تحويل أغطية التعليب وأنابيب الشحن إلى مزهريات طويلة أنيقة لمنزلك

من المحتمل أن يكون لديك عدد قليل من أغطية التعليب الاحتياطية الموجودة في تلك الدفعة الأخيرة من المربى محلي الصنع. وربما يكون هناك أنبوب شحن طويل أو أنبوبين متبقيين من الملصق الذي اشتريته ولم تغلق الخط بعد. قبل أن ترمي هذه العناصر “عديمة الفائدة” في سلة إعادة التدوير، لماذا لا تمنحها حياة جديدة؟ يمكنك تحويل هذه المواد اليومية إلى مزهريات طويلة وأنيقة ستبدو وكأنك تتفاخر في متجر ديكور منزلي فاخر. إنه مشروع DIY سهل وممتع سيمنح مساحتك بعض العوامل المبهرة دون استنزاف محفظتك.

لا تحتاج سوى إلى عدد قليل من الإمدادات الأساسية: أغطية التعليب، وأنابيب الشحن الطويلة، وبعض المواد اللاصقة القوية، والطلاء أو الطلاء بالرش، والحبال أو الزخارف المنسوجة. يمكنك أيضًا تخصيص هذه المزهريات وتصميمها لتناسب منزلك تمامًا. في مظهر أنيق وعصري؟ لقد حصلت عليه. هل تفضل شيئًا أكثر ريفيًا أو بوهو؟ لا مشكلة. دعونا نتعرف على كيفية إنشاء مزهريتين طويلتين مذهلتين، واحدة بسيطة والأخرى ترابية، باستخدام هذه الأشياء اليومية.

أولاً، احصل على أنبوب شحن طويل كقاعدة لك. إذا كان طويلًا جدًا أو قصيرًا جدًا، فلا داعي للقلق – فقط قم بقصه إلى الارتفاع المثالي باستخدام سكين Dewalt متعدد الاستخدامات. بمجرد فرز ذلك، خذ مجموعتك من أغطية التعليب وقم بصفها عموديًا حول الأنبوب. ستكون هذه تفاصيلك المعدنية اللامعة. استخدم مادة لاصقة قوية (شيء مثل الغراء اللاصق E6000 يعمل بشكل جيد) لتثبيت الأغطية بالتساوي حول الأنبوب. إنه يخلق هذا التأثير فائق النعومة والذي يبدو أكثر تكلفة مما هو عليه الآن.