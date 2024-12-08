تحويل أغطية التعليب وأنابيب الشحن إلى مزهريات طويلة أنيقة لمنزلك

من المحتمل أن يكون لديك عدد قليل من أغطية التعليب الاحتياطية الموجودة في تلك الدفعة الأخيرة من المربى محلي الصنع. وربما يكون هناك أنبوب شحن طويل أو أنبوبين متبقيين من الملصق الذي اشتريته ولم تغلق الخط بعد. قبل أن ترمي هذه العناصر “عديمة الفائدة” في سلة إعادة التدوير، لماذا لا تمنحها حياة جديدة؟ يمكنك تحويل هذه المواد اليومية إلى مزهريات طويلة وأنيقة ستبدو وكأنك تتفاخر في متجر ديكور منزلي فاخر. إنه مشروع DIY سهل وممتع سيمنح مساحتك بعض العوامل المبهرة دون استنزاف محفظتك.
لا تحتاج سوى إلى عدد قليل من الإمدادات الأساسية: أغطية التعليب، وأنابيب الشحن الطويلة، وبعض المواد اللاصقة القوية، والطلاء أو الطلاء بالرش، والحبال أو الزخارف المنسوجة. يمكنك أيضًا تخصيص هذه المزهريات وتصميمها لتناسب منزلك تمامًا. في مظهر أنيق وعصري؟ لقد حصلت عليه. هل تفضل شيئًا أكثر ريفيًا أو بوهو؟ لا مشكلة. دعونا نتعرف على كيفية إنشاء مزهريتين طويلتين مذهلتين، واحدة بسيطة والأخرى ترابية، باستخدام هذه الأشياء اليومية.
أولاً، احصل على أنبوب شحن طويل كقاعدة لك. إذا كان طويلًا جدًا أو قصيرًا جدًا، فلا داعي للقلق – فقط قم بقصه إلى الارتفاع المثالي باستخدام سكين Dewalt متعدد الاستخدامات. بمجرد فرز ذلك، خذ مجموعتك من أغطية التعليب وقم بصفها عموديًا حول الأنبوب. ستكون هذه تفاصيلك المعدنية اللامعة. استخدم مادة لاصقة قوية (شيء مثل الغراء اللاصق E6000 يعمل بشكل جيد) لتثبيت الأغطية بالتساوي حول الأنبوب. إنه يخلق هذا التأثير فائق النعومة والذي يبدو أكثر تكلفة مما هو عليه الآن.
اللوحة وخيارات التصميم الأخرى
الآن للجزء الممتع: الرسم. اختر اللون الذي يناسب ذوقك. يعد اللون الأسود غير اللامع دائمًا خيارًا أنيقًا، ولكن اللون الذهبي المعدني أو الأبيض الناصع يمكن أن يبدو رائعًا أيضًا. قم برش الطلاء أو فرشه بالفرشاة، مع التأكد من تغطية كل زاوية وركن. اتركيه حتى يجف تمامًا، ثم فكري في إضافة طبقة ثانية للحصول على لمسة نهائية خالية من العيوب. املأها ببعض عشب البامبا المجفف أو الزهور الاصطناعية الجريئة، وازدهر – لقد حصلت على مزهرية عصرية رائعة.
إذا كنت تفضل المظهر البوهيمي أو الترابي، فاحضر أنبوب شحن آخر ولف النصف السفلي بحبل سميك ومزخرف. استخدم الغراء الساخن لتثبيت الحبل أثناء التحرك، وتأكد من أنه ملفوف بإحكام ليمنحك ملمسًا ريفيًا قويًا. بمجرد تثبيت الحبل، يمكنك البدء في العمل على النصف العلوي.
هذا هو المكان الذي تأتي فيه أغطية التعليب مرة أخرى. قم بصفها حول الجزء العلوي المكشوف من الأنبوب وقم بطلائها بألوان ترابية – فكر في التيراكوتا أو الأخضر المريمية أو البيج الناعم. تلعب هذه الألوان الطبيعية بشكل جميل مع نسيج الحبل. بمجرد أن يجف الطلاء، يمكنك أن تصبح أكثر إبداعًا بإضافة لمسات صغيرة مثل الخرز الخشبي أو خيوط الجوت لإضفاء لمسة بوهو إضافية. عند الانتهاء من ذلك، ستبدو هذه المزهرية مذهلة مع بعض الزهور البرية أو أغصان الأوكالبتوس. يمكنك أيضًا استخدامه لتصميم الزهور المجففة المفضلة لديك.