تحويل الملاعق البلاستيكية إلى ديكورات زهور مذهلة بأشغال يدوية سهلة

تضيف باقة من الزهور اللون والحياة إلى الغرفة، والأفضل من ذلك كله، أن هناك اختلافات لا حصر لها. لهذا السبب ينجذب الفنانون أحيانًا إلى تنسيق الأزهار. يمكنك استعراض عضلاتك الإبداعية من خلال الجمع بين الزهور المختلفة، وإعادة استخدام الأدوات المنزلية في مزهريات جميلة، وحتى صنع قطع فنية صغيرة لوضعها في المزهرية أيضًا. على سبيل المثال، يمكنك تحويل مجموعة من الملاعق البلاستيكية إلى زهرة شفافة تضيف لمسة غير تقليدية إلى باقة زهورك. كل ما عليك فعله هو إذابة الملاعق بالولاعة وتشكيلها بشكل صحيح.
يجب أن يستغرق هذا المشروع حوالي ساعة أو ساعتين فقط ولا يتطلب أي خبرة فنية. طالما يمكنك إشعال ولاعة، يمكنك إكمال هذه الحرفة. تشتمل الإمدادات الإضافية على مجموعة من الملاعق البلاستيكية، وشمعة، وزوج من القفازات، وزوج من القصاصات، ومسدس غراء ساخن. نظرًا لأن ذوبان البلاستيك يطلق أبخرة سامة، فمن الضروري اتباع احتياطات السلامة المناسبة. ستحتاج إلى العمل في مكان جيد التهوية، ويفضل أن يكون ذلك في الهواء الطلق في يوم منسم. قم أيضًا بارتداء جهاز تنفس 3M P100 مع خراطيش بخار 3M 60921. يجب أن يقوم هذا الجهاز بإزالة أي أبخرة خطيرة من الهواء قبل أن تصل إلى رئتيك. إذا كانت الأبخرة السامة مخيفة بعض الشيء، فهناك الكثير من الطرق الذكية الأخرى التي يمكنك من خلالها إعادة استخدام الأواني الفضية البلاستيكية، بما في ذلك مزهرية رائعة يمكنك صنعها بنفسك وحتى حامل شموع يمكنك صنعه بنفسك.
عملية صنع وردة ديكور من الملاعق البلاستيكية
يوضح حساب TikTok المسمى @melodic_rose كيفية تنفيذ هذا الاختراق. لكل زهرة صناعية ستحتاج إلى حوالي 20 ملعقة. يمكن تصنيع الأجزاء المجرفة من الملاعق لتقليد الحواف الملتفة لبتلات الزهور. ما عليك سوى إضاءة الشمعة ووضع الملعقة الأولى عليها. عندما يبدأ البلاستيك في الذوبان، استخدم أصابعك التي ترتدي القفاز لتشكيله على شكل بتلة زهرة. يجب أن يصبح لون الملاعق داكنًا مع الحرارة، لكن المظهر الدخاني يجب أن يزيد من جمالية الحرفة. كرر هذه العملية حوالي 20 مرة، ولكن بالنسبة للملعقة الأخيرة، قم بتسخين المنطقة حيث يلتقي جزء المغرفة بالمقبض وثنيه بزاوية 90 درجة. قم بقص المجارف من الملاعق المتبقية وألصقها باستخدام الغراء الساخن لصياغة شكل زهرة. اصنع أكبر عدد ممكن من الزهور التي تشعر أن مزهريتك بها مساحة.
لإضافة لمسة إضافية إلى هذا المشروع، حاول استخدام الملاعق الملونة بدلاً من الملاعق الشفافة. إذا كنت ترغب في إضافة هذه الحرفة إلى مزهرية الزهور الخاصة بك، فيمكنك عمل تنسيق زهور يبدو راقيًا باستخدام لوازم Dollar Tree ذات الأسعار المعقولة، مثل سلال القش وحاوية الزهور الزجاجية. يعد هذا المشروع طريقة رائعة لإعادة تدوير أي ملاعق تستخدم مرة واحدة لديك في مطبخك، ولكن لأسباب بيئية، تعد أدوات المائدة البلاستيكية عنصرًا شائعًا في المطبخ يجب عليك التوقف عن شرائه.