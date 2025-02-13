تحويل درج خزانة قديم إلى خزانة طابعة وظيفية للتألق

لا شيء يربط عقلًا إبداعيًا مثل مساحة مكتبية فوضوية ، ولا شيء يرفع مساحة مكتبية مثل الأوراق والمعدات المكتبية والكابلات المرتبطة بها. لذلك ، عندما يحين الوقت لتحديد كيفية إنشاء مكتب منزلي ، يكون خزانة الطابعة الوظيفية إلزامية عمليا. هناك وفرة من الخيارات المتاحة ، ولكن تحويل خزان قديم إلى تخزين للطابعة الخاص بك هو أكثر جمالياً (والمظهر المهني) من مجرد قطعها على عربة متداولة. في الواقع ، مع خزانة الملابس المناسبة وبعض الشحوم الكوع ، يمكنك إعطاء مكتب منزلك تحولًا كاملاً مع قطعة أثاث تم تجديدها بشكل جميل.
سيكون نوع الخزانة الذي تختاره هو العامل الأساسي في كيفية أداء حل التخزين الجديد الخاص بك – ومقدار العمل الذي يتعين عليك وضعه للحصول على الأسلوب والوظائف التي تتبعها. يعد إعادة صياغة خزانة الملابس في خزانة طابعة من خلال إعادة تكوين الأبواب أو الأدراج وسيلة سهلة نسبيًا لتخصيصها حسب احتياجاتك. يمكنك إنشاء صينية طابعة منزلق أو تعديل درج موجود للقيام بالمهمة.
سيؤدي تكييف أو إعادة تشكيل خزانة الملابس التي تملكها بالفعل إلى القضاء على البحث عن خزانة الملابس المثالية. إذا كان هذا هو الحال ، فإن التخطيط لعملية التحويل الخاصة بك هو خطوتك التالية. ومع ذلك ، إذا كنت تأمل في العثور على التخزين المثالي الذي تحول إلى خزانة من خلال تصفح أسواق السلع المستعملة أو متاجر التوفير ، فستحتاج إلى فكرة جيدة عما تبحث عنه أولاً لتقليل عناصر البناء. ضع في اعتبارك عند اختيار قطعة الأثاث الخاصة بك والتي ستحتاج إلى توصيل الطابعة بمصدر الطاقة الخاص بك.
تحويل أدراج الخزانة إلى أبواب الخزانة
تأكد من وجود قياسات الطابعة في متناول اليد عند الخروج من التسوق. إذا كنت محظوظًا ، فستجد قطعة تستوعب جهازك دون أي تعديلات هيكلية. قد تمنحك قطعة تحتوي على باب واحد على الأقل القليل من البداية-على الرغم من أنه ، حتى لو وقعت في خزانة مصنوعة حصريًا من الأدراج ، لا يزال بإمكانك إنشاء إمكانية وصول على غرار الخزانة. ما عليك سوى إزالة الأدراج والركض المرتبط والأجهزة ، ثم أضف باب خزانة في مكانها وأرضية من الخشب الرقائقي القوي إذا لزم الأمر. (ثم ، يعيد تخصيص هذه الأدراج القديمة بذكاء بطريقة أخرى حول منزلك). اضبط طابعتك في الداخل ، وسيكون مخبأًا بسهولة – وسهولة – عندما لا تكون قيد الاستخدام. أضف ناهضًا قويًا أسفل جهازك لتوفير مساحة تخزين للورق الإضافي ، وجلب الطابعة الخاصة بك قليلاً من الأرضية.
هناك خيار آخر يتمثل في DIY صينية الانسحاب المنزلق لإخفاء الطابعة في مكتب منزلك. قم بتثبيت نصف تلقي مجموعة من شرائح الدرج إلى الجزء الداخلي من الجزء الخزاري من خزانة الملابس الخاصة بك. بعد ذلك ، أضف الجزء الأسطوري من الشريحة إلى النظام الأساسي الذي ستجلس فيه الطابعة. ستحتاج إلى التأكد من أن القاعدة قوية بما يكفي لدعم الوزن ، لذا اذهب للحصول على قطعة من الخشب الصلبة. الآن لديك صينية لطابعة الخاص بك تختبئ خلف باب الخزانة وتوفر سهولة الوصول. بالطبع ، إذا كان لديك درج موجود على نطاق واسع وعميق بما فيه الكفاية ، فيمكنك ببساطة إعادة توزيعه.
إعادة عرض الأدراج الخزانة لدرج الطابعة
https://www.youtube.com/watch؟v=O0LROHH5TLC
يتطلب إعادة استخدام الدرج الحالي قطع جوانب الدرج لأسفل وتغيير الطريقة التي يتم بها تثبيت وجه الدرج. ابدأ بإزالة الدرج ، ثم خلع الوجه وقطع الجوانب إلى أسفل مباشرة الآلية المنزلق. أعد راتش وجه الدرج إلى خزان الملابس مع مفصلات في القاع أو جانب فتح الخزانة للسماح للواجهة بالانسداد أو فتح الطريق حتى تتمكن من سحب طابعتك على صينية الشريحة.
الاعتبار النهائي هو مصدر الطاقة الخاص بك. قد تقرر قطع فتحة دائرية صغيرة في الخلف أو جانب خزانة الملابس أو خزانة لتوجيه الكابل. بالطبع ، إذا كنت لا تستخدم طابعتك في كثير من الأحيان – أو إذا كان من المهم بالنسبة لك الحفاظ على سلامة خزانك – فقد يكون من المنطقي تشغيل شريط الطاقة إلى قرب كافٍ وتوصيل الطابعة بحاجة إليه.
تضيف هذه الطريقة الأنيقة لتخزين طابعتك عنصرًا زخرفيًا آخر إلى مساحة مكتبك ، ناهيك عن الكثير من التخزين الإضافي ، وهو أمر مفيد بشكل خاص بالنظر إلى أن إخفاء الطابعات الخاصة بك وغيرها من العناصر هو عنصر واحد فقط في إنشاء مكتب منزلي منظم وفعال. إن الحفاظ على كل شيء مع العناصر التنظيمية مثل منظم تخزين الأوراق الذي يمكنك صنعه من بضعة دولارات من العناصر الشجرية سيساعدك على إنشاء مساحة عمل منظمة جيدًا تغذي إبداعك.