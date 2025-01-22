تحويل خزانة الملابس إلى باب سري لغرفة مخفية

هل حلمت يومًا بوجود غرفة مخفية في منزلك مثل تلك التي تشاهدها في أفلام الخيال؟ يتم إخفاء هذه الممرات في التصميم اليومي للمساحة لإضافة عنصر من المرح إلى منزلك وجعله يبدو وكأنه خارج كتاب القصص. في حين أن هذه الأنواع من العناصر المنزلية السحرية تبدو بعيدة المنال ويصعب تحقيقها، فمن الممكن أن تصنع بنفسك بابًا سريًا لغرفة مخفية يمكن حتى للمبتدئين التعامل معها. المفتاح لمشروع إعادة التدوير هذا هو استخدام خزانة ملابس قديمة كعنصر رئيسي للباب السري الذي ستمر عبره إلى الغرفة المخفية.
إحدى المزايا الرئيسية لمدخل DIY هذا هو أنه يتطلب الحد الأدنى من المواد وقليل من الخبرة للتنفيذ. العنصر الأول والأهم المطلوب هو خزانة الملابس التي ستخفي المدخل. غالبًا ما يتم الخلط بين خزانة الملابس والأنواع الأخرى من خيارات تخزين الملابس، ولكن هناك اختلافات مهمة بين خزانة الملابس والخزانة. يتطلب هذا الاختراق قطعة أثاث مستقلة بأبواب يمكن فتحها للكشف عن مساحة التخزين. يجب أن يكون طويلًا بما يكفي لإخفاء إطار الباب خلفه. يعد متجر التوفير أو متجر الشحن مكانًا رائعًا للبحث عن خزانة ملابس بأسعار معقولة! بالإضافة إلى قطعة الأثاث، ستحتاج إلى مطرقة أو مخل وورق صنفرة ومسامير. قد ترغب أيضًا في شراء عناصر زخرفية إضافية مثل الطلاء أو الأجهزة الجديدة.
كيفية إنشاء مدخل مخفي مع خزانة قديمة
عندما تكون مستعدًا للبدء، قم بإزالة الباب من الإطار إلى الغرفة التي تريد إخفاءها، إذا كان هناك باب يجب إزالته. بعد ذلك، أمسك بمطرقة أو مخل واستخدمها لبدء تحطيم اللوحة الخلفية والأرضية والرفوف الداخلية لخزانة الملابس بعناية. اترك الجوانب والأبواب الأمامية والإطار سليمة. الهدف هو أن يكون الجزء الداخلي والخلفي من الخزانة مجوفًا حتى تتمكن من فتح الأبواب والمشي عبر الإطار. قد تؤدي إزالة القطع إلى ترك السطح غير متساوٍ، لذا استخدم ورق الصنفرة لتنعيم أي حواف خشنة. أخيرًا، استخدم البراغي والأقواس، إذا لزم الأمر، لتثبيت الهيكل بأمان على إطار الباب. الآن لديك مدخل يشبه خزانة الملابس القياسية ولكنه يؤدي في الواقع إلى غرفتك السرية الخاصة!
انتقل بهذا المشروع إلى مستوى آخر من خلال إنشاء مساحة جديدة تمامًا للغرفة المخفية إذا لم يكن لديك مساحة متاحة. يعد بناء غرفة جديدة حلاً رائعًا للمناطق الكبيرة مثل الطوابق السفلية وكوسيلة لإنشاء مساحة تخزين خلف الباب للاستفادة من المساحة الميتة. سيكون هذا المشروع أكثر كثافة بعض الشيء ويتطلب تأطير المساحة الجديدة وبناء المدخل قبل تثبيت خزانة الملابس، ولكنه يسمح لك حقًا بإنشاء مساحة الأحلام التي تريدها. إذا لم يكن لديك خزانة ملابس قديمة لهذا المشروع، فيمكنك أيضًا بناء خزانة ملابس تلبي أسلوب التصميم الفريد الخاص بك أو القياسات المادية للمساحة.