تحليل خيارات الشبكات مع الصاعد المثير للاهتمام داني وولف

لقد كانت Power Forward مشكلة بالنسبة لشبكات إعادة البناء منذ اليوم الذي خرج فيه كيفن دورانت من الباب.

كان دوريان فيني سميث عبارة عن توقف. نوح كلوني قد كافح. وكان آخرون اللاحقات. ولم ينتعش أي شيء حقًا.

من السهل أن نرى لماذا يعتبر داني وولف احتمالًا مثيرًا للاهتمام: الصاعد في الجولة الأولى على امتياز يائس من أجل المواهب الشابة. حاجة الشباك في السلطة إلى الأمام. الذئب التحقق من الصندوق متعدد المواقع يريد المكتب الأمامي. وأخيراً ، فإن صناعة اللعب الفريدة ومجموعة المهارات الخاصة به لرجل حجمه.

ولكن هل سيحصل وولف على طريقه إلى بروكلين أو حزب العمال في لونغ آيلاند؟ وكيف ستستخدمه الشباك حتى لو فعل؟