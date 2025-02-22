تحويل أنابيب PVC بأسعار معقولة إلى رف ملابس أنيقة مع DIY الميزانية

هناك قائمة مغسلة من الأسباب (لا يقصد التورية) لماذا يمكن أن يكون امتلاك رف ملابس إضافي في المنزل مفيدًا. ربما يكون من الضروري لغرفة الضيوف التي تفتقر إلى خزانة ملائمة مناسبة ، أو ربما تكون لغرفة الغسيل حتى تتمكن من تعليق الملابس مباشرة بعد اكتمال دورة المجفف للحفاظ عليها خالية من التجاعيد. يمكن أن تكون رفوف الملابس مفيدة أيضًا إذا كنت ترغب في صنع خزانة مفتوحة في منزلك. بدلاً من شراء رف ملابس جاهز من شأنه أن يحدك من حيث الأشكال والأحجام المتاحة ، فكر في بناء رف الملابس الأنيق الخاص بك من أنابيب PVC.

يجب أن تأتي رحلة إلى متجر الأجهزة المحلي لشراء مواد لهذا DIY بسهولة أقل من 20 دولارًا ، وإذا كان لديك أي أنابيب PVC غير المستخدمة جالسة حول المرآب الخاص بك ، فسيكون ذلك أرخص. كل ما ستحتاجه هو PVC نفسها ، وموصلان كوع ، وأربعة موصلات TEE ، وأربعة أغطية نهائية. يمكنك بناء رف الملابس الخاص بك إلى الأبعاد الدقيقة اللازمة لتناسب مساحتك وإنهائها بعدة طرق لمنحه مظهرًا مخصصًا.