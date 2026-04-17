تحويل المنصات الخشبية الخردة إلى حل ريفي لطيف لتخزين الخراطيم

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

الربيع هو ذلك الوقت من العام الذي تتذكر فيه كل الأخطاء التي حدثت في تخزين خراطيم الحديقة في العام الماضي. عندما تتوجه إلى متجر لاجهزة الكمبيوتر لشراء بكرة خرطوم أو شماعة، فإن فكرة الاستثمار في أداة بلاستيكية باهظة الثمن أخرى من المؤكد أن تنكسر في غضون بضع سنوات هي فكرة مثيرة للقلق. اتضح أن كل ما تحتاجه هو القليل من وقت الفراغ ومنصة خشبية (على الأرجح مجانية أيضًا) لصياغة طريقة لتخزين خرطوم المياه الخاص بك. إذا كنت بارعًا بعض الشيء في استخدام أدوات النجارة البسيطة، فيمكنك تحويل الخشب الخردة إلى حل ساحر لتخزين الخراطيم يكون أكثر ثباتًا وأرخص وأكثر إثارة للاهتمام من الخيارات التي يتم شراؤها من المتجر.

لا يوجد شيء جديد في استخدام لوح خشبي بسيط للحفاظ على تنظيم خرطوم الحديقة. ومع ذلك، فإن التصميم الذكي واللوحة الأمامية المزخرفة لشماعة خرطوم DIY التي شاركها منشئ المحتوى على YouTube Suart86 تقدم تطورًا متقدمًا في الفكرة. يقوم Suart86 بتثبيت ثلاثة أذرع على شكل حرف J على العارضتين، ويرفع الذراع المركزي حوالي 2 بوصة أعلى من الأذرع الأخرى. يتدلى الخرطوم بشكل طبيعي ومتساوي على الذراع عند لفه.

كل ما تحتاجه هو بضع قطع من خشب البليت الخردة للبدء. هناك الكثير من الأماكن التي يمكنك العثور فيها على منصات نقالة مجانية بالقرب منك، بما في ذلك Facebook Marketplace ومتاجر الأجهزة المحلية ومتاجر مستلزمات الحيوانات الأليفة والمواد الغذائية ومراكز إعادة التدوير. قم بقص لوح الخشب إلى ثلاث ألواح يبلغ طولها 12 بوصة وستة ألواح مقاس 7 بوصة. ستحتاج أيضًا إلى قضيبين متقاطعين بطول 9 بوصات لتثبيت القطع على شكل حرف J معًا. أخيرًا، ستحتاج إلى قطعة صغيرة من خردة الخشب الرقائقي لشكل القلب الزخرفي في مقدمة العلاقة، بالإضافة إلى بعض الأدوات الأساسية، مثل المنشار والمطرقة والمسامير أو المثقاب الكهربائي والمسامير. يمكنك أيضًا الحصول على بعض غراء الخشب.