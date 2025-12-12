تحكي هانا بورنيت، كشافة العمالقة، لصحيفة The Post عن الحياة باعتبارها أمرًا نادرًا في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية

تم منح The Post وصولاً غير مسبوق إلى عالم قسم الكشافة الخاص بالعمالقة. في الجزء السابع من هذه السلسلة المستمرة، نلتقي بـ هانا بورنيت، إحدى كشافات المنطقة القلائل في اتحاد كرة القدم الأميركي. إنها في عامها السادس مع العمالقة بعد أن عملت سابقًا مع فريق Bills and Falcons. بورنيت، وهو رياضي سابق في جامعة UMass ومدرسة هنتنغتون الثانوية في لونغ آيلاند، يبلغ من العمر 30 عامًا، أعزب ويعيش في دنفر.

GM جو شوين على بورنيت: “لم أكن أعرف هانا قبل أن أتولى الوظيفة، وسرعان ما تركت انطباعًا إيجابيًا علي منذ يوم وصولي. إنها مفصلة للغاية، ومُقيّمة جيدة، وتخلق علاقات جيدة حقًا في المدارس. من النادر جدًا أن يكون لدينا مستكشفة أنثى. سأقول فقط أننا لا ننظر إلى ذلك. إنها واحدة منا. عندما تتحدث، نستمع. عندما تذهب إلى المدارس أو أذهب إلى مباراة ويأتي إلي الناس ويخبروني كم هي رائعة ومدى جودة العمل الذي تقوم به، يخبرك هذا في كثير من الأحيان عن الكشافة الخاصة بك، وهي واحدة من أكثر الكشافة إشادة في طاقمنا.

س: باعتبارك مستكشف منطقة ميدلاندز العمالقة، ما هي الولايات التي تغطيها؟

ج: واشنطن، يوتا، أوريغون، أيداهو، مونتانا، كولورادو، وايومنغ، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية. أغطي أجزاء من ولاية أيوا، ثم لدي كانساس ونبراسكا أيضًا.