تحويل المنصات الخشبية الخردة إلى ميزة في الفناء الخارجي تعزز جاذبية الرصيف

هل لديك كومة من المنصات الخشبية الخردة المخزنة في المرآب الخاص بك أو خلف السقيفة الخاصة بك؟ في حين أن هناك الكثير من أدوات DIY ذات الأسعار المعقولة في الفناء الخلفي لإعادة استخدام تلك المنصات الخشبية القديمة، إلا أن هناك ميزة ذكية حقًا ومذهلة للغاية في الفناء يمكنها بسهولة تعزيز جاذبية الرصيف الخاص بك: الممرات الخشبية. ستجد الكثير من الطرق المختلفة التي طبق بها أصحاب المنازل الأذكياء هذا المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا يمكنك بسهولة وضع فكرتك عليه من خلال أخذ بعض الأفكار وتجميعها معًا. بعد ذلك، استمر في أخذ تلك القطع من خشب البليت ووضع ممشى خشبي رائع ذو مظهر ريفي.
إن وضع المسار ليس بالأمر الصعب بمجرد أن تكون المنطقة مستوية نسبيًا. نظرًا لأنك تستخدم ألواحًا من الخشب، فستجدها أكثر تسامحًا بمجرد وضعها. يمكنك وضع خشب البليت مباشرة في التراب، لكن وضع طبقة أساسية من حصى البازلاء يساعد في دعم الخشب ويمكن أن يجعل الممشى يدوم لفترة أطول. ستقوم بتثبيت القطع على الأرض باستخدام المسامير ذات المناظر الطبيعية، مثل مسامير التثبيت المصنوعة من النايلون مقاس 8 بوصة من Cobaryen، والتي يمكنك أيضًا شراؤها من متجر الأجهزة المحلي لديك.
أصعب جزء من المهمة التي ستواجهها هو تفكيك المنصات الخشبية. للقيام بذلك، سوف تحتاج إلى منشار دائري، ومنشار ترددي، ومخل، ومطرقة. ستستخدم المنشار الدائري لقطع الألواح أسفل كل جانب لإزالتها من الدعامات الجانبية والمنشار الترددي بشفرة معدنية لقطع المسامير التي تثبت الألواح على الدعامة المركزية. قد تحتاج إلى استخدام المخل والمطرقة لفك الألواح قليلاً حتى تتمكن من إدخال المنشار لقطع المسامير.
وضع المسار الخشبي الخاص بك
بمجرد إزالة جميع الألواح الخشبية، من الجيد أن تقوم بحفر الثقوب مسبقًا على كلا الطرفين حتى تمر نتوءات الحواف. إن القيام بذلك قبل وضع الألواح على الأرض سيوفر عليك الكثير من الانحناء. في هذه المرحلة، يمكنك أيضًا أن تقرر ما إذا كنت تريد طلاء الألواح أو صبغها أو تركها كما هي. يمكنك أيضًا اختيار طلاء بعضها وترك الباقي يبدو قديمًا. فقط تذكر أن تستخدم طلاءًا أو صبغة مصممة للاستخدام الخارجي ويمكنها التعامل مع حركة السير. قد ترغب أيضًا في صنفرة الألواح أولًا إذا كانت خشنة بشكل خاص.
بمجرد الانتهاء من إعداد ألواح خشب البليت، فقد حان الوقت للبدء في وضعها على الأرض. الآن، لديك بعض الخيارات هنا. يمكنك إما وضعها بالقرب من بعضها البعض أو إبعادها عن بعضها البعض. إذا كنت ستقوم بتباعدها، فستحتاج إلى شيء ما، مثل الحصى، لملء الفجوات بينهما. يعتمد اختيارك للحشو إلى حد كبير على نوع الجمال الذي تبحث عنه.
بالنسبة لمنطقة الفناء الأمامي ولتعزيز جاذبية الرصيف، فإن وضع القطع الخشبية بالقرب من بعضها البعض يخلق ممرًا ممتعًا وغريبًا إلى حد ما. ومع ذلك، إذا كنت تنشئ ممرًا طويلًا ولديك كمية محدودة من الخشب، أو كنت ترغب في إنشاء ممر بسيط في الفناء الخلفي لحماية الأحذية والأقدام من العشب الموحل، فقد يكون من الأفضل أن تفصل بينهما وتملأ الفجوات بحشو جذاب بعد تأمين الألواح الخشبية.
الانتهاء من الممشى الخاص بك
عندما يتم وضع الألواح على الأرض بالطريقة التي ترضيك، فقد حان الوقت للإمساك بالمسامير وتأمينها. ستحتاج إلى مسمار واحد على كل طرف من كل لوح، وستحتاج إلى دق المسامير على الأرض. إذا كنت تستخدم مادة حشو بين الألواح المتباعدة، فأضفها إلى المشروع في هذه المرحلة. يمكنك أيضًا المشي للزراعة على طول المسار الجديد لتنعيم الحواف وزيادة جاذبية الرصيف بشكل أكبر.
أثناء قيامك بإكمال هذا المشروع، قد تكون قلقًا بعض الشيء بشأن ما إذا كانت الألواح ستصمد أم أنها ستتعفن. اعتمادًا على المنصات التي اشتريتها، قد تتفاجأ بمدى قوة الخشب فعليًا ومدى تعرضه للطقس. إذا كنت تريد أن يدوم خشب البليت لفترة أطول، فإن وضع قاعدة من الحصى يمكن أن يساعد في إبقاء الخشب بعيدًا عن الأوساخ. في نهاية اليوم، إنه مشروع ممتع ويبدو رائعًا، وإذا وجدت أن بعض الألواح بدأت في التدهور، فيمكنك استبدالها بأخرى جديدة. أخيرًا، إذا كان لديك أي بقايا من الخشب، فيمكنك إنشاء جدار حديقة مذهل باستخدام تلك المنصات الخشبية ذات الأسعار المعقولة. يساعد دمج خشب البليت في مكانين على ربط المظهر معًا.