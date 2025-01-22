تحويل خزانة الملابس إلى باب سري لغرفة مخفية

هل حلمت يومًا بوجود غرفة مخفية في منزلك مثل تلك التي تشاهدها في أفلام الخيال؟ يتم إخفاء هذه الممرات في التصميم اليومي للمساحة لإضافة عنصر من المرح إلى منزلك وجعله يبدو وكأنه خارج كتاب القصص. في حين أن هذه الأنواع من العناصر المنزلية السحرية تبدو بعيدة المنال ويصعب تحقيقها، فمن الممكن أن تصنع بنفسك بابًا سريًا لغرفة مخفية يمكن حتى للمبتدئين التعامل معها. المفتاح لمشروع إعادة التدوير هذا هو استخدام خزانة ملابس قديمة كعنصر رئيسي للباب السري الذي ستمر عبره إلى الغرفة المخفية.

إحدى المزايا الرئيسية لمدخل DIY هذا هو أنه يتطلب الحد الأدنى من المواد وقليل من الخبرة للتنفيذ. العنصر الأول والأهم المطلوب هو خزانة الملابس التي ستخفي المدخل. غالبًا ما يتم الخلط بين خزانة الملابس والأنواع الأخرى من خيارات تخزين الملابس، ولكن هناك اختلافات مهمة بين خزانة الملابس والخزانة. يتطلب هذا الاختراق قطعة أثاث مستقلة بأبواب يمكن فتحها للكشف عن مساحة التخزين. يجب أن يكون طويلًا بما يكفي لإخفاء إطار الباب خلفه. يعد متجر التوفير أو متجر الشحن مكانًا رائعًا للبحث عن خزانة ملابس بأسعار معقولة! بالإضافة إلى قطعة الأثاث، ستحتاج إلى مطرقة أو مخل وورق صنفرة ومسامير. قد ترغب أيضًا في شراء عناصر زخرفية إضافية مثل الطلاء أو الأجهزة الجديدة.