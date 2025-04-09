تحويل الجزر العادي إلى قطعة مركزية لعيد الفصح المذهلة

إنه رهان جيد أنك لم تنظر أبدًا إلى كومة من الجزر وفكرت في نفسك ، “نعم – هؤلاء سيجعلون إناء كبير لترتيب عيد الفصح”. ومع ذلك ، مع هذا DIY ، ستقوم بإنشاء ترتيب أزهار قائم على الخضار باستخدام الجزر الخام يتحول إلى مجموعة من المزهريات الحية. كل من هذه تعطي إشارة إلى العديد من الزخارف الزخرفية لعيد الفصح: الأرانب (أو بالأحرى الجزر التي يحبونها) والزهور والكثير والكثير من زهور الربيع. على الرغم من استبدال الجزر باله الخاصية التقليدية ، فإن الترتيب لا يتخلص من مزهرية زجاجية تمامًا. شيء ما يحتاج إلى تحمل تلك الجزر على نهاياتهم بعد كل شيء. في هذه الحالة ، يصبح المزهرية الزجاجية هي الحاوية التي تضم جميع تلك الجزر ، مما يمنح الخضار البرتقالية منزلًا زجاجيًا للتجول ، بطريقة التحدث.

أما بالنسبة لعدد الجزر المطلوبة لسحب مشروع DIY هذا ، فهناك ما يصل إلى عشرات أو أكثر لإنشاء مزهريات الجزر. يعتمد العدد الفعلي للجزر على عدد الزهور التي تملأها باقة. بمجرد أن يتم إعداد الجزر ، زهور متنوعة لإقناع عيد الفصح – الزنابق ، الزنبق ، النرجس ، وربما أنفاس الطفل – في ثقوب الجزر. أخيرًا ، يوفر تدريبات وسكين ، بالإضافة إلى تركيا مملوءة بالماء ، معجزة العطلات التي تسمح للأزهار بالانوراق على ما يبدو من قاعدة وجبة عيد الفصح المفضلة لأرنب عيد الفصح. باختصار ، إنه DIY بسيط في عيد الفصح يمكنه رفع الديكور في أي غرفة في منزلك.