تحويل جرة مخلل قديمة إلى فانوس معلق مذهل لشرفتك

عندما تشتري وعاء مخلل من أحد المتاجر، فإنك تدفع بشكل أساسي ثمن ثلاثة عناصر: الخضار المتبلة، والمحلول الملحي المنكه، والبرطمان. وبعد تلميع عامل الجذب الرئيسي (الشبت والخيار المحفوظ)، من المرجح أن يتبقى لديك القليل من السائل في الحاوية. الآن، يمكنك إما سكبه في مصرف المطبخ أو استخدام عصير المخلل في حديقتك، خاصة إذا كان لديك عدد قليل من النباتات التي تتطلب تربة حمضية. عند هذه النقطة، سوف يتبقى لك فقط الجرة الفارغة. قد تقوم بإهداره، لكنك ستخسر المال (مهما كان صغيرًا) الذي أنفقته عليه. لذا، يمكنك تحويله إلى فانوس معلق مذهل لشرفتك. بهذه الطريقة، ستحصل على عائد جيد على رأس مالك المستثمر ويمكنك الاستحمام في الهواء الطلق بتوهج رومانسي دافئ.
كل ما تحتاجه هو بعض الزهور المجففة لتجميلها. في حالة وجود زهور تتفتح في حديقتك، يمكنك الحفاظ على تذكارات الحديقة الجميلة باستخدام أداة منزلية بسيطة لمجموعة مخصصة من الزهور المجففة والحشو. ولكن إذا لم يكن لديك حديقة مزهرة أو لا تريد الانتظار حتى تجف الزهور، فيمكنك شراء حزمة عبر الإنترنت، مثل 140 قطعة من الزهور المجففة المضغوطة من كروزيكس. ومع ذلك، إذا كنت لا ترغب في إنفاق الكثير من المال على هذه الأعمال اليدوية، فاستخرج الزهور والأوراق المجففة من وعاء الورق المجفف في غرفة المعيشة الخاصة بك. أيًا كانت الطريقة التي تذهبين إليها، اختاري الأزهار الصغيرة. هذا لأنهم يلتزمون بشكل أفضل من نظرائهم المكتنزين. باتباع نفس المنطق، حاول اختيار الزهور ذات البتلة الواحدة فقط. إذا لم يكن ذلك ممكنًا أو كنت تريد تضمين نباتات منسوجة (مثل الورود)، فافصل بتلاتها عن بعضها البعض قبل لصقها في مكانها.
كيفية تحويل مرطبانات المخلل القديمة إلى فوانيس معلقة على شكل زهور مضغوطة
ابدأ بتقشير الملصقات الموجودة على مرطبانات المخلل. سيساعدك هذا على إخفاء أصول فانوسك المتواضعة. إذا لم يتم إزالة ملصق المنتج مرة واحدة، فجرب حيلة رائعة لإزالة الملصقات من العناصر الزجاجية الخاصة بك. بعد ذلك، اغسله جيدًا بمنظف الأطباق، وإلا قد يؤدي المحلول الملحي المتبقي ورائحته القوية إلى إتلاف الفانوس. عند الانتهاء، ضعه جانبًا حتى يجف ثم ضعه على الجانب الأيمن لأعلى حتى تتاح للروائح العالقة فرصة للتهوية.
بينما يجف، قم بتجهيز مساحة العمل الخاصة بك. ضع قطعة قماش قديمة لا تمانع في أن تصبح لزجة، وامسك بفرشاة قديمة لتطبيق Mod Podge غير اللامع أو اللامع. أنت تريد أيضًا انتقاء الزهور والأوراق وغيرها من الحشوات الصغيرة التي ترغب في لصقها بالفانوس. استخدم موضوعًا متقنًا، مثل مشهد حديقة مورقة، أو موضوعًا بسيطًا، مثل استخدام الزهور المطابقة لنظام الألوان الأساسي فقط باعتبارها عامل الجذب الرئيسي لديك مع دفع اللون الثانوي أو الثالث إلى الخلفية. على الرغم من أن تحديد المظهر ليس ضروريًا، إلا أنه سيجعل الفوانيس الخاصة بك تبدو فريدة ومصنوعة بعناية. بمجرد الانتهاء من ذلك، احصل على بعض من Mod Podge للاستخدام الخارجي ليكون بمثابة مادة مانعة للتسرب. بعد الانتهاء من كل شيء، ألصق الزهور المجففة في مكانها واتركها تجف. ثم اربط حبلًا متينًا أو سلكًا معدنيًا حول فتحة البرطمان. أما بالنسبة للأضواء، فأدخل مصابيح الشاي التي تعمل بالبطارية أو الشموع العمودية بالداخل. الأضواء الخيالية تعمل بشكل جيد أيضًا. لكن ابتعد عن الشموع الحقيقية، لأنها ستجعل الفانوس أسودًا ويمكن أن تشكل خطرًا على الحريق إذا تركت دون مراقبة.