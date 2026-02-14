تحويل الملاعق البلاستيكية إلى ديكورات زهور مذهلة بأشغال يدوية سهلة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

تضيف باقة من الزهور اللون والحياة إلى الغرفة، والأفضل من ذلك كله، أن هناك اختلافات لا حصر لها. لهذا السبب ينجذب الفنانون أحيانًا إلى تنسيق الأزهار. يمكنك استعراض عضلاتك الإبداعية من خلال الجمع بين الزهور المختلفة، وإعادة استخدام الأدوات المنزلية في مزهريات جميلة، وحتى صنع قطع فنية صغيرة لوضعها في المزهرية أيضًا. على سبيل المثال، يمكنك تحويل مجموعة من الملاعق البلاستيكية إلى زهرة شفافة تضيف لمسة غير تقليدية إلى باقة زهورك. كل ما عليك فعله هو إذابة الملاعق بالولاعة وتشكيلها بشكل صحيح.

يجب أن يستغرق هذا المشروع حوالي ساعة أو ساعتين فقط ولا يتطلب أي خبرة فنية. طالما يمكنك إشعال ولاعة، يمكنك إكمال هذه الحرفة. تشتمل الإمدادات الإضافية على مجموعة من الملاعق البلاستيكية، وشمعة، وزوج من القفازات، وزوج من القصاصات، ومسدس غراء ساخن. نظرًا لأن ذوبان البلاستيك يطلق أبخرة سامة، فمن الضروري اتباع احتياطات السلامة المناسبة. ستحتاج إلى العمل في مكان جيد التهوية، ويفضل أن يكون ذلك في الهواء الطلق في يوم منسم. قم أيضًا بارتداء جهاز تنفس 3M P100 مع خراطيش بخار 3M 60921. يجب أن يقوم هذا الجهاز بإزالة أي أبخرة خطيرة من الهواء قبل أن تصل إلى رئتيك. إذا كانت الأبخرة السامة مخيفة بعض الشيء، فهناك الكثير من الطرق الذكية الأخرى التي يمكنك من خلالها إعادة استخدام الأواني الفضية البلاستيكية، بما في ذلك مزهرية رائعة يمكنك صنعها بنفسك وحتى حامل شموع يمكنك صنعه بنفسك.