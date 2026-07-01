تحول مهرجان المكسيك للمشجعين إلى مشجعين يتم رشهم بالفلفل بواسطة القوة المدنية

مع وصول مهرجان المشجعين المكسيكي في باركي فونديدورا إلى طاقته الكاملة، قبل الجولة الثانية والثلاثين من خروج المغلوب ضد الإكوادور، عمت الفوضى الجماهير.

وشوهد المشجعون وهم يتعرضون للهجوم من قبل القوة المدنية المكسيكية أثناء محاولتهم التسلل إلى الحدث.

قبل بدء الحدث، بدأت تظهر مقاطع فيديو لمشجعين يحاولون تسلق البوابات والتسلل إلى حفلة المشاهدة الخاصة بمهرجان المشجعين. مع تزايد عدد المشجعين الذين يتسللون إلى الحدث بسرعة، أخذت القوة المدنية الأمور على عاتقها من خلال رش رذاذ الفلفل عليهم.

وبعد أن بدأوا في رش الغاز، سرعان ما تفرقت المراوح خوفًا، مما أدى إلى سقوط العديد من النساء على الأرض وتعرضهن للدهس حيث أصيبن بالعمى بسبب الغاز.

وفي نهاية الفيديو، شوهد أحد المشجعين المكسيكيين وهو يحاول صب الماء في عيني امرأة لمساعدتها على التعافي من الرذاذ.

مع تفريق المجموعة بسبب الاكتظاظ عند بوابات الحفلة، بدأت المزيد من مقاطع الفيديو في الظهور لمشجعين يساعدون بعضهم البعض، بينما كانوا يتجادلون مع مجموعة القوة المدنية بشأن أفعالهم.

طوال كأس العالم، كان مهرجان المشجعين في المكسيك واحدًا من أكثر حفلات المشاهدة شعبيةً، حيث امتلأ بشكل مستمر وبيعت تذاكره بالكامل.

قبل ساعات من بدء مباراة الثلاثاء، شوهد المشجعون في الخارج وهم يرقصون ويقفزون ويحتفلون بينما كانوا ينتظرون رؤية المكسيك تلعب.

ليلة الاثنين، شوهدت جماهير المكسيك وهي تحتفل خارج فندق فريق الإكوادور في محاولة لمنع اللاعبين من الحصول على راحة ليلة كاملة.

خلال مراحل المجموعات، قدمت المكسيك أداءً كواحد من أفضل الفرق في FIFA حيث فازت بنتيجة 3-0، وسجلت ستة أهداف.