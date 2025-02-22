تحويل أنابيب PVC بأسعار معقولة إلى رف ملابس أنيقة مع DIY الميزانية

هناك قائمة مغسلة من الأسباب (لا يقصد التورية) لماذا يمكن أن يكون امتلاك رف ملابس إضافي في المنزل مفيدًا. ربما يكون من الضروري لغرفة الضيوف التي تفتقر إلى خزانة ملائمة مناسبة ، أو ربما تكون لغرفة الغسيل حتى تتمكن من تعليق الملابس مباشرة بعد اكتمال دورة المجفف للحفاظ عليها خالية من التجاعيد. يمكن أن تكون رفوف الملابس مفيدة أيضًا إذا كنت ترغب في صنع خزانة مفتوحة في منزلك. بدلاً من شراء رف ملابس جاهز من شأنه أن يحدك من حيث الأشكال والأحجام المتاحة ، فكر في بناء رف الملابس الأنيق الخاص بك من أنابيب PVC.
يجب أن تأتي رحلة إلى متجر الأجهزة المحلي لشراء مواد لهذا DIY بسهولة أقل من 20 دولارًا ، وإذا كان لديك أي أنابيب PVC غير المستخدمة جالسة حول المرآب الخاص بك ، فسيكون ذلك أرخص. كل ما ستحتاجه هو PVC نفسها ، وموصلان كوع ، وأربعة موصلات TEE ، وأربعة أغطية نهائية. يمكنك بناء رف الملابس الخاص بك إلى الأبعاد الدقيقة اللازمة لتناسب مساحتك وإنهائها بعدة طرق لمنحه مظهرًا مخصصًا.
إنشاء رف الملابس PVC دائمة
https://www.youtube.com/watch؟v=_sdojc_zmjm
للبدء في رف الملابس المخصص العبقري هذا ، ابدأ بجمع المواد الخاصة بك. سوف تختلف كمية PVC التي تحتاجها اعتمادًا على حجم كبير تريده. للرجوع إليها ، استخدم Diyer في الفيديو أعلاه 206 بوصة من أنبوب PVC لبناء رف يبلغ طوله حوالي 50 بوصة وعرضه 31 بوصة. قم بإنشاء القاعدة من خلال ربط قطعتين PVC 8 بوصة على جانبي موصل TEE وقطعة مقاس 6 بوصات إلى الأعلى ، ثم كررها مع موصل TEE الآخر. بعد ذلك ، قم بإرفاق موصلات TEE إلى القطع العلوية مقاس 6 بوصات مع الجزء العلوي من الموصلات التي تواجه داخليًا ، وتوصيلها باستخدام قطعة طويلة من PVC تتطابق مع العرض المطلوب لرفك.
بمجرد اكتمال هذه القاعدة ، قم بتوصيل قطعتين عموديتين طويلتين من PVC وأعلى كل منهما مع موصلات الكوع ؛ نعلق هذه بقطعة طويلة من PVC لإنشاء الجزء العلوي من الرف. وأخيرا ، قبعات نهاية البوب على القطع الأساسية. لمزيد من الاستقرار ، استخدم قطعًا أطول للقاعدة ، أو يمكنك حتى ملء الرمال قبل أن تضع القبعات لتقييمها. إذا كنت تحب المظهر الأبيض النظيف لأنابيب PVC ، فيمكنك ترك الحامل كما هو. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا رش الطلاء لإعطائه مظهرًا مخصصًا. سيجعل الأسود الحامل يبدو أكثر صناعية ، أو يختار الذهب أو الفضة المعدنية. بدلاً من ذلك ، اختر لونًا يكمل ديكور مساحتك.
اصنع رف ملابس PVC الذي يناسب مساحتك
تؤدي إضافة رف إلى قاعدة رف الملابس DIY إلى تخزين مفيد للأحذية أو الأكياس أو السراويل المطوية المكدسة. يمكنك إرفاق وحدتين قياسيتين بشكل فعال باستخدام موصلات TEE إضافية ، ثم وضع قطعة من الخشب عبر القطع السفلية من PVC للعمل كجرف. نظرًا لأنه يمكنك خفض PVC إلى أي حجم ، يمكنك تطبيق هذه الطريقة لإضافة أرفف متعددة إلى رف الملابس ، وحتى بناء نظام خزانة وحدات كاملة.
يمكنك أيضًا تعديل هذا الإنشاء لإنشاء رف ملابس مثبت على الحائط. للقيام بذلك ، ستحتاج إلى قطعة أطول من PVC ، وقبعتين نهائيتين ، وجبل مثل أنبوب خزانة الفولاذ المقاوم للصدأ هذا. خيار آخر هو استخدام أقواس الجرف Addgrace هذه مع خطاف مدمج. كل ما عليك القيام به هو تركيب الأقواس ، وإنشاء رف من اختيارك من الخشب ، وإرفاقه على الأقواس ، وقم بتعليق قطعة من أنابيب PVC مع أغطية نهائية على السنانير. هناك طريقة أخرى رائعة لتخصيص رف الملابس DIY الخاص بك وهي جعلها متنقلة من خلال ربط عجلات العجلات على القاعدة باستخدام تجهيزات عجلة PVC. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى نقل الملابس من غرفة الغسيل إلى غرفة نوم ، أو ببساطة لتسهيل الفراغ خلف رف الملابس في يوم التنظيف.