تحويل رف الأحذية القديم إلى حل مفيد لنباتات الحديقة

لقد استبدلت رف الأحذية القديم الخاص بك أو حصلت أخيرًا على خزانة الأحذية التي كنت تتوق إليها، ولكن يبدو من العار أن تتخلص من الرف الذي أبقى حذائك منظمًا. احتفظ بها إذا كانت لا تزال سليمة من الناحية الهيكلية لأن هناك الكثير من الطرق الذكية لإعادة استخدام رف الأحذية في جميع أنحاء المنزل. أحد هذه الحلول هو حل مفيد لنباتات حديقتك، في الداخل والخارج. في الداخل، يمكن أن يكون رف الأحذية بمثابة حامل للنباتات المنزلية أو حديقة ساكن الشقة أو رف تجفيف الثوم والأعشاب. في الأماكن الخارجية، يمكن حمل رف الأحذية مما يجعله مثاليًا لعقد النباتات التي يجب إحضارها في نهاية الصيف. ما هو الأسهل من التقاط كل شيء، وإحضاره إلى الداخل، ووضعه مرة أخرى؟
تعتبر رفوف الأحذية ذات الأرفف المائلة المتعددة مثالية للحديقة الخارجية، خاصة إذا كانت الأرفف مضلعة وليست صلبة. يوفر انفتاح التصميم دورانًا وافرًا للهواء، وهو عامل مهم لكل من النباتات المتنامية والمجففة. يساعد الدوران الجيد على الوقاية من الأمراض في النباتات النامية ويسرع التبخر في النباتات المجففة. يساعد هذا التصميم المفتوح أيضًا في تحويل رف الأحذية القديم إلى تعريشة بها الكثير من الأماكن لربط النباتات بها أثناء نموها. إذا كنت تستخدمه في الهواء الطلق، يمكنك سقي النباتات بحرية أو شطف الخضروات قبل إحضارها إلى الداخل دون القلق بشأن جريان المياه.
إعادة استخدام رفوف الأحذية للحدائق الداخلية والخارجية
لإعادة استخدام رف الأحذية كحديقة أعشاب داخلية أو خارجية، قم بتركيب الأواني المربعة بشكل مريح على الرفوف بجانب بعضها البعض. املأ كل حاوية بوسيلة تأصيص مخصصة لزراعة الأعشاب، وأعد زراعة الشتلات أو ابدأ زراعة الأعشاب من البذور الموجودة في الحاويات. قم بتخصيبهم بحكمة باستخدام منتج مصمم للأعشاب. إذا كنت تستخدم حديقة الأعشاب في الداخل، فستحتاج إلى نقطة مضيئة تحصل على ما لا يقل عن ست ساعات من الشمس يوميًا. إذا تركت حديقتك تنمو في مكان مشمس بالخارج، فيمكنك إدخالها إلى الداخل عندما يتغير الطقس، وستستمر الأعشاب في النمو. بالطبع، يمكنك استخدام الرف لوضع نباتات أخرى في أصيص غير الأعشاب أيضًا.
أضف التجفيف بالهواء إلى قائمة طرق الحفاظ على فضل حديقتك. قم بإعداد رف الأحذية الخاص بك في مكان غير مستخدم في مخزن المؤن لتجفيف الخضروات. عند القيام بذلك بشكل صحيح، تظل الخضروات المجففة صالحة للأكل لسنوات، ولكنها قد تتحول إلى ألوان أو تتطور مذاقها في وقت أقل. قم بتمديد قطعة من القماش القطني أو الشبكة فوق الرفوف الموجودة على رف الأحذية، ثم قم بسلق الخضروات ثم قم بتوزيعها على الشبكة. عندما تجف الخضروات، قم بتخزينها في أوعية محكمة الغلق واستخدمها خلال ستة أشهر.
من المهم استخدام رف مصنوع من مادة تتحمل الماء والرطوبة. المعدن والبلاستيك يعملان بشكل أفضل. إذا كان الرف الخاص بك مصنوعًا من الخشب أو مركب الخشب، فقم بتغطيته بمادة البولي يوريثين لمنع تسرب المياه إليه. إذا كنت لا تفضل ذلك، استخدم رف الأحذية الخشبي لأي شيء لا يتطلب رطوبة إضافية، مثل تجفيف حزم الأعشاب.