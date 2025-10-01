تحويل أرضيات عادية غير مكلفة إلى أفضل ديكور أشباح مع DIY ممتع

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

إن تزيين الهالوين ممتع للغاية عندما تصنع الديكور بنفسك. إذا كانت المواد رخيصة وكانت العملية سهلة للغاية ، بل أفضل! إلقاء نظرة على أحجار الرصيف المزيج على أسقلوب واتخاذ سلسلة من المنحنيات على طول الحافة العلوية: مغطاة بالطلاء الأبيض ومنقط بعيون سوداء ولديك جيش صغير من الأشباح لترويع كل من ينظرون إليها. حسنًا ، إنها لطيفة للغاية بحيث لا يمكن أن تخيفها ، لكن ديكور الأشباح الرائع لهذا السقوط يثير بعض استخدامات العطلات الذكية الأخرى لهذه القطع متعددة الاستخدامات.

التقط واحدًا أو أكثر من هذه “اللوحات” الشاذة من أجهزةك المحلية أو متجر Big Box ، وانتزاع بعض الطلاء المناسب للمهمة. أنها تميل إلى أن تأتي في أصناف 3 منحرة و 4 منحنى وتتخلى عن 2.50 دولار للقطعة. بينما كنت تلتقط رصفًا ، فلماذا لا تستغل واحدة أخرى وإقران أشباحك مع صف من شواهد القبور أو الفوانيس أو الخوف الأيقوني الأخرى؟

أخيرًا ، هل يمكن أن يكون هناك أي عذر أفضل لشراء الطلاء المتوهج في الظلام من صنع أرضيات مسكونة؟ اطلب أنبوبًا من الطلاء الأبيض أو الصافي ذو التصنيف العالي مثل Artecho Glow في الطلاء المحايد النيون المظلم الذي يظهر من النهاية اللامعة جنبًا إلى جنب مع التلألؤ الغريب بمجرد أن تسقط الليل. إذا كنت تفضل بريقًا على التوهج ، فانتهي من المظهر مع بريق Modge Mega Mega المتلألئ والمعلم بالفضة أو الذهب أو المجسم الجميل. قد يكون صنع هذا الموسم الرخيصة والسهلة في عيد الهالوين هو أبرز ما في هذا الموسم.