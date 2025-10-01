تحويل أرضيات عادية غير مكلفة إلى أفضل ديكور أشباح مع DIY ممتع

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
إن تزيين الهالوين ممتع للغاية عندما تصنع الديكور بنفسك. إذا كانت المواد رخيصة وكانت العملية سهلة للغاية ، بل أفضل! إلقاء نظرة على أحجار الرصيف المزيج على أسقلوب واتخاذ سلسلة من المنحنيات على طول الحافة العلوية: مغطاة بالطلاء الأبيض ومنقط بعيون سوداء ولديك جيش صغير من الأشباح لترويع كل من ينظرون إليها. حسنًا ، إنها لطيفة للغاية بحيث لا يمكن أن تخيفها ، لكن ديكور الأشباح الرائع لهذا السقوط يثير بعض استخدامات العطلات الذكية الأخرى لهذه القطع متعددة الاستخدامات.
التقط واحدًا أو أكثر من هذه “اللوحات” الشاذة من أجهزةك المحلية أو متجر Big Box ، وانتزاع بعض الطلاء المناسب للمهمة. أنها تميل إلى أن تأتي في أصناف 3 منحرة و 4 منحنى وتتخلى عن 2.50 دولار للقطعة. بينما كنت تلتقط رصفًا ، فلماذا لا تستغل واحدة أخرى وإقران أشباحك مع صف من شواهد القبور أو الفوانيس أو الخوف الأيقوني الأخرى؟
أخيرًا ، هل يمكن أن يكون هناك أي عذر أفضل لشراء الطلاء المتوهج في الظلام من صنع أرضيات مسكونة؟ اطلب أنبوبًا من الطلاء الأبيض أو الصافي ذو التصنيف العالي مثل Artecho Glow في الطلاء المحايد النيون المظلم الذي يظهر من النهاية اللامعة جنبًا إلى جنب مع التلألؤ الغريب بمجرد أن تسقط الليل. إذا كنت تفضل بريقًا على التوهج ، فانتهي من المظهر مع بريق Modge Mega Mega المتلألئ والمعلم بالفضة أو الذهب أو المجسم الجميل. قد يكون صنع هذا الموسم الرخيصة والسهلة في عيد الهالوين هو أبرز ما في هذا الموسم.
قم برسم أرضياتك بالأشباح وغيرها من الغول
بالنسبة لهذه الحرفة الصديقة للميزانية ، ستكون الدهانات والطلاء المناسبة أكبر استثمار لك ، لكن الانتهاء من الموثوقة والمذهلة ستصبح تكلفة. يعد طلاء رذاذ Krylon Colormaxx و Primer باللون الأبيض أو لون آخر خيارًا أفضل للتغطية الموثوقة ، وهو مناسب أيضًا للاستخدام في الهواء الطلق. قد يتركك معطف واحد مع الانتهاء من الانتقام ، ويظهر القليل من نسيج الطوب من خلال الطبقة الرقيقة من الطلاء. للحصول على لون أكثر صلابة ومشرقة ، قد تحتاج إلى ضربه بالعديد من المعاطف ، نظرًا لأن مادة الطوب مسامية. بمجرد أن تجف المعاطف من الطلاء ، فإن نقطة على بعض ميزات الوجه مع طلاء الأكريليك الأسود. العيون والفم البيضاوي الكلاسيكية أمر لا بد منه ، ولكن مع ثلاثة أو أربعة أشباح لتزيين ، لماذا لا ترمي في مبتسم واحد أو آخر بعيون غاضبة وفم قاتم؟
إذا كنت تقوم بإضافة أعضاء آخرين إلى Pantheon المملوءة بالهالوين ، فاستخدم المزيد من الطلاء الأبيض للمومياوات أو وجوه مصاص الدماء. يكمل الأرجواني والبرتقالي بعضهما البعض بطريقة ممتعة ، لذا فكر في رسم وجوه فيوليت فرانكشتاين الوحش إلى جانب الفوانيس.
تعطيها الميزات المطلية فرصة للتجفيف قبل المتابعة مع بعض طبقات الطلاء الصافي المتوهج أو البودج. من المحتمل أن يتطلب كلا الخيارين أكثر من طبقة واحدة للحصول على أفضل تأثير. إذا كنت قد ذهبت إلى الطريق المتوهج ، فضع طاقمك المروع في مكان سيحصل على إضاءة واسعة لمنحهم اللمعان الأمثل بمجرد سقوط الضوء.