تحويل الأوعية البلاستيكية لشجرة الدولار إلى زينة عيد الميلاد كبيرة الحجم بأشياء سهلة الصنع

في كل عام، تقدم Macy’s في نيويورك نافذة عرض مذهلة للغاية لدرجة أن الناس يصطفون في طابور كما لو كانوا ينتظرون الذهاب إلى حفل لموسيقى الروك، فقط للحصول على فرصة لإلقاء نظرة على حيوانات الرنة المتحركة في المتجر وزخارف عيد الميلاد الكبيرة مثل رأسك. إنه أمر سحري، مثل إلقاء نظرة خاطفة على ورشة عمل الرجل الممتع في القطب الشمالي. وعلى الرغم من أنه قد لا يكون من الممكن للشخص العادي أن يصنع حيوان الرنة المتحرك لنافذته الأمامية، فمن الممكن تمامًا تقليد مصابيح عيد الميلاد الضخمة التي تنتجها ميسي إذا كانت هناك شجرة دولار قريبة. أصبح هذا الاختراق الساحر لعيد الميلاد ممكنًا بفضل منشئ TikTok @barefootandfreckled ومجموعة DT من أوعية الثقب كبيرة الحجم، وأسلاك الجوت المتقنة، والقليل من الغراء والطلاء.

لإنشاء عناصر ديكور عيد الميلاد كبيرة الحجم، ستحتاج إلى وعاءين من البلاستيك المقطوع بالكريستال من Caterer’s Corner. سوف يوضع فم أحد الوعاءين رأسًا على عقب على الآخر بحيث تتصل الحواف، مما يخلق شكل زخرفة كبير. تتطلب DIY أيضًا وعاءًا صغيرًا من البلاستيك الشفاف وبعض الخيوط والمساحات الخضراء المزخرفة. يمكن أن تكون هذه أغصان صنوبر صناعية، أو توت أحمر، أو مخاريط صنوبر، أو حتى بعض الزخارف غير الزهرية، مثل أجراس الزلاجات المستديرة الكبيرة، والتي يمكنك العثور على العديد منها أيضًا في Dollar Tree.

نظرًا لأن هذا مخصص لعيد الميلاد، قم بتزيين مصابيح العطلات العملاقة بجميع إكسسوارات عطلتك. يتطلب هذا عدة أنواع من الطلاء – الأكريليك بالرش أو الفرشاة – بالإضافة إلى بعض المعرفة حول كيفية إتلاف عنصر ما. باتباع DIY كما هو معروض، يمكنك اختيار طلاء الرش الأبيض والطلاء البني والأسود بالفرشاة. ستحتاج أيضًا إلى بعض الغراء الحرفي والفرش الإسفنجية ومسحوق القرفة وبعض الطلاء الشفاف. أخيرًا، ستحتاج إلى مثقاب بمثقاب كبير ومقص، لأنها ليست ورشة عمل سانتا بدونها.