تحويل الجزر العادي إلى قطعة مركزية لعيد الفصح المذهلة

إنه رهان جيد أنك لم تنظر أبدًا إلى كومة من الجزر وفكرت في نفسك ، “نعم – هؤلاء سيجعلون إناء كبير لترتيب عيد الفصح”. ومع ذلك ، مع هذا DIY ، ستقوم بإنشاء ترتيب أزهار قائم على الخضار باستخدام الجزر الخام يتحول إلى مجموعة من المزهريات الحية. كل من هذه تعطي إشارة إلى العديد من الزخارف الزخرفية لعيد الفصح: الأرانب (أو بالأحرى الجزر التي يحبونها) والزهور والكثير والكثير من زهور الربيع. على الرغم من استبدال الجزر باله الخاصية التقليدية ، فإن الترتيب لا يتخلص من مزهرية زجاجية تمامًا. شيء ما يحتاج إلى تحمل تلك الجزر على نهاياتهم بعد كل شيء. في هذه الحالة ، يصبح المزهرية الزجاجية هي الحاوية التي تضم جميع تلك الجزر ، مما يمنح الخضار البرتقالية منزلًا زجاجيًا للتجول ، بطريقة التحدث.
أما بالنسبة لعدد الجزر المطلوبة لسحب مشروع DIY هذا ، فهناك ما يصل إلى عشرات أو أكثر لإنشاء مزهريات الجزر. يعتمد العدد الفعلي للجزر على عدد الزهور التي تملأها باقة. بمجرد أن يتم إعداد الجزر ، زهور متنوعة لإقناع عيد الفصح – الزنابق ، الزنبق ، النرجس ، وربما أنفاس الطفل – في ثقوب الجزر. أخيرًا ، يوفر تدريبات وسكين ، بالإضافة إلى تركيا مملوءة بالماء ، معجزة العطلات التي تسمح للأزهار بالانوراق على ما يبدو من قاعدة وجبة عيد الفصح المفضلة لأرنب عيد الفصح. باختصار ، إنه DIY بسيط في عيد الفصح يمكنه رفع الديكور في أي غرفة في منزلك.
إنشاء مزهريات من الجزر الخام
في هذا DIY ، تحل الزهور ، التي يتم إدراجها في قواعد الجزر ، محل قممها الخضراء الورقية. بمجرد إزالة قمم ، تُسقط شريحة سريعة بسكين قاعدة كل جزر لتسهيل الحفر. يبدو جزء الحفر من هذا DIY متزعزعًا كما يبدو ، لكنه يعمل لهذا الغرض. إنه يحتفظ بفتحة في قاعدة الجزرة عميقة بما يكفي لاستئصال الزهرة.
أما بالنسبة للجزر أنفسهم ، فلنحصل على كلمة هنا حول ما يجب اختياره. يمنحك الذهاب مع الجزر الكبيرة ذات قواعد الدهون مساحة أكبر للعمل معها أثناء الحفر في كل جزرة. يمكن استخدام الجزر الأصغر (وبتات الحفر الأصغر) في الأزهار ، مثل أنفاس الطفل ، التي لها سيقان رقيقة للغاية. ومع ذلك ، فإن العديد من الزهور ، مثل زنابق الكالا ، تفتخر بالسيقان السميكة. يحتاج هؤلاء إلى “مزهرية” للجزر الأكثر سمكًا للجلوس فيها. لذلك ، إذا كنت قادرًا على شراء الجزر بشكل فردي في المتجر ، فسيكون DIY أفضل بالنسبة له. قبل أن تصبح الجزر صناديق الغراس الحي ، امنحهم فركًا جيدًا وقم بتنظيف أي جذور مشعر دون إبعاد الملمس القاسي للجلد. الملمس يجعل المزهرية تبدو أكثر إثارة للاهتمام. الآن ، الخضار التي تم تنظيفها جاهزة لوضعها في مزهرية زجاجية ، إلى جانب الجذر لأسفل. ثم ، أضف القليل من الماء في حفرة كل جزر قبل وضع جذع الزهرة فيها.
نقل هذه الحرفة الجارية إلى المستوى التالي
على الرغم من أن Bugs Bunny قد تميل نحو الجزر البرتقالي الناضج ، فلا يتعين عليك أن تكتشف كيفية تصميم مزهرية تستنزف في أشكال النواة الغذائية. هذا بالفعل مشروع مثير للاهتمام ، وهو مشروع سيصبح أكثر إثارة للاهتمام إذا كنت تستخدم جزر قوس قزح الإرث لزرع أزهارك فيه. بدلاً من البرتقالي فقط ، تحصل على قوس قزح خضروات متعدد الألوان عندما تملأ الجزر بألوان من الأرجواني والأزرق الداكن والأصفر وأحيانًا ورديًا ، مع إزهار عيد الفصح.
إذا تركت حرفة الأزهار كما هي ، فإن الجزر يجلس في حفنة فضفاضة في أسفل المزهرية. ربط القوس فضفاض حول المجموعة قبل إدخال الجزر في المزهرية يجلب خيلة إضافية إلى الترتيب. الأشرطة على شكل أوراق ، مثل David Accessories Once Lead ، ستكون لمسة جميلة. رغم ذلك ، فإن أي نوع من الشريط الناعم سيعمل بشكل جيد. أخيرًا ، يمكنك إضافة لمسة أخرى من عيد الفصح إلى ترتيبك عن طريق وضع الحاوية الزجاجية على علبة مسطحة تملأها بقش الورق الزخرفي. بمجرد وضع المزهرية الزجاجية في منتصف الدرج ، ضع بيض عيد الفصح بألوان زاهية في كل مكان حول المزهرية لإنشاء قطعة مركزية جميلة لتناول الطعام.