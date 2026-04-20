تحويل المنصات الخشبية الخردة إلى ميزة في الفناء الخارجي تعزز جاذبية الرصيف

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

هل لديك كومة من المنصات الخشبية الخردة المخزنة في المرآب الخاص بك أو خلف السقيفة الخاصة بك؟ في حين أن هناك الكثير من أدوات DIY ذات الأسعار المعقولة في الفناء الخلفي لإعادة استخدام تلك المنصات الخشبية القديمة، إلا أن هناك ميزة ذكية حقًا ومذهلة للغاية في الفناء يمكنها بسهولة تعزيز جاذبية الرصيف الخاص بك: الممرات الخشبية. ستجد الكثير من الطرق المختلفة التي طبق بها أصحاب المنازل الأذكياء هذا المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا يمكنك بسهولة وضع فكرتك عليه من خلال أخذ بعض الأفكار وتجميعها معًا. بعد ذلك، استمر في أخذ تلك القطع من خشب البليت ووضع ممشى خشبي رائع ذو مظهر ريفي.

إن وضع المسار ليس بالأمر الصعب بمجرد أن تكون المنطقة مستوية نسبيًا. نظرًا لأنك تستخدم ألواحًا من الخشب، فستجدها أكثر تسامحًا بمجرد وضعها. يمكنك وضع خشب البليت مباشرة في التراب، لكن وضع طبقة أساسية من حصى البازلاء يساعد في دعم الخشب ويمكن أن يجعل الممشى يدوم لفترة أطول. ستقوم بتثبيت القطع على الأرض باستخدام المسامير ذات المناظر الطبيعية، مثل مسامير التثبيت المصنوعة من النايلون مقاس 8 بوصة من Cobaryen، والتي يمكنك أيضًا شراؤها من متجر الأجهزة المحلي لديك.

أصعب جزء من المهمة التي ستواجهها هو تفكيك المنصات الخشبية. للقيام بذلك، سوف تحتاج إلى منشار دائري، ومنشار ترددي، ومخل، ومطرقة. ستستخدم المنشار الدائري لقطع الألواح أسفل كل جانب لإزالتها من الدعامات الجانبية والمنشار الترددي بشفرة معدنية لقطع المسامير التي تثبت الألواح على الدعامة المركزية. قد تحتاج إلى استخدام المخل والمطرقة لفك الألواح قليلاً حتى تتمكن من إدخال المنشار لقطع المسامير.