قريبًا” في هذا السياق، ولكن إحراز تقدم”.

نظر دابول إلى خيمة الإصابة وادعى أن نيته كانت فقط التأكد من أن دارت بخير وليس إعادة اللاعب المصاب إلى الملعب. العمالقة الذين يركضون للخلف كام سكاتيبو ذهبوا خطوة أبعد ودخلوا الخيمة أثناء فحص دارت.

يُمنع المدربون واللاعبون غير المصابين من دخول الخيمة ويخضعون لغرامات من ستة أرقام لانتهاك بروتوكول الارتجاج الذي يفرضه الدوري.

شوهد دابول لاحقًا وهو يصرخ في وجه طبيب العمالقة سكوت روديو على الخط الجانبي.

لقد اعتذر بعد المباراة وادعى أنه كان يبحث فقط عن إجابة حول المدة التي ستستغرقها العملية حتى يعرف ما إذا كان يجب وضع إستراتيجية للحصول على مهلة لكسب الوقت لعودة دارت في المركز الرابع.

تجنب كبير المسؤولين الطبيين في اتحاد كرة القدم الأميركي الدكتور ألين سيلز سؤالاً يتعلق بمخاوفه بشأن بصريات موظفي كرة القدم التي من المحتمل أن تؤثر على المهنيين الطبيين في مثل هذه المواقف.

وقال ميلر: “أعتقد أننا سنترك التحقيق يمضي قدما قبل أن نصل إلى جميع الاستنتاجات المهمة”. “وعندما نفعل ذلك، كما فعلنا دائمًا عندما نظرنا إلى هذه الأمور مع رابطة اللاعبين، سنشارك النتائج التي توصلنا إليها. وبغض النظر عما حدث في ظل ظروف معينة، أعتقد أننا كنا شفافين في نتائج هذه الأمور. وعندما ننتهي، سنشارك ذلك علنًا”.

عارض ميلر السرد الشائع القائل بأن العشب في ملعب ميتلايف – الذي يستضيف ضعف عدد المباريات التي تستضيفها معظم الملاعب – غير آمن.

تعرض لاعب العمالقة مالك نابرز لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي على أرضه في الأسبوع الثالث.

<br />

قال ميلر: “فيما يتعلق الأمر بشركة MetLife، فقد كان لديهم أحد أدنى معدلات الإصابة – ليس فقط في (العشب الاصطناعي) ولكن عبر الدوري العام الماضي”. “إنها تلعب بشكل جيد حقًا، وقد استمرت لفترة من الوقت.”

سيصوت مالكو اتحاد كرة القدم الأميركي يوم الأربعاء على بيع حصة قدرها 10 بالمائة في فريق العمالقة لسيدة الأعمال جوليا كوتش، التي تسيطر على حصة أقلية في النيتس. لا توجد عقبات متوقعة.

كان المالكان المشاركان جون مارا وستيف تيش حاضرين يوم الثلاثاء لحضور الاجتماعات.