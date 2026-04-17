تحويل المنصات الخشبية الخردة إلى حل ريفي لطيف لتخزين الخراطيم

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
الربيع هو ذلك الوقت من العام الذي تتذكر فيه كل الأخطاء التي حدثت في تخزين خراطيم الحديقة في العام الماضي. عندما تتوجه إلى متجر لاجهزة الكمبيوتر لشراء بكرة خرطوم أو شماعة، فإن فكرة الاستثمار في أداة بلاستيكية باهظة الثمن أخرى من المؤكد أن تنكسر في غضون بضع سنوات هي فكرة مثيرة للقلق. اتضح أن كل ما تحتاجه هو القليل من وقت الفراغ ومنصة خشبية (على الأرجح مجانية أيضًا) لصياغة طريقة لتخزين خرطوم المياه الخاص بك. إذا كنت بارعًا بعض الشيء في استخدام أدوات النجارة البسيطة، فيمكنك تحويل الخشب الخردة إلى حل ساحر لتخزين الخراطيم يكون أكثر ثباتًا وأرخص وأكثر إثارة للاهتمام من الخيارات التي يتم شراؤها من المتجر.
لا يوجد شيء جديد في استخدام لوح خشبي بسيط للحفاظ على تنظيم خرطوم الحديقة. ومع ذلك، فإن التصميم الذكي واللوحة الأمامية المزخرفة لشماعة خرطوم DIY التي شاركها منشئ المحتوى على YouTube Suart86 تقدم تطورًا متقدمًا في الفكرة. يقوم Suart86 بتثبيت ثلاثة أذرع على شكل حرف J على العارضتين، ويرفع الذراع المركزي حوالي 2 بوصة أعلى من الأذرع الأخرى. يتدلى الخرطوم بشكل طبيعي ومتساوي على الذراع عند لفه.
كل ما تحتاجه هو بضع قطع من خشب البليت الخردة للبدء. هناك الكثير من الأماكن التي يمكنك العثور فيها على منصات نقالة مجانية بالقرب منك، بما في ذلك Facebook Marketplace ومتاجر الأجهزة المحلية ومتاجر مستلزمات الحيوانات الأليفة والمواد الغذائية ومراكز إعادة التدوير. قم بقص لوح الخشب إلى ثلاث ألواح يبلغ طولها 12 بوصة وستة ألواح مقاس 7 بوصة. ستحتاج أيضًا إلى قضيبين متقاطعين بطول 9 بوصات لتثبيت القطع على شكل حرف J معًا. أخيرًا، ستحتاج إلى قطعة صغيرة من خردة الخشب الرقائقي لشكل القلب الزخرفي في مقدمة العلاقة، بالإضافة إلى بعض الأدوات الأساسية، مثل المنشار والمطرقة والمسامير أو المثقاب الكهربائي والمسامير. يمكنك أيضًا الحصول على بعض غراء الخشب.
تعلم كيفية بناء علاقة خرطوم أنيقة على الطراز الريفي من خشب البليت
هناك الكثير من المصنوعات اليدوية المصنوعة من المنصات الخشبية الصديقة للميزانية والتي تضيف مساحة تخزين إضافية في جميع أنحاء المنزل. بالنسبة لهذا المشروع تحديدًا، ابدأ بربط أحد اللوحين القصيرين اللذين قمت بقصهما سابقًا باللوحة الطويلة بزاوية قائمة. يمكنك استخدام المطرقة والمسامير، أو المثقاب والمسامير، أو غراء الخشب. إذا كنت تريد أن تصنع شيئًا متينًا حقًا، فاستخدم مزيجًا من المسامير أو البراغي وغراء الخشب. ثم قم بتوصيل القطعة القصيرة الثانية بزاوية قائمة إلى القطعة الأولى، مما يؤدي إلى إنشاء خطاف على شكل حرف J لتعليق خرطوم ملفوف عليه. بعد تجميع أشكال J الثلاثة، ضعها على سطح مستوٍ ووجهها للأسفل. اسحب الخطاف المركزي على شكل حرف J لأعلى بحوالي 2 بوصة. يجب أن يكون أعلى قليلاً من القطع الأخرى على شكل حرف J، مما يخلق سطحًا متدرجًا يضمن تعليق الخرطوم بشكل أنيق.
ثبت أو ثبت أو ألصق العارضتين على الجانب الخلفي من العلاقة لتثبيت الخطافات على شكل حرف J في مكانها. توفر القضبان المتقاطعة السميكة مزيدًا من الأمان وأكثر متانة. ثم قم بقص شكل القلب وإرفاقه بالواجهة الزخرفية. يمكنك أيضًا شراء قطعة خشبية على شكل حديقة للواجهة الأمامية – تبلغ تكلفة شكل Sniggle Sloth Solid Wood Plant Sprout Shape 6 دولارات فقط. يقوم Crafty YouTuber Suart86 بإنهاء القطعة برذاذ البولي يوريثين الشفاف، ولكن يمكنك أيضًا التفكير في طلاءها لتتناسب مع لوحة التصميم الخارجي الموجودة لديك. قم بتركيب حل تخزين الخراطيم الجديد الخاص بك في الهواء الطلق باستخدام نظام مرن، مثل حامل التعليق Blulu Bird House Hanger. هل لديك خرطوم حديقة طويل أو ثقيل بشكل خاص؟ أضف خطافًا آخر على شكل حرف J إلى جانبي العلاقة لجعلها أكبر.