تحويل جذع شجرة قديمة إلى ميزة ساحة ساحرة

عندما تضطر إلى سقوط شجرة في حديقتك وتبقى القاعدة فقط، فقد ترغب في النظر في خيارات أخرى إلى جانب إزالة جذع الشجرة بأمان لإبعادها عن الأنظار. سيكون النهج المعاكس هو تحويله إلى ميزة المناظر الطبيعية الجذابة. إذا كان هذا هو ما اخترت القيام به، فهناك العديد من الطرق الإبداعية لإعادة استخدام جذع شجرة قديمة، مثل تحويله إلى حوض للطيور، أو كرسي ريفي، أو حامل نباتات. بالتناوب، أولئك الذين يبحثون عن عنصر خيالي في الحديقة قد يفكرون في تحويل بقايا الشجرة الميتة إلى منزل جنوم لطيف.

تمامًا مثل الحدائق الخيالية التي تضيف لمسة غريبة إلى الفناء الخلفي لمنزلك، توفر منازل التماثيل لمسة من الخيال. ربما سترغب في اتباع هذا النهج لأنك تستمتع بالخيال مثل الأطفال، أو ربما لديك أطفال أو أحفاد تأمل في إسعادهم. في كلتا الحالتين، يعد إنشاء مسكن مصغر لمخلوق من الأساطير أو القصص الخيالية أو الفولكلور مشروعًا ممتعًا قد يضيء قلبك في كل مرة تلاحظه في حديقتك.