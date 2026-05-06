تحويل جرة مخلل قديمة إلى فانوس معلق مذهل لشرفتك

عندما تشتري وعاء مخلل من أحد المتاجر، فإنك تدفع بشكل أساسي ثمن ثلاثة عناصر: الخضار المتبلة، والمحلول الملحي المنكه، والبرطمان. وبعد تلميع عامل الجذب الرئيسي (الشبت والخيار المحفوظ)، من المرجح أن يتبقى لديك القليل من السائل في الحاوية. الآن، يمكنك إما سكبه في مصرف المطبخ أو استخدام عصير المخلل في حديقتك، خاصة إذا كان لديك عدد قليل من النباتات التي تتطلب تربة حمضية. عند هذه النقطة، سوف يتبقى لك فقط الجرة الفارغة. قد تقوم بإهداره، لكنك ستخسر المال (مهما كان صغيرًا) الذي أنفقته عليه. لذا، يمكنك تحويله إلى فانوس معلق مذهل لشرفتك. بهذه الطريقة، ستحصل على عائد جيد على رأس مالك المستثمر ويمكنك الاستحمام في الهواء الطلق بتوهج رومانسي دافئ.

كل ما تحتاجه هو بعض الزهور المجففة لتجميلها. في حالة وجود زهور تتفتح في حديقتك، يمكنك الحفاظ على تذكارات الحديقة الجميلة باستخدام أداة منزلية بسيطة لمجموعة مخصصة من الزهور المجففة والحشو. ولكن إذا لم يكن لديك حديقة مزهرة أو لا تريد الانتظار حتى تجف الزهور، فيمكنك شراء حزمة عبر الإنترنت، مثل 140 قطعة من الزهور المجففة المضغوطة من كروزيكس. ومع ذلك، إذا كنت لا ترغب في إنفاق الكثير من المال على هذه الأعمال اليدوية، فاستخرج الزهور والأوراق المجففة من وعاء الورق المجفف في غرفة المعيشة الخاصة بك. أيًا كانت الطريقة التي تذهبين إليها، اختاري الأزهار الصغيرة. هذا لأنهم يلتزمون بشكل أفضل من نظرائهم المكتنزين. باتباع نفس المنطق، حاول اختيار الزهور ذات البتلة الواحدة فقط. إذا لم يكن ذلك ممكنًا أو كنت تريد تضمين نباتات منسوجة (مثل الورود)، فافصل بتلاتها عن بعضها البعض قبل لصقها في مكانها.