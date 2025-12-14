تحويل الأوعية البلاستيكية لشجرة الدولار إلى زينة عيد الميلاد كبيرة الحجم بأشياء سهلة الصنع

في كل عام، تقدم Macy’s في نيويورك نافذة عرض مذهلة للغاية لدرجة أن الناس يصطفون في طابور كما لو كانوا ينتظرون الذهاب إلى حفل لموسيقى الروك، فقط للحصول على فرصة لإلقاء نظرة على حيوانات الرنة المتحركة في المتجر وزخارف عيد الميلاد الكبيرة مثل رأسك. إنه أمر سحري، مثل إلقاء نظرة خاطفة على ورشة عمل الرجل الممتع في القطب الشمالي. وعلى الرغم من أنه قد لا يكون من الممكن للشخص العادي أن يصنع حيوان الرنة المتحرك لنافذته الأمامية، فمن الممكن تمامًا تقليد مصابيح عيد الميلاد الضخمة التي تنتجها ميسي إذا كانت هناك شجرة دولار قريبة. أصبح هذا الاختراق الساحر لعيد الميلاد ممكنًا بفضل منشئ TikTok @barefootandfreckled ومجموعة DT من أوعية الثقب كبيرة الحجم، وأسلاك الجوت المتقنة، والقليل من الغراء والطلاء.
لإنشاء عناصر ديكور عيد الميلاد كبيرة الحجم، ستحتاج إلى وعاءين من البلاستيك المقطوع بالكريستال من Caterer’s Corner. سوف يوضع فم أحد الوعاءين رأسًا على عقب على الآخر بحيث تتصل الحواف، مما يخلق شكل زخرفة كبير. تتطلب DIY أيضًا وعاءًا صغيرًا من البلاستيك الشفاف وبعض الخيوط والمساحات الخضراء المزخرفة. يمكن أن تكون هذه أغصان صنوبر صناعية، أو توت أحمر، أو مخاريط صنوبر، أو حتى بعض الزخارف غير الزهرية، مثل أجراس الزلاجات المستديرة الكبيرة، والتي يمكنك العثور على العديد منها أيضًا في Dollar Tree.
نظرًا لأن هذا مخصص لعيد الميلاد، قم بتزيين مصابيح العطلات العملاقة بجميع إكسسوارات عطلتك. يتطلب هذا عدة أنواع من الطلاء – الأكريليك بالرش أو الفرشاة – بالإضافة إلى بعض المعرفة حول كيفية إتلاف عنصر ما. باتباع DIY كما هو معروض، يمكنك اختيار طلاء الرش الأبيض والطلاء البني والأسود بالفرشاة. ستحتاج أيضًا إلى بعض الغراء الحرفي والفرش الإسفنجية ومسحوق القرفة وبعض الطلاء الشفاف. أخيرًا، ستحتاج إلى مثقاب بمثقاب كبير ومقص، لأنها ليست ورشة عمل سانتا بدونها.
كيفية صنع زخرفة شجرة الدولار كبيرة الحجم
ابدأ برش طلاء الوعاءين الكبيرين باستخدام طلاء رش Rust-Oleum Ultra Matte White. باستخدام فرشاة جافة، ربت وفرشاة على بعض الطلاء البني. لا تغطي كل شيء باللون البني. ما عليك سوى استخدام فرشاة خفيفة فوق الجزء العلوي لتصل إلى المناطق المنقوشة. هذا يسلط الضوء على النمط ويجعل القطعة تبدو متعثرة. بعد ذلك، قم بطلاء الوعاء الأصغر باستخدام طلاء رش ذهبي معدني من شركة Rust-Oleum. دوّم بخفة على بعض طلاء الأكريليك الأسود على شكل بقع. بعد ذلك، ضعي القليل من الغراء الحرفي ثم رشي عليه مسحوق القرفة. وهذا يخلق وهم الصدأ. تخلص من القرفة الزائدة ثم ضع طبقة شفافة على جميع أوعية DT المطلية.
اصنع ثقبًا في منتصف الوعاء الذهبي وأحد أوعية الثقب. قطع بضع شرائح من حبل الجوت، بطول حوالي 12 إلى 15 بوصة. مضاعفة الحبال وإنشاء حلقة. قم بربط طرفي الحبل من خلال الفتحة الموجودة أعلى القطعة الذهبية. الآن، اربط عقدة في الحبال، واترك بعض الذيول متدلية للأسفل. مرر الذيل عبر الفتحة الموجودة في وعاء الثقب واربط عقدة أخرى لتثبيته في مكانه. بعد ذلك، قم بلصق الوعاء الذهبي في أعلى وعاء الثقب – وهذا يخلق غطاء الكرة. للانتهاء قبل إضافة اللمسات الزخرفية، قم بلصق الأوعية المثقوبة معًا.
قم بتزيين الزخرفة الخاصة بك بمجموعة من النباتات المزخرفة. تحمل Dollar Tree هذا، على الرغم من أنك إذا كنت ترغب في إنشاء قطعة ذات مظهر أكثر أصالة، فاستخدم أغصانًا دائمة الخضرة من شجرتك واجمع بعض مخاريط الصنوبر واستخدمها لتزيين البصلة بدلاً من ذلك.
جعل الزخرفة كبيرة الحجم أكثر فخامة
تتمتع هذه الشجرة المذهلة DIY بشجرة الدولار بإمكانية أن تكون ممتعة للغاية. بدون زخارف، يبدو إلى حد ما مثل إحدى تلك الزخارف البلاستيكية المجوفة التي أصبحت شائعة في السنوات الأخيرة. لماذا لا تستخدم هذا المفهوم لإنشاء واحد منها بدلاً من ذلك؟ لهذا الغرض، استبدل أوعية التثقيب الفاخرة بأوعية بلاستيكية كبيرة الحجم من شركة DT. قبل لصق الوعاءين معًا، قم بحشو كرة عيد الميلاد بالعشب الأبيض، ثم استرخ في واحدة من زينة الرنة الجذابة الخاصة بمنزل عيد الميلاد في Dollar Tree وبعض أشجار عيد الميلاد المصغرة. يمكنك أيضًا رش طلاء ثلج صناعي على الجزء الداخلي من الكرة قبل إغلاقها. أو قم بإضافة بعض مصابيح Adamonda LED التي تعمل بالبطارية إلى الجزء الداخلي للمصباح. سوف تبدو وكأنها نافذة مطلية في متجر أو مطعم لقضاء العطلات.
هناك فكرة أخرى تتمثل في إضافة لمسة شخصية صغيرة إلى مصابيح عيد الميلاد كبيرة الحجم من خلال إضفاء مظهر العطلة عليها. على سبيل المثال، قم برسم وجه رجل ثلج على الكرة. قم بطلاء الأوعية العادية باللون الأبيض، وقم ببناء اللمبة، ثم ارسم وجهًا عليها لعمل ديكور رائع لرجل الثلج. قم بتغطية اللمبة بغطاء تخزين قديم. سوف تحتاج إلى قطع ثقب صغير في الجزء العلوي من الغطاء وتمرير الخيط من خلاله حتى تتمكن من تعليقه. ثم قم بتزيين قبعته ببعض العناصر الزهرية لشجرة الدولار. لكن الأمر لا يقتصر على رجال الثلج فقط. التماثيل الصغيرة المشاكسة، وكسارات البندق الجندي المرحة، وسانتا كلوز ستوفر أيضًا خيارات لطيفة لتزيين لمبة عيد الميلاد الكبيرة الحجم. اصنع مجموعة منها لإنشاء مجموعة كاملة من الشخصيات لإضافة المزيد من البهجة إلى عطلتك.